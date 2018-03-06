Nếu không muốn vợ chồng phải ly hôn, phụ nữ đừng dại làm 12 điều này

Phụ nữ yêu 06/03/2018 05:30

Ngay cả khi đã ở bên nhau lâu năm, vợ cũng phải tinh tế xem xét việc mình nên hay không nên làm gì. Trong lời nói, hành động cũng phải cẩn thận để tránh làm tổn thương đối phương. Vợ nên tránh làm 15 điều này để hôn nhân không bị đổ vỡ.

1. Đừng nghĩ chỉ bạn đúng

Chồng có suy nghĩ, quan điểm khác bạn cũng không có nghĩa là anh ấy sai và bạn đúng. Và bạn sẽ hoàn toàn sai khi luôn nghĩ rằng mình đúng và không quan tâm đến suy nghĩ của chồng. Đây là điều tối kị trong hôn nhân, vì không có sự thấu hiểu và cái tôi của bản thân quá lớn luôn dễ khiến vợ chồng xa nhau.

2. Đừng ca ngợi người khác quá nhiều trước mặt chồng

Hãy cứ thử nghĩ, nếu chồng luôn ca ngợi người phụ nữ khác trước mặt bạn, bạn sẽ thấy thế nào? Khó chịu và không vui đúng không? Thế thì chồng cũng sẽ như vậy và càng xa bạn hơn nếu bạn thường xuyên làm điều này. Đàn ông vốn có cái tôi lớn, không ai thích người phụ nữ của mình lại quá đề cao người khác trước mặt mình cả.

Nếu không muốn vợ chồng phải ly hôn, phụ nữ đừng dại làm 12 điều này - Ảnh 1
Chồng có suy nghĩ, quan điểm khác bạn cũng không có nghĩa là anh ấy sai và bạn đúng - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng hy vọng chồng bạn có thể là một cô bạn thân của bạn

Đàn ông và phụ nữ ít khi nào giống nhau quan điểm về quần áo, ngoại hình hay cách ăn mặc. Bạn chỉ có thể tìm đến cô bạn thân để chia sẻ những điều này, và đừng mong chồng sẽ đóng vai trò một người bạn thân như thế.

4. Đừng làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự của chồng

Với đàn ông, danh dự là điều cực kì quan trọng. Ngay cả khi anh ấy yêu bạn thế nào, cũng sẽ có lúc rời đi khi bạn hạ thấp danh dự của anh ấy. Vì vậy, trong từng lời nói hay hạnh động, bạn nên có sự cân nhắc nhất định.

5. Đừng để chồng trở nên bị động trong bất cứ chuyện gì

Đừng để chồng lâm vào thế bị động trong bất cứ chuyện gì. Như khi bạn quyết định một việc có liên quan tới anh ấy nhưng lại không cho anh ấy biết. Đàn ông luôn thích sự chủ động. Một người vợ thông minh sẽ luôn để chồng dẫn dắt mình, ngay cả khi bản thân đều biết hết thảy.

6. Không dùng chuyện chăn gối để mặc cả với chồng

Nhiều người vợ luôn muốn chồng biết khi chồng cho họ điều họ muốn, họ sẽ “trả” lại bằng tình dục. Đây rõ ràng là điều không nên. Tình dục là sự thăng hoa cảm xúc, là chất keo cực kì cần thiết trong hôn nhân. Vì vậy, tình dục không nên là một trò mặc cả với đối phương.

7. Đừng nói hoài một chuyện

Đàn ông rất ghét nghe hoài một chuyện từ người phụ nữ của mình. Rõ ràng anh ấy luôn có thể lắng nghe vợ nói, nhưng với điều kiện đừng nói quá nhiều lần. Phụ nữ khôn ngoan luôn khiến những lời nói của mình có giá trị trong mắt chồng.

8. Đừng bắt chồng trả giá cho sự tôn trọng của bạn

Nhiều người vợ hay nghĩ, nếu chồng làm thế này thì mình mới tôn trọng chồng. Nhưng thật ra, khi bạn tôn trọng chồng, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn đến bất ngờ. Vì vậy đừng mặc cả để được chồng tôn trọng, vì chưa chắc đàn ông thích điều này.

9. Đừng đưa cho chồng một danh sách quá nhiều việc phải làm

Với một danh sách quá nhiều thứ phải làm sẽ rất dễ khiến anh ấy thấy choáng váng khi không biết phải làm từ đâu để giúp bạn. Đồng ý rằng chồng chia sẻ công việc nhà với vợ là điều đương nhiên nhưng đừng biến nó thành gánh nặng và điều khiến chồng dễ chán nản.

10. Đừng nghĩ chồng là một nhà ngoại cảm

Đàn ông không phải lúc nào cũng hiểu người phụ nữ của mình đang nghĩ gì. Và có không ít đàn ông không tinh tế trong việc đoán ý của vợ. Do đó, nếu bạn muốn gì, hãy thẳng thắn nói với anh ấy. Đừng vòng vo, cũng đừng bắt chồng phải hiểu hết suy nghĩ của bạn.

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Đàn ông không phải lúc nào cũng hiểu người phụ nữ của mình đang nghĩ gì - Ảnh minh họa: Internet

11. Đừng ôm đồm quá nhiều việc nhà

Nhiều phụ nữ vì thương chồng, hay muốn điều tốt nhất cho gia đình mà ôm đồm quá nhiều việc nhà. Chính điều này sẽ dễ khiến đàn ông trở nên vô tâm với vợ hơn. Hãy chia sẻ công việc nhà với chồng, để chồng biết anh ấy cũng phải có trách nhiệm với gia đình.

12. Đừng nghĩ chồng là một người hoàn hảo

Không ai là hoàn hảo cả, chồng bạn cũng không là ngoại lệ. Anh ấy có lúc sai lầm, cũng có khi không đúng. Vì vậy, đừng quá thất vọng khi chồng không như bạn từng nghĩ. Thay vào đó, hãy khen ngợi những điều chồng làm tốt và động viên để chồng khắc phục những nhược điểm của bản thân.

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