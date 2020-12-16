3 sai lầm TO ĐÙNG của phụ nữ khiến đàn ông mới đầu ngọt ngào, lâu ngày nhạt như nước ốc

Phụ nữ yêu 16/12/2020 06:30

Người đàn bà dại mắc những sai lầm này khiến đàn ông ngọt ngào lúc ban đầu nhưng dần dần tình cảm nhạt như nước ốc, mối quan hệ trở nên ngột ngạt.

Đây là những sai lầm đàn bà dại vẫn vô tư làm mỗi ngày, đàn bà khôn ngoan sẽ biết và tìm cách thay đổi.

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Đàn bà dại thường mắc những sai lầm này - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân

Đây là sai lầm của phụ nữ khiến đàn ông chán ngán, không còn muốn ở bên cạnh vợ nữa. Việc sống quá ích kỷ sẽ khiến phái yếu dần đánh mất đi cơ hội hạnh phúc của mình. Vì chỉ nghĩ cho bản thân nên không ai có đủ tấm lòng bao dung để ở bên cạnh họ nữa.

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Phụ nữ ích kỷ khiến đàn ông chán ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn thích kiểu người biết chăm sóc, quan tâm, hội tụ đủ tính cách là người phụ nữ của gia đình. Họ không thích kiểu người sống ích kỷ, không biết quan tâm hay chăm sóc bất cứ ai. Thế nên ban đầu yêu, đàn ông sẽ ngọt ngào nhưng lâu ngày, họ sẽ có cảm giác chán ngán và không còn muốn ở bên cạnh kiểu phụ nữ này nữa.

Lặp đi lặp lại một vấn đề

Người phụ nữ dại nhất là nhớ dai rồi mang chuyện cũ ra để đay nghiến, tạo áp lực cho chồng. Điều này có thể giúp bạn hả hê nhất thời nhưng thực tế càng nhớ dai càng khiến bạn mệt mỏi hơn mà thôi. Không chỉ vậy, điều này còn khiến đàn ông chán ngán, không muốn ở bên cạnh vợ.

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Phụ nữ đừng dại lặp đi lặp lại một chuyện quá nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có rất nhiều áp lực bên ngoài, họ không muốn trở về nhà lại phải nghe vợ càm ràm. Họ không thích đối mặt với cảnh vợ soi mói chuyện quá khứ hoặc moi móc khuyết điểm của chồng. Vì điều này sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của phái mạnh. Thế nên vợ khôn ngoan đừng dại làm tổn thương chồng vì những câu nói, hành động nhỏ nhặt.

Hay trách móc, oán than

Đàn ông ghét ở bên cạnh người hay oán trách hoặc than vãn. Vì khi ở bên người có suy nghĩ tiêu cực, đàn ông sẽ có thêm nhiều áp lực. Thế nên đàn bà khôn ngoan nếu có điều gì không hài lòng hãy chọn cách im lặng. Đừng than thở hay oán trách chồng mình không bằng chồng người ta.

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Đừng dại trách móc, oán than bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống đã có quá nhiều áp lực, vì vậy hãy thông cảm và suy nghĩ cho nhau để hôn nhân hạnh phúc hơn. Phụ nữ đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương người bạn đời của mình. Đàn ông cũng đừng vì sự vô tâm của mình mà đánh mất người phụ nữ hoàn hảo bên cạnh.

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Người đàn bà khôn ngoan phải biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm với chồng để giữ lửa hôn nhân, đừng dại đẩy mối quan hệ của mình xuống vực thẳm.

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