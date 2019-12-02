Đây là vũ khí đánh ghen của đàn bà hiện đại với khả năng 'sát thương' cao hơn cả bạo lực

Phụ nữ yêu 02/12/2019 12:10

Phụ nữ thông minh sẽ không dùng bạo lực để tổn thương người phụ nữ khác. Họ sử dụng thứ vũ khí đánh ghen có khả năng “sát thương” cao hơn nhiều.

Đánh ghen bằng bạo lực chỉ dành cho người đàn bà yếu đuối. Phụ nữ thông minh thời hiện đại, không dại dùng bạo lực để đánh ghen mà phải đánh bằng những thứ này mới là đàn bà khôn và được mọi người nể sợ.

Sắc đẹp, sự trẻ trung

Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen bằng nước mắt, bằng nỗi đau và phơi bày nhân phẩm, danh dự của mình cho bàn dân thiên hạ. Còn đàn bà khôn ngoan họ càng biết trân trọng, yêu thương bản thân hơn khi bị phản bội.

phu nu thong minh 1
 Sắc đẹp, sự trẻ trung chính là vũ khí đánh ghen lợi hại của phụ nữ thôn minh - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đàn bà chỉ là người chiến thắng khi biết coi trọng bản thân, biết chăm sóc cho mình luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp và rạng ngời mỗi khi xuất hiện. Có như vậy mới khiến người ta ngưỡng mộ, nể sợ và hơn ai hết để cho người đàn ông phản bội kia hối hận vì đã đánh mất một người phụ nữ quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp.

Chỉ khi xinh đẹp, trẻ trung, phụ nữ mới thực sự được người ta coi trọng, yêu thương và chiều chuộng. Nhan sắc, sự tươi trẻ mới giúp phụ nữ dễ dàng thành công và dành được chiến thắng trong mọi cuộc chơi, nhất là trong cuộc tình tay ba.

Hạnh phúc

Chẳng cần phải đánh ghen ầm ĩ, chẳng cần phải làm tổn thương người khác và chính mình. Đàn bà thông minh sẽ hiểu hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất đối với mỗi người phụ nữ chứ đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng như mọi người vẫn nói.

phu nu thong minh 2
Phụ nữ không cần đánh ghen mà hãy sống hạnh phúc sau khi bị phản bội vì bạn xứng đáng được như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi sống thật hạnh phúc, không buồn đau, không ưu phiền mới giúp phụ nữ xinh đẹp hơn, rạng ngời và trẻ trung hơn. Phụ nữ sẵn sàng sống tiếp thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ và yêu đời sau khi bị phản bội để cho người đàn ông thấy rằn bạn vẫn sống thoải mái, tươi vui, hạnh phúc dù không có anh ta. Cuộc sống này vẫn luôn tràn ngập những điều tuyệt vời đang chờ đợi phụ nữ bước tiếp và hướng về tương lai. Thế nên, không có lý do gì phụ nữ phải đánh ghen bằng nước mắt, bằng đau thương cả.

Hạnh phúc nơi người phụ nữ chính là niềm mơ ước của bao người. Và chỉ khi sống thật hạnh phúc, mới khiến người khác ngưỡng mộ.

Niềm kiêu hãnh

Khi bị phản bội, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ bi luỵ hay van xin người đàn ông phụ bạc, tồi tệ. Bởi họ không xứng đáng với sự hy sinh và tình cảm chân thành của bạn. Thay vào đó, hãy đánh ghen bằng chính niềm kiêu hãnh của mình chứ đừng dại mà hành hạ, dằn vặt bản thân. Bởi người đàn ông ngoại tình dù lý do gì thì họ đều là kẻ đã sai nên chị em không cần phải tự làm khổ bản thân.

phu nu thong minh 3
Khi phát hiện bị phản bội, phụ nữ hãy sống thật kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, mình là một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật công nhận. Thế nên, hãy sống thật kiêu hãnh, ngẩng cao với đời, với bố mẹ chồng, với con cái. Đó mới là cách cư xử của một người phụ nữ thông minh khiến chồng và kẻ thứ ba phải nể sợ.

Cứ mãi hỏi phụ nữ nên chọn người yêu mình hay yêu mình, vậy trong lòng đàn ông rốt cuộc cũng sẽ lựa chọn thế nào

Cứ mãi hỏi phụ nữ nên chọn người yêu mình hay yêu mình, vậy trong lòng đàn ông rốt cuộc cũng sẽ lựa chọn thế nào

Rốt cuộc trong lòng đàn ông vị trí giữa người phụ nữ họ yêu và người phụ nữ yêu họ vẫn có sự khác biệt rất rõ rệt. Cũng giống như phụ nữ, sự lựa chọn trong tình cảm của đàn ông vẫn có rất nhiều đắn đo.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết để phụ nữ hạnh phúc đàn bà dại đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 49 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này