4 điều chỉ đàn ông yêu vợ mới làm được

Phụ nữ yêu 24/09/2018 15:38

Chỉ khi yêu thương vợ hết mực đàn ông mới làm được điều này. Nếu không thì đừng mơ.

Dù có mơ bạn cũng không bao giờ có được một người chồng biết làm những điều này nếu anh ta không yêu vợ, chị em hãy tự kiểm chứng.

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Người chồng yêu thương vợ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để kịp thời thấu hiểu người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Biết cách lắng nghe

Phụ nữ thường bị than phiền là lắm lời, ra rả suốt ngày khiến chồng mệt mỏi, khó chịu. Thế nhưng, chỉ những người chồng không yêu vợ mới nói về bạn đời của mình như thế. Người chồng yêu thương vợ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để kịp thời thấu hiểu người phụ nữ của mình.

Dẫu chỉ là những câu chuyện phiếm, những gì diễn ra ngày hôm nay, những khó khăn trong công việc hay một tin vui nho nhỏ nếu được chuyện trò nghiêm túc thì đấy chính là cách để vợ chồng thêm gắn kết bền chặt theo năm tháng.

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Nếu họ chỉ biết nghĩ cho mình và xem thường bạn đời thì tốt nhất, chị em đừng bao dung thêm ngày nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết tôn trọng vợ

Những đàn ông đá thúng đụng nia, quát nạt, mắng nhiếc và chửi bới vợ không phải là người chồng tốt, họ cũng không hề tôn trọng vợ mình. Một cuộc hôn nhân, một tình yêu luôn phải bắt đầu từ sự trân trọng dành cho nhau, nếu họ chỉ biết nghĩ cho mình và xem thường bạn đời thì tốt nhất, chị em đừng bao dung thêm ngày nào nữa.

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Chính tình yêu khiến anh ấy sẵn lòng giúp đỡ vợ mọi điều, không nề hà việc nhỏ việc to - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết cách khiến thời gian bên nhau trở nên vui vẻ

Một ngày làm việc với biết bao áp lực, mệt mỏi sẽ được người chồng yêu thương vợ con để lại sau cánh cửa nhà. Họ trở về bên gia đình nhỏ với sự háo hức khi được cùng vợ chuẩn bị cơm tối, chơi với con và ôm chặt lấy vợ khi đi ngủ thay vì nằm ườn nhăn nhó, than vãn và lười nhác chờ vợ con phục vụ mình.

Chính tình yêu khiến anh ấy sẵn lòng giúp đỡ vợ mọi điều, không nề hà việc nhỏ việc to, cũng không sợ mang tiếng nuông chiều hay sợ vợ. Với họ, việc được cùng vợ vun đắp tổ ấm chính là hạnh phúc lớn nhất.

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Những người chồng lười nhác, không cầu tiến chứng tỏ họ vô trách nhiệm, không chỉ với vợ con mà còn với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Biết làm ra tiền

Đàn ông có thể sống bất cần khi độc thân, nhưng khi đã có gia đình nhất định phải sống trách nhiệm. Việc hăng say lao động, nỗ lực kiếm tiền chính là một trong những cách họ thể hiện tình yêu thương mình dành cho vợ con. Người chồng, người cha nào cũng mong vợ mình được sống sung túc đủ đầy, con cái mình có điều kiện bằng bạn bằng bè. Đấy chính là lý do, là động lực để đàn ông yêu vợ kiếm tiền, làm ra tiền càng nhiều càng tốt.

Những người chồng lười nhác, không cầu tiến chứng tỏ họ vô trách nhiệm, không chỉ với vợ con mà còn với chính mình.

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi!

Hãy chấp nhận đi: Một khi đàn ông có biểu hiện này, chắc chắn họ đã hết yêu bạn rồi!

Một khi người đàn ông của bạn có những biểu hiện dưới đây, dám chắc trong con tim họ từ lâu đã có hình bóng phụ nữ khác. Chị em cố níu kéo, van nài cũng vô ích.

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