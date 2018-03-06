Muốn làm mẹ đơn thân: Có nhiều tiền trước đã

Nếu muốn làm mẹ đơn thân, bạn phải có nhiều tiền trước đã. Tiền để nuôi dạy con đến khi con trưởng thành. Tiền để cho cả hai mẹ con cuộc sống thoải mái nhất có thể. Tiền để bù đắp khi không có vai trò của người đàn ông trong gia đình.

Không phải ai cũng đủ can đảm và sẵn sàng để trở thành mẹ đơn thân. Nhưng dù trong trường hợp chủ động làm mẹ đơn thân hay phải nuôi con một mình khi ly hôn chồng thì phụ nữ cũng nhất định phải cân nhắc những điều này trước khi bước qua một chặng đường mới không mấy dễ dàng. Tâm lý của gia đình bạn là điều phải cân nhắc Quan điểm hay cách phản ứng của gia đình bạn trước việc bạn lựa chọn làm mẹ đơn thân sẽ ảnh hưởng nhiều đến suốt quá trình bạn nuôi con một mình sau này. Họ có thể quá bất ngờ mà không chấp nhận được, cũng có thể thấu hiểu mà ủng hộ bạn. Nhưng đây chỉ là kết quả sau khi họ tiếp nhận thông tin từ bạn. Trước đó, bạn nên chuẩn bị trước tâm lý cho họ để tránh bị sốc hay ngỡ ngàng. Bạn có thể đưa ra quan điểm rõ ràng của mình, giải thích và thuyết phục gia đình mình đó là sự lựa chọn bạn mong muốn. Và với ai làm mẹ đơn thân mà chưa kết hôn thì đây lại là điều cực kì quan trọng. Vì gia đình bạn cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của con bạn sau này. Con bạn có thể nhận được tình cảm từ gia đình bạn hay không tất cả phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị tâm lý cho gia đình thế nào.

Con bạn có thể nhận được tình cảm từ gia đình bạn hay không tất cả phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị tâm lý cho gia đình thế nào - Ảnh minh họa: Internet Trở thành một bà mẹ đơn thân không hề dễ dàng Bạn phải hiểu một điều rằng, phụ nữ có chồng nuôi con vốn đã nhiều khó khăn thì khi bạn nuôi con một mình thì lại càng không dễ dàng. Không những vậy, bạn và con phải đối mặt với dư luận, bạn phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả con và mình. Và trong suốt quá trình con bạn lớn lên, bạn phải vừa là người mẹ, vừa là cha để tạo ở con những đức tính cần có khi trưởng thành. Làm mẹ đơn thân không phải chỉ để có một đứa con vui vầy. Hay làm mẹ đơn thân không có nghĩa là bạn sẽ bớt đi những gánh nặng như khi còn chồng ở bên. Bạn nên hiểu, bạn nuôi con một mình chính là vì bạn muốn cùng con có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Nếu trở thành một bà mẹ đơn thân mà con không thể sống vui vẻ, không thể giúp con trưởng thành tốt nhất thì bạn nên suy nghĩ lại. Đừng vì những suy nghĩ chưa đủ của mình mà khiến con lở dở sau này. Đối diện với những gì con phải trải qua khi chỉ có mẹ bên cạnh Trước khi muốn trở thành mẹ đơn thân, bạn nên biết sẽ có lúc con đủ nhận thức để hỏi: “Tại sao con không có cha?” hay “Vì sao cha không ở cùng mẹ con mình”. Đây thật sự luôn là những câu hỏi mà mọi bà mẹ đơn thân đều rất sợ khi nghe từ con. Vì con trẻ còn quá nhỏ để nhận thức về sự lựa chọn của bạn. Nhưng xã hội ngoài kia luôn có cách để con tự phát giác ra những điều mình thiếu hụt so với chúng bạn. Bạn phải trả lời thế nào để con hiểu đây là sự lựa chọn tốt nhất bạn muốn dành cho con, hay mẹ con bạn vẫn sẽ sống tốt khi không có một người đàn ông ở bên. Để làm được điều này, đôi khi không phải chỉ là một câu trả lời của bạn sẽ khiến con hiểu. Bạn cần một sự chuẩn bị từ trước để theo con đi qua hết hành trình con lớn lên, giúp con sẵn sàng tinh thần để đối mặt với xã hội không dễ dàng. Do đó, nếu bạn muốn nuôi con một mình, hãy thử tìm cách để cho con câu trả lời thỏa mãn nhất. Và để tự thấy liệu bạn có đủ bản lĩnh để cùng con đối mặt với con đường khó khăn phía trước không?

Liệu bạn có đủ bản lĩnh để cùng con đối mặt với con đường khó khăn phía trước không? - Ảnh minh họa: Internet Điều quan trọng nhất: Có nhiều tiền trước đã! Dù là việc làm mẹ đơn thân là sự chủ động của bạn khi chưa kết hôn hay sau khi ly hôn chồng thì cũng không thay đổi được việc: Nếu muốn làm mẹ đơn thân, bạn phải có nhiều tiền trước đã. Tiền để nuôi dạy con đến khi con trưởng thành. Tiền để cho cả hai mẹ con cuộc sống thoải mái nhất có thể. Tiền để bù đắp khi không có vai trò của người đàn ông trong gia đình. Tiền để bảo vệ cả hai, phù phiếm ủi an bạn khi mỏi mệt. Phụ nữ độc thân cần tiền để độc lập, phụ nữ có chồng có tiền để có tiếng nói và phụ nữ làm mẹ đơn thân lại càng phải có nhiều tiền để tự bảo bọc chính mình và con. Phụ nữ cần mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương. Và tiền chính là vũ khí giúp phụ nữ có thể kiên cường hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn làm mẹ đơn thân thì điều đầu tiên bạn phải nghĩ tới là bạn đã có đủ nhiều tiền chưa?

7 lý do phụ nữ buông tay dù vẫn còn yêu tha thiết Để có thể quyết định chia tay, phụ nữ cần nhiều hơn bản lĩnh và can đảm. Vậy thì vì sao dù còn yêu tha thiết, phụ nữ vẫn nhất quyết buông bỏ tình yêu của mình?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-lam-me-don-than-co-nhieu-tien-truoc-da-273766.html