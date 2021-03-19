"Họa từ miệng mà ra" là câu nói không sai chút nào. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết lựa lời hay, ý đẹp để giúp cuộc sống gia đình hòa thuận, yên ấm. Vậy nên, nhớ kĩ 7 câu tuyệt đối không nên nói với chồng sẽ giúp nhiều chị em trở nên hạnh phúc và viên mãn hơn trong chuyện hôn nhân.

1. Anh chẳng bằng được một góc của người ta thì biết gì mà nói: Đối với đàn ông, nhu cầu được thể hiện và làm chỗ dựa cho người phụ nữ của mình là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn chỉ vô tình hay cố ý nói ra lời này thì hãy xin lỗi chồng mình nhé. Bởi vì câu nói này khiến anh ấy cảm thấy bị coi thường, kém cỏi và vô tích sự không giúp được gì cho vợ. Nếu chuyện này lặp lại nhiều lần, hậu quả sẽ khiến chồng xa lánh bạn, anh ấy trở nên im lặng, dần dần "vô tâm" và không muốn mở lời giúp đỡ bạn nữa. 'Anh chẳng bằng được một góc của người ta thì biết gì mà nói' - Ảnh minh họa: Internet 2. Đừng động vào người tôi: Dù có đang vô cùng bực tức, giận dỗi hay không muốn gần gũi chồng thì hãy học cách từ chối nhẹ nhàng. Đừng dứt khoát la lên một cách phũ phàng và lạnh lùng như câu nói vừa rồi. Ai cũng sẽ bị tổn thương mà. Thay vào đó, bạn có thể thay thế bằng câu: "Hôm nay em mệt. Mai em còn có việc đi sớm nữa. Mình ngủ nhé anh."

3. Anh xem anh có xứng đáng làm đàn ông không?: Câu nói này như một "gáo nước lạnh" tạt thẳng vào mặt người mà bạn đầu ấp, tay gối hàng đêm. Người chồng nào cũng muốn được vợ tôn trọng. Khi nghe câu nói này đàn ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm cực độ, dễ xảy ra những hành động mất kiểm soát khiến chị em không lường trước được. Vì vậy, hãy khôn ngoan trước khi mở miệng nhé! Nhiều câu nói khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet 4. Sao anh lười quá vậy? Phần lớn đàn ông ngại làm việc nhà, họ thường đảm nhận vị trí "trợ lý" cho người vợ của mình mà thôi. Biết được điều này, thay vì trách chồng "sao anh lười quá vậy", bạn hãy nhẹ nhàng chia sẻ với chồng những mệt mỏi mình đã phải trải qua trong một ngày và "nhờ" anh ấy giúp đỡ. Bản tính của người đàn ông là giải quyết vấn đề, với một chút tinh tế và khéo léo, chẳng cần phải than vãn đâu mà anh chồng sẽ tự động làm thay cho bạn, sau đó hãy nhớ cảm ơn và khích lệ anh ấy nhé. Nếu công việc quá bận rộn, bạn có thể cân nhắc tìm một người giúp việc để nhẹ bớt gánh nặng.

5. Tiền của tôi, tôi thích tiêu gì mà chẳng được: Trong gia đình, đặc biết với mối quan hệ vợ chồng, nếu quá rạch ròi về tài chính sẽ dẫn đến những chuyện không hay về sau. Cách tốt nhất là bạn không nên nói nhiều tới vấn đề nhạy cảm này, nhất là khi cãi nhau. Nếu không sẽ khiến đối phương hiểu lầm và không tin tưởng bạn nữa. Là một người phụ nữ, bạn đã được trao đặc quyền "nắm giữ kinh tế" trong nhà. Vậy nên, nếu khôn ngoan, đừng bao giờ phân biệt tiền của anh, tiền của tôi một cách công khai như vậy. 6. Không vì con thì tôi sớm cũng bỏ anh rồi: Câu nói này chắc chắn không chỉ anh ấy, nếu đổi lại là vợ, cũng sẽ như dao cứa đứt vào tim. Không ai muốn lấy nhau, có con chỉ vì một mục đích trục lợi. Chưa kể, nếu lấy con cái ra làm lí do để "ở lại" thì bạn không xứng đáng làm một người mẹ, cũng sẽ làm khổ đứa con. Vậy nên, dù có giận chồng đến mấy cũng không nên nói ra câu này.

'Không vì con thì tôi sớm cũng bỏ anh rồi' - Ảnh minh họa: Internet 7. Lấy anh đúng là việc hối hận nhất đời tôi: Đây là câu nói đáng sợ nhất mà chồng phải nghe từ người vợ đầu gối, tay ấp của mình. Chắc chắn không một người đàn ông nào mà không cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm, thậm chí tuyệt vọng khi nghe câu nói này. Vì nghĩ rằng lấy mình là nỗi khổ của cô ấy, bản thân không mang lại hạnh phúc cho vợ thì không xứng đáng để làm chồng. Anh ấy sẽ luôn tự dằn vặt bản thân vì thấy mình kém cỏi, chẳng làm được điều gì ý nghĩa.

Anh ấy sẽ luôn tự dằn vặt bản thân vì thấy mình kém cỏi, chẳng làm được điều gì ý nghĩa - Ảnh minh họa: Internet Hạnh phúc vì câu nói, mà buồn khổ thất vọng cũng từ câu nói mà ra. Vậy nên, đã là phụ nữ trong gia đình, sinh ra với bản chất chăm sóc, yêu thương và là người giữ lửa cho tổ ấm, dù chồng có ra sao, chưa thành công trong sự nghiệp, không tình cảm được như người ta... một khi đã quyết định ở bên nhau, thì đừng nặng lời chỉ trích, đừng sỉ vả lẫn nhau, chúng ta đau lòng thì người khác cũng đau lòng. Vậy nên, là phụ nữ thông minh, nhớ kĩ 7 câu tuyệt đối không nên nói với chồng nhất định sẽ giúp ích cho chính bản thân mình.

4 điều các cặp vợ chồng cần để hôn nhân bớt căng thẳng và hạnh phúc hơn Dưới đây là một số thay đổi có thể giúp hôn nhân bớt căng thẳng và hạnh phúc hơn.

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