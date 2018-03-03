7 lý do phụ nữ buông tay dù vẫn còn yêu tha thiết

Phụ nữ yêu 03/03/2018 05:30

Để có thể quyết định chia tay, phụ nữ cần nhiều hơn bản lĩnh và can đảm. Vậy thì vì sao dù còn yêu tha thiết, phụ nữ vẫn nhất quyết buông bỏ tình yêu của mình?

Phụ nữ nào cũng muốn ở bên người đàn ông mình yêu đi đến cuối đời. Và không ai muốn buông bỏ tình yêu của mình. Vì để có thể quyết định chia tay, phụ nữ cần nhiều hơn bản lĩnh và can đảm. Vậy thì vì sao dù còn yêu tha thiết, phụ nữ vẫn nhất quyết buông bỏ tình yêu của mình?

Anh ấy nói dối

Người đàn ông này có thể trông rất tử tế nhưng lại hay nói dối, dù là những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng nói dối là biểu hiện của sự không thành thật và là dấu hiệu ngoại tình cao nhất ở đàn ông. Nếu yêu một người đàn ông hay nói dối, phụ nữ cả đời sẽ không hiểu hết lòng dạ họ, còn dễ bị thương tổn và dối lừa. Lòng tin của phụ nữ lúc này sẽ ngày một cạn kiệt, chắc chắn sẽ đến lúc phải buông bỏ để tránh những bất hạnh về sau.

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Lòng tin của phụ nữ lúc này sẽ ngày một cạn kiệt, chắc chắn sẽ đến lúc phải buông bỏ để tránh những bất hạnh về sau - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy yêu công việc hơn hết

Nhiều đàn ông nghĩ rằng chỉ cần cho người phụ nữ mình yêu cuộc sống đủ đầy xa xỉ là vẹn toàn. Và cũng không ít đàn ông xem trọng sự nghiệp và công việc hơn cả tình yêu hay hôn nhân. Rõ ràng, phụ nữ khi yêu luôn tôn trọng công việc, sự cố gắng, cả đam mê và tham vọng của người đàn ông mình yêu. Nhưng không ai chịu được cô đơn mãi, không ai chấp nhận sự vô tâm từ bận rộn được. Trong tình yêu hay hôn nhân, phụ nữ không chỉ cần tiền là đủ, họ còn muốn cảm giác an toàn và yêu thương đủ đầy. Vì vậy, đến khi không chịu được một người đàn ông chỉ biết đến công việc, phụ nữ sẽ dứt tình buông tay đi tìm một hạnh phúc mới.

Anh ấy không chu đáo, tinh tế

Phụ nữ luôn nhạy cảm và có nhiều tâm sự, muộn phiền hơn đàn ông. Họ luôn cần một người đàn ông có thể quan tâm, thấu hiểu hết những buồn vui của họ ngay cả khi họ không nói một lời. Phụ nữ nào cũng cần một người đàn ông dù bận trăm công ngàn việc vẫn dành chút ít thời gian mỗi ngày để yêu thương, chia sẻ cùng họ. Thật ra, điều phụ nữ cần không phải là những quan tâm từng li từng chút, họ chỉ cần đàn ông ở bên họ khi họ cần, vừa đủ quan tâm cảm thông là được. Nhưng đến khi ngay cả một lời hỏi han đàn ông cũng không làm được thì đã đến lúc phụ nữ buông tay ra đi.

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Đến khi ngay cả một lời hỏi han đàn ông cũng không làm được thì đã đến lúc phụ nữ buông tay ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Vì anh ấy lạnh lùng vô tâm

Điều phụ nữ nào cũng thấy sợ nhất chính là ở cạnh một người đàn vô tâm lạnh nhạt. Dù có từng yêu thế nào, có thể chịu đựng ra sao thì đến một mức độ nào đó, phụ nữ cũng sẽ buông tay. Vì sự vô tâm ở đàn ông, dần dà sẽ làm yêu thương và hy vọng nơi họ cạn kiệt. Khi không còn chịu được nữa, phụ nữ sẽ buông tay không chút đắn đo.

Vì anh ấy chưa chín chắn

Phụ nữ luôn cần một người đàn ông đủ trưởng thành và vững vàng để yêu thương và chở che cho mình. Người đàn ông làm chuyện gì cũng cậy dựa gia đình, không có chủ kiến, càng không thể độc lập không bao giờ mang đến cho phụ nữ cảm giác an toàn được. Bản thân anh ta không thể tự lo được cho mình thì làm sao lo cho người khác. Phụ nữ khi không thấy đủ sự bảo bọc từ người đàn ông, tự khắc sẽ đi tìm một bến bờ khác.

Vì anh ấy ích kỉ

Một người đàn ông ích kỉ sẽ không khi nào đủ yêu thương và hy sinh dành cho bạn. Phụ nữ có thể bằng lòng ở bên người đàn ông nghèo nhưng chắc chắn không bao giờ chấp nhận người lúc nào cũng tính toán chi li, ích kỉ với mình.

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