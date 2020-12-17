Đừng lo giữ chồng, đàn bà phải học 4 bí quyết thần thánh này để chồng lo giữ ngược lại

Phụ nữ yêu 17/12/2020 06:30

Người đàn bà khôn ngoan có những bí quyết riêng để chồng giữ ngược lại, chứ không hơi sức đâu lo lắng sợ mất chồng vào tay người đàn bà khác.

Dưới đây là những bí quyết thần thánh của đàn bà khôn ngoan khiến chồng lúc nào cũng lo lắng sợ mất vợ, không bao giờ dám vô tâm với người phụ nữ bên cạnh mình.

Luôn làm đẹp để tươi tắn, trẻ trung mỗi ngày

Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là nhan sắc, vì vậy hãy biết tân trang bản thân, làm đẹp mỗi ngày. Dù còn độc thân hay bận trăm công ngàn việc khi đã kết hôn, bạn cũng phải biết dành thời gian chăm sóc bản thân. Phụ nữ nên nhớ khi có vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng học cách giữ chồng.

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Đàn bà khôn ngoan nên biết làm đẹp, giữ nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy biết yêu thương, quan tâm bản thân nhiều hơn. Đừng vì bất cứ ai mà bỏ rơi bản thân. Hãy luôn nhớ một điều cuộc đời phụ nữ có 2 trách nhiệm phải hoàn thành. Một là yêu thương bản thân, hai là biết làm đẹp, đối xử tốt với chính mình.

Có công việc ổn định

Người đàn bà bản lĩnh, có tiếng nói trong gia đình khi có công việc ổn định, tự chủ tài chính. Bạn không sợ chồng xem thường, cũng chẳng sợ rơi vào hụt hẫng khi chồng phản bội. Khi đã làm chủ được cuộc sống của mình, bạn đủ sức để tự nuôi bản thân và con cái. Lúc đó, chuyện chồng ngoại tình cũng không khiến bạn quá đau lòng hay sống dở chết dở.

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Phụ nữ phải có công việc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ khiến chồng phải nể phục vì sự tự lập của mình. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù có nghe trăm ngàn lời ngon ngọt, bạn cũng đừng bao giờ chọn cuộc sống ở nhà chồng nuôi. Một khi đã tự trói buộc bản thân vào cuộc sống tẻ nhạt như vậy, bận sẽ rất khó thoát ra được.

Để chồng tự giác chung thủy

Đàn bà thông minh, khí chất nhất không đòi hỏi sự chung thủy từ chồng mà để họ tự giác ngộ. Họ không ép chồng phải thề non hẹn hiển rằng sẽ một mực ở bên cạnh mình mà sẽ khiến đàn ông phải tự nhận ra điều này.

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Phụ nữ nên để chồng tự giác thủy chung - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ xã hội hiện đại, nên sống an tĩnh một chút, không đòi hỏi, không ép buộc, không đánh ghen, không níu kéo. Nếu người đó yêu bạn thật lòng, họ sẽ ở lại. Còn không cứ để họ rời đi, chứ đừng cố chấp ràng buộc cuộc sống của họ.

Dung hòa mối quan hệ với bố mẹ chồng

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Phụ nữ nên biết tìm đồng minh cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn giữ chồng, phụ nữ phải khôn khéo dung hòa mối quan hệ với bố mẹ chồng. Bạn đừng bao giờ làm phật lòng hai người này. Vì lỡ chồng phản bội, cuộc hôn nhân của bạn có cơm không lành, canh không ngọt cũng có người đứng về phía mình. Khi đó, bạn không phải chiến đấu đơn độc.

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