Chỉ có đàn bà dại mới đánh ghen bằng nước mắt, bằng nỗi đau và phơi bày nhân phẩm, danh dự của mình cho bàn dân thiên hạ. Còn đàn bà khôn ngoan họ càng biết trân trọng, yêu thương bản thân hơn khi bị phản bội.

Đánh ghen bằng bạo lực chỉ dành cho người đàn bà yếu đuối. Phụ nữ thông minh thời hiện đại, không dại dùng bạo lực để đánh ghen mà phải đánh bằng những thứ này mới là đàn bà khôn và được mọi người nể sợ.

Chỉ khi xinh đẹp, trẻ trung, phụ nữ mới thực sự được người ta coi trọng, yêu thương và chiều chuộng. Nhan sắc, sự tươi trẻ mới giúp phụ nữ dễ dàng thành công và dành được chiến thắng trong mọi cuộc chơi, nhất là trong cuộc tình tay ba.

Bởi đàn bà chỉ là người chiến thắng khi biết coi trọng bản thân, biết chăm sóc cho mình luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp và rạng ngời mỗi khi xuất hiện. Có như vậy mới khiến người ta ngưỡng mộ, nể sợ và hơn ai hết để cho người đàn ông phản bội kia hối hận vì đã đánh mất một người phụ nữ quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp.

Hạnh phúc

Chẳng cần phải đánh ghen ầm ĩ, chẳng cần phải làm tổn thương người khác và chính mình. Đàn bà thông minh sẽ hiểu hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất đối với mỗi người phụ nữ chứ đàn bà không hơn nhau ở tấm chồng như mọi người vẫn nói.

Phụ nữ không cần đánh ghen mà hãy sống hạnh phúc sau khi bị phản bội vì bạn xứng đáng được như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ khi sống thật hạnh phúc, không buồn đau, không ưu phiền mới giúp phụ nữ xinh đẹp hơn, rạng ngời và trẻ trung hơn. Phụ nữ sẵn sàng sống tiếp thật hạnh phúc, thật đẹp đẽ và yêu đời sau khi bị phản bội để cho người đàn ông thấy rằn bạn vẫn sống thoải mái, tươi vui, hạnh phúc dù không có anh ta. Cuộc sống này vẫn luôn tràn ngập những điều tuyệt vời đang chờ đợi phụ nữ bước tiếp và hướng về tương lai. Thế nên, không có lý do gì phụ nữ phải đánh ghen bằng nước mắt, bằng đau thương cả.

Hạnh phúc nơi người phụ nữ chính là niềm mơ ước của bao người. Và chỉ khi sống thật hạnh phúc, mới khiến người khác ngưỡng mộ.

Niềm kiêu hãnh

Khi bị phản bội, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ bi luỵ hay van xin người đàn ông phụ bạc, tồi tệ. Bởi họ không xứng đáng với sự hy sinh và tình cảm chân thành của bạn. Thay vào đó, hãy đánh ghen bằng chính niềm kiêu hãnh của mình chứ đừng dại mà hành hạ, dằn vặt bản thân. Bởi người đàn ông ngoại tình dù lý do gì thì họ đều là kẻ đã sai nên chị em không cần phải tự làm khổ bản thân.

Khi phát hiện bị phản bội, phụ nữ hãy sống thật kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, mình là một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật công nhận. Thế nên, hãy sống thật kiêu hãnh, ngẩng cao với đời, với bố mẹ chồng, với con cái. Đó mới là cách cư xử của một người phụ nữ thông minh khiến chồng và kẻ thứ ba phải nể sợ.