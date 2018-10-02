Dù yêu vợ đến mấy thì thời điểm này đàn ông sẽ thay lòng đổi dạ ngay lập tức

Chỉ cần biết những thời điểm chồng dễ ngoại tình nhấ t để có mặt kịp thời bên anh ấy bạn sẽ ngăn chặn được nguy cơ hôn nhân gãy gánh.

Chính vì không có ai để sẻ chia, không có người khích lệ động viên mình nên người chồng rất dễ yếu lòng khi có người phụ nữ khác tỏ ra ân cần lo lắng cho mình. Đấy cũng là lúc người thứ ba dễ dàng chen chân vào hạnh phúc của bạn nhất.

Đàn ông rất trọng sĩ diện, họ chỉ muốn thể hiện những điều tốt đẹp, chuyện vui vẻ hay những thứ khiến mình tự hào trước mặt bạn đời. Thế nên, khi gặp phải những bất trắc trong cuộc sống, thất bại trong công việc hay chuyện không vui thì họ thường chọn cách im lặng. Chàng tự mình chịu đựng những đớn đau, khổ cực vì rất sợ làm vợ buồn lòng, sợ mất mặt.

Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, cảm giác ăn vụng kích thích và mê hoặc như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới thấu - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng giàu có, chăm chút ngoại hình

Tất nhiên, một người đàn ông giàu có, điển trai luôn là thỏi nam châm hút chặt các cô gái chỉ sau một lần gặp gỡ. Dẫu chồng bạn có trong sạch, đàng hoàng đến mấy cũng khó thoát khỏi vòng vây của người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và sẵn sàng dâng hiến cho mình.

Lúc đầu anh ấy có thể nghĩ đơn giản đấy chỉ là tình một đêm, nếm của lạ để đổi món chứ không hề có tình cảm với đối phương. Thế nhưng, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, cảm giác ăn vụng kích thích và mê hoặc như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới thấu.

Anh ấy sẽ nảy sinh ý muốn có một người phụ nữ biết điều, tôn trọng mình thay vì người vợ ngang ngược hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ chồng hục hặc, mâu thuẫn

Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả đời ấm êm phụ nữ nhất định phải kiệm lời khi vợ chồng cãi nhau. Việc cứ cố tình lớn tiếng để lấn lướt, giành phần thắng về mình không hề khiến tình hình tốt hơn mà còn khiến chồng bạn vì ấm ức, thấy vợ quá vô lý mà chán ghét.

Anh ấy sẽ nảy sinh ý muốn có một người phụ nữ biết điều, tôn trọng mình thay vì người vợ ngang ngược hiện tại.

Một khi người vợ tài giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời thì đồng nghĩa với việc đàn ông cảm thấy tổn thương, tự ti - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng

Đàn ông muôn đời vẫn được xem là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền để chăm sóc vợ con. Đấy không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào để phái mạnh có thể ngẩng cao đầu khi tán chuyện với nhau. Một khi người vợ tài giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời thì đồng nghĩa với việc đàn ông cảm thấy tổn thương, tự ti.

Vì yếm thế và mặc cảm nên chồng sẽ khó lòng cư xử hòa nhã mà luôn kiếm cớ gây chuyện để được xả bực dọc lên người bạn đời của mình. Họ tìm cớ để được ra ngoài, để có cơ hội tìm được người phụ nữ khiến mình được tôn thờ, ca tụng mặc cho vợ không hề có ý khinh rẻ mà luôn hết lòng vì gia đình.