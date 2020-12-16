6 ảo tưởng của đàn bà dại khiến đàn ông ‘tắt lửa lòng’, chán cơm thèm phở là chuyện sớm muộn

Phụ nữ yêu 16/12/2020 07:00

Người đàn bà dại luôn ảo tưởng về những điều này khiến đàn ông chán ngán, không còn muốn vun vén mối quan hệ này nữa.

Dưới đây là những ảo tưởng của đàn bà dại khiến đàn ông “tắt lửa lòng”, chán cơm thèm phở là điều sớm muộn gì cũng xảy ra.

Chồng sẽ nhớ hết những gì kỷ niệm, lễ lạt trong năm

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Đàn bà dại luôn ảo tưởng giá trị của mình trong lòng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai cũng đủ thời gian và tinh tế để nhớ hết những kỷ niệm, lễ lạt trong năm mà tặng quà hay tạo bất ngờ cho vợ. Vì khi kết hôn rồi, đàn ông hay phụ nữ đều phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền. Ai cũng có những áp lực riêng nên dần quên đi điều nhỏ nhặt. Thế nên đàn bà đừng quá ảo tưởng về sự lãng mạn và trí nhớ của người đàn ông bên cạnh mình.

Khi gặp mâu thuẫn, chồng sẽ luôn nhường nhịn mình dù ai đúng ai sai

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Phụ nữ đừng nghĩ chồng luôn nhường nhịn mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khá nóng tính. Khi gặp xung đột mâu thuẫn, họ sẽ thể hiện sự bốc đồng, tính cách nóng nảy của mình. Ai cũng sẽ ra sức bảo vệ lòng tự trọng, sĩ diện của bản thân mà vô tình làm tổn thương vợ. Thế nên phụ nữ đừng quá ảo tưởng rằng chồng sẽ nhường nhịn mình hết mực mà “được nước làm tới”. Đừng tự huyễn hoặc về giá trị của bản thân trong trái tim chồng.

Gọi điện thoại hỏi han nhau liên tục như thời còn mới yêu

Khi đã là vợ chồng, ít ai có thể dành thời gian để gọi điện hỏi han nhau suốt như thời mới yêu. Phụ nữ đừng đòi hỏi chồng phải làm điều này vì anh ấy rất bận rộn. Bạn nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của chồng, đừng ép chồng phải báo cáo thường xuyên về những việc anh ấy làm. Hãy dành cho nhau không gian riêng để cả hai dễ thở hơn trong hôn nhân.

Chồng sẽ nấu những món vợ thích

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Phụ nữ nên sống thực tế trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã quá bận rộn với việc cơm áo gạo tiền, chăm sóc con cái, chồng sẽ dần quên đi sở thích của đối phương. Vì vậy vợ hãy thông cảm, đừng ép anh ấy phải nhớ từng chút một về thói quen, sở thích của vợ. Hãy đặt bản thân vào vị trí của chồng mà suy nghĩ để bỏ qua những điều nhỏ nhặt.

Cả hai sẽ tâm sự với nhau suốt đêm

Đây là việc không thể vì khi đi làm về ai cũng mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ ngay. Vả lại khi đã về chung một nhà, gặp nhau thường xuyên, điều này sẽ khiến cả hai dần dần không còn nhiều chuyện để nói với nhau. Thế nên đừng đòi hỏi chồng phải lắng nghe mình tâm sự quá thường xuyên, khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi.

Chồng sẽ không giấu giếm vợ bất cứ thứ gì

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Đàn ông không phải ai cũng thành thật - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có những bí mật riêng, chẳng ai thành thật 100%. Người đàn bà khôn ngoan nên tự thức tỉnh bản thân và đừng ôm ảo tưởng rằng chồng sẽ không bao giờ giấu giếm mình bất cứ thứ gì. Hãy nhớ một điều, đàn ông có vô số bí mật, nếu biết được chỉ có bạn là chịu nhiều tổn thương mà thôi. Thế nên đừng tò mò quá nhiều thứ về người đàn ông bên cạnh.

3 suy nghĩ ‘trần trụi’ của đàn ông sau khi đã ngủ với phụ nữ, chứng tỏ Sở Khanh chính hiệu

3 suy nghĩ ‘trần trụi’ của đàn ông sau khi đã ngủ với phụ nữ, chứng tỏ Sở Khanh chính hiệu

Người đàn ông tệ bạc thường có những suy nghĩ này sau khi chiếm được thể xác của người phụ nữ, chị em nên biết để tránh xa càng sớm càng tốt.

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