3 suy nghĩ ‘trần trụi’ của đàn ông sau khi đã ngủ với phụ nữ, chứng tỏ Sở Khanh chính hiệu

Phụ nữ yêu 15/12/2020 06:30

Người đàn ông tệ bạc thường có những suy nghĩ này sau khi chiếm được thể xác của người phụ nữ, chị em nên biết để tránh xa càng sớm càng tốt.

Dưới đây là những suy nghĩ đớn hèn của đàn ông tệ bạc sau khi đã “lên giường”, phụ nữ khôn ngoan nên biết bảo vệ bản thân để không khổ đau cả đời.

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Đàn ông tệ bạc thường có những suy nghĩ này - Ảnh minh họa: Internet

Có được rồi không cần giữ

Sau khi đã có được thân xác của phụ nữ, đàn ông Sở Khanh sẽ chẳng còn trân trọng nữa. Khi chưa có được, họ sẽ ra sức lấy lòng, làm mọi việc để chiếm hữu. Nhưng khi đã có được rồi thì lại quay sang chán ngán và không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Phụ nữ khôn ngoan nên biết bảo vệ bản thân, đừng bao giờ dễ dãi cho đi mà rước bất hạnh về mình.

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Đàn ông khi có được rồi sẽ không biết giữ - Ảnh minh họa: Internet

Không phải đàn ông nào cũng đớn hèn như vậy, nhưng suy cho cùng phụ nữ cũng nên biết tự bảo vệ mình. Đừng đồng ý “lên giường” với một người mà mình chưa biết gì về họ hoặc chỉ vì một vài câu nói ngọt ngào mà đã vội leo lên giường của người khác.

Phụ nữ quá dễ dãi

Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là khi khiến đàn ông suy nghĩ “phụ nữ quá dễ dãi”. Vì khi có suy nghĩ này, cánh mày râu sẽ “được nước làm tới” quy chụp ai cũng vì vật chất mà sẵn sàng lên giường với đàn ông. Họ sẽ có suy nghĩ phụ nữ thực dụng chỉ biết “cởi đồ” chẳng biết làm gì khác.

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Phụ nữ đừng bao giờ cho đàn ông cái quyền xem thường mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ ơi, hãy tự lập, tự chủ và có chính kiến riêng của mình. Đừng vì những lời ngon ngọt mà đánh mất giá trị của bản thân trong mắt người khác. Hãy nhớ một điều đừng bao giờ cho đàn ông cái quyền xem thường mình.

Đàn ông phong lưu, dại gì trói chân bên một người

Đây là suy nghĩ của đàn ông trăng hoa. Họ không dại gì mà tự trói chân của mình bên một người. Không dại gì tự ràng buộc khi tuổi còn quá trẻ. Trước khi lên giường, họ sẽ lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng bạn. Nhưng khi đã bước xuống giường, họ chẳng còn thiết tha gì nữa. 

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Đàn ông Sở Khanh sẽ không chịu trách nhiệm cho việc làm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan hãy biết tự bảo vệ bản thân trước sự vô tâm, vô tình của đàn ông. Trước khi chưa có gì chắc chắn, đừng dại cho đi thứ quý giá nhất của mình kẻo chuốc lấy bất hạnh cả đời.

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