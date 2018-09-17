Không phải tiền tài, đàn ông nghèo thứ này mới làm khổ vợ con cả đời

Phụ nữ yêu 17/09/2018 16:42

Đàn bà có thể lấy chồng nghèo, chớ ngu dại lấy người đàn ông nghèo thứ này kẻo khổ cả đời, con cái cũng bị vạ lây.

Một khi trót dại lấy người đàn ông túng thiếu những thứ dưới đây làm chồng cả đời phụ nữ sẽ sống trong nước mắt, mãi mơ về hạnh phúc mà mình không bao giờ có thể chạm tay vào.

Không phải tiền tài, đàn ông nghèo thứ này mới làm khổ vợ con cả đời - Ảnh 1
Phụ nữ đừng vì ham phù phiếm mà chạy theo người đàn ông danh giá, giàu có bởi chỉ người chồng đàng hoàng, biết cách yêu thương mới giúp bạn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu nền tảng giáo dục

Phụ nữ đừng nhìn vào bằng cấp đàn ông mà đánh giá anh ta có phải là một người có giáo dục hay không. Bởi lẽ, kiến thức ở trường đại học, văn bằng này, học vị nọ chỉ cần có thời gian học tập bạn sẽ có được. Cách làm người, cách đối nhân xử thế, giao tiếp với mọi người xung quanh được hành thành từ thuở nhỏ là bởi nền tảng giáo dục từ gia đình.

Gia đình, bố mẹ luôn là tấm gương để con cái noi theo, là điểm tựa hình thành nhân cách của con cái sau này. Vậy nên, đàn ông học ít hay nhiều không quan trọng bằng cách anh ta sống như thế nào. Phụ nữ đừng vì ham phù phiếm mà chạy theo người đàn ông danh giá, giàu có bởi chỉ người chồng đàng hoàng, biết cách yêu thương mới giúp bạn hạnh phúc.

Không phải tiền tài, đàn ông nghèo thứ này mới làm khổ vợ con cả đời - Ảnh 2
Phụ nữ dù kết hôn, sinh con cũng cần có thời gian cho chính mình, cần được chồng đỡ đần trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu sự sẻ chia, bình đẳng trong gia đình

Ngày nay, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều kiếm ra tiền, đều có quyền theo đuổi đam mê, sự nghiệp của riêng mình. Dẫu vợ có kiếm ít tiền hơn chồng chăng nữa thì cô ấy vẫn xứng đáng được tôn trọng, yêu thương. Việc người chồng ỷ lại mình là trụ cột mà bắt vợ phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình hoặc xem việc nhà là trách nhiệm, nghĩa vụ của vợ sẽ khiến chị em khốn khổ cả đời.

Bởi lẽ, bạn đâu phải siêu nhân với ba đầu sáu tay để có thể ôm hết việc công sở, việc nhà vào người. Phụ nữ dù kết hôn, sinh con cũng cần có thời gian cho chính mình, cần được chồng đỡ đần trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái. Nếu lấy chồng mà tự biến mình thành giúp việc không công, đầu tắt mặt tối nơi xó bếp thì chị em chớ dại dây vào kiểu đàn ông này.

Không phải tiền tài, đàn ông nghèo thứ này mới làm khổ vợ con cả đời - Ảnh 3
Phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ mình vớ phải người chồng ù lì, chẳng bao giờ có tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu ý chí, trách nhiệm

Thuở độc thân, đàn ông có thể vô lo vô nghĩ, có thể sống nay chẳng cần biết ngày mai. Tuy nhiên, một khi đã quyết định kết hôn, đã là chồng là cha họ phải có ý chí tiến thân, phải có trách nhiệm với gia đình mà mình gầy dựng nên.

Phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ mình vớ phải người chồng ù lì, chẳng bao giờ có tham vọng, càng không nỗ lực hết mình để có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Vì họ hài lòng với thực tại, tự thấy như thế là đủ, là vừa mà quên mất rằng nếu hiện tại mình không cố gắng thì sau này, khi mọi người đã vượt qua  thì mình có muốn cũng không thể đuổi kịp. Đàn ông nghèo không có tội, nhưng bắt vợ con phải chịu cảnh nghèo khó cả đời là tội rất lớn.

 

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