Điều KHÔNG TƯỞNG ở đàn ông mà phụ nữ phải biết trước khi QUÁ MUỘN

2. Với đàn ông , người duy nhất khiến họ yêu thương và ngưỡng mộ nhất chỉ có một, là mẹ của họ.

1. Đàn ông thường không thích những phụ nữ xấu tính, hay nghĩ xấu về người khác, ngay cả khi cô ấy có nổi bật xinh đẹp thế nào. Đàn ông thích nhìn gái đẹp nhưng sẽ chẳng thích ở bên một người xấu tính.

4. Đàn ông không hề ít lời trong những cuộc trò chuyện có liên quan đến phụ nữ.

3. Đàn ông không thích phụ nữ quá gầy ốm, họ vẫn thích những cô nàng có chút da thịt.

5. Đàn ông nào cũng có đam mê với những thử thách. Nếu họ không tốn quá nhiều sức để “đốn đổ” trái tim một người phụ nữ, họ sẽ dần “cả thèm chóng chán”, từ đó sẽ mất dần tình cảm so với lúc ban đầu. Đàn ông luôn hứng thú với những cô gái có phần kiêu hãnh, kiêu kì, có những thử thách khó khăn để họ tìm cách vượt qua.

Đàn ông thích nhìn gái đẹp nhưng sẽ chẳng thích ở bên một người xấu tính - Ảnh minh họa: Internet

6. Không chỉ phụ nữ thích tám chuyện, mà đàn ông cũng vậy, thậm chí có khi còn nói nhiều hơn cả phụ nữ.

7. Đàn ông nào cũng cực kì tốt trong giai đoạn tán tỉnh phụ nữ.

8. Đàn ông thích trêu ghẹo phụ nữ, chỉ vì anh ta muốn phụ nữ chú ý. Và có thể nói đúng hơn là anh ấy đang có tình cảm.

9. Phần lớn đàn ông không thích phụ nữ trang điểm quá đậm và không tự nhiên trong hành động. Họ vẫn thích những người phụ nữ giản dị, sống là chính mình.

10. Đàn ông khi làm điều gì không tốt trước mặt người phụ nữ của mình, họ sẽ có xu hướng dằn vặt trong một thời gian nhất định.

11. Đàn ông có thể thích một người phụ nữ ngay từ ánh mắt đầu nhưng vẫn sẽ quên họ nhanh chóng sau đó.

12. Đàn ông cực ghét khi nghe người phụ nữ của mình nói về người yêu cũ.

13. Đàn ông luôn thích phụ nữ sống độc lập, lạc quan và tự tin. Một người phụ nữ không tìm thấy điểm mạnh ở bản thân, tự ti về chính mình không bao giờ khiến đàn ông thích thú.

14. Đàn ông có thể chú ý đến vòng 1 hay vòng 3 của phụ nữ nhưng điều họ quan tâm nhất vẫn là nhân cách của phụ nữ.

15. Đàn ông tìm kiếm những bài học cuộc sống từ thực tế, hơn là từ những câu chuyện quá ngôn tình phụ nữ hay đọc.

16. Đàn ông không tự dưng tốt với ai, chỉ khi với người họ có cảm tình.

17. Phụ nữ xem tình yêu là cuộc sống, đàn ông thì không. Đàn ông xem tình yêu là một phần trong cuộc sống, vì họ còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, như bạn bè, công việc, gia đình.

18. Đàn ông thường dễ bị quyến rũ bởi người phụ nữ có nét tương đồng trong tính cách với mẹ của mình.

19. Đàn ông ghét bị đối xử như một đứa trẻ, nhất là ở nơi đông người. Dù rằng đó chỉ đơn thuần là sự quan tâm, họ vẫn muốn được thể hiện ở nơi chỉ hai người.

20. Đàn ông không gọi cho bạn, không phải vì anh ta bận, lỡ quên hay điện thoại hư. Phải hiểu chỉ đơn giản là anh ta không muốn gọi cho bạn mà thôi.

Đàn ông thường dễ bị quyến rũ bởi người phụ nữ có nét tương đồng trong tính cách với mẹ của mình - Ảnh minh họa: Internet

21. Một khi đàn ông nghiêm túc trong lời nói, hãy lắng nghe chân thành nhất.

22. Đàn ông luôn thích tán tỉnh phụ nữ đẹp nhưng chắc chắn trước khi đi ngủ, họ chỉ nghĩ về người phụ nữ họ yêu.

23. Lời tán tỉnh của đàn ông, nghe cho vui tai chứ đừng bao giờ tin.

24. Với bạn, cha là người đàn ông duy nhất không ai có thể thay thế được. Và với đàn ông, mẹ cũng chính là người không thể thế thay. Do đó, đừng bao giờ so đo với mẹ của anh ấy, bạn không bao giờ thắng được đâu.

25. Đàn ông không cần phụ nữ lắng nghe để giúp họ giải quyết vấn đề của mình. Họ chỉ đơn giản muốn được lắng nghe.

26. So với một cô gái ngực khủng chân dài mà không biết suy nghĩ, đàn ông vẫn thích một người phụ nữ có bề ngoài bình thường nhưng lại thông minh và khôn khéo.

27. Đàn ông cực kì ghét khi phụ nữ dùng sự im lặng để đối thoại với họ. Họ luôn muốn biết mọi suy nghĩ hay cảm xúc của người phụ nữ họ yêu.