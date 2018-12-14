Bởi vì, không ít đàn ông có những thói xấu “bẩm sinh” đã ăn vào máu.

Trong gia đình, người phụ nữ luôn chịu thiệt thòi nhiều hơn nhưng các ông chồng chẳng mấy quan tâm hay xót xa. Chuyện dở thì đổ lỗi cho vợ, chuyện hay lại nhận công của mình. Không ít thì nhiều cũng có dăm ba lần ngoại tình, “ăn bánh trả tiền” và tự cho rằng đàn ông có quyền như vậy, chơi chán rồi về.

Đa phần đàn ông Việt chẳng mấy tôn trọng phụ nữ, nếu không muốn nói rằng họ xem phụ nữ như một trò vui. Không khó để bắt gặp những nhóm đàn ông ngồi với nhau, hùa nhau đùa cợt trêu ghẹo phụ nữ bằng những lời lẽ khiếm nhã. Nếu không, họ cũng ngồi bình phẩm về phụ nữ, từ khuôn mặt đến vóc dáng, thậm chí quá khứ và những chuyện riêng tư.

Không thích chăm con, né tránh việc nhà

Con cái là của hai bên cùng tạo ra, phải có trách nhiệm chăm sóc như nhau. Nhưng đàn ông Việt chẳng mấy ai mặn mà với việc chăm con cái. Nhiều anh chồng, vợ nhờ ẵm con vài phút đã mặt nhăn mày nhó. Lúc con vui cười thì chơi cùng, lúc con la khóc lại quẳng trả cho vợ. Thay tã thì sợ thối, đút sữa lại sợ lỡ mất trận game. Đêm thì khỏe thân lăn ra ngủ, chẳng biết con mình đã ngủ chưa, đêm ấy có quấy không, vợ đã thức trắng bao đêm rồi. Ngủ cho ấm thân cái đã!

Việc nhà thì đừng mong đàn ông đụng tay vào, hoặc giả có phụ vợ thì cũng bữa đực bữa cái, đợi nhắc lên nhắc xuống. Đàn ông Việt sau giờ làm thích la cà quán nhậu, hoặc tấp vào cà phê thư thả dăm ba điếu thuốc, ôm điện thoại chiến vài trận game. Không hề quan tâm ở nhà ai đón con đi học, ai tắm rửa cho con, ai cho con ăn chiều, ai dọn dẹp nhà cửa, ai nấu cơm nấu nước. Bỏ mặc vợ tự xoay.

Gia trưởng, ích kỉ

Máu gia trưởng ở đàn ông Việt không phải một sớm một chiều được “gột sạch”. Đàn ông Việt đòi hỏi ở vợ mình rất nhiều, nhưng lại tự cho bản thân mình cái quyền muốn được làm gì thì làm. Cưới vợ lại bắt vợ phục tùng gia đình chồng bất kể đúng sai, lại không thích vợ giao du xã hội, gặp gỡ bạn bè. Thậm chí không thích vợ dành nhiều thời gian cho ba mẹ, anh chị em của cô ấy.

Đàn ông Việt cho mình có quyền 'làm chủ' trong nhà và vợ phải nghe theo mình trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Người gia trưởng cũng thường có thói quen đánh chửi vợ nếu không ưng ý. Họ không kiểm soát được cơn giận của mình, cũng không có cách chứng tỏ bản lĩnh, nên dùng sức mạnh đàn ông để trấn áp vợ, bắt vợ phải sợ mình, phải quy phục mình. Đó không phải là hôn nhân, đó là địa ngục.

Ham mê “xác thịt” bên ngoài

Đàn ông độc thân tìm nơi giải khuây đã đành, nhưng đàn ông Việt Nam đã có gia đình cũng vậy. Đối với họ, “gái gú” đã thành một sở thích, một món ăn quen thuộc, và là một chiến tích thể hiện sự đẳng cấp trong mắt thiên hạ.

Ngoại tình, ăn bánh trả tiền, trao đổi xã giao… không thứ nào là không có. Đàn ông Việt xem chuyện đó là bình thường, kể cả khi đã có vợ. Họ cho rằng chuyện này không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, miễn giấu không cho vợ biết là được. Lối tư duy đó khiến họ dễ dàng cho bản thân làm những việc sai trái mà không màng đến hậu quả.

Thói xấu của đàn ông khiến phụ nữ ngán ngẩm, chẳng muốn lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thói xấu của đàn ông vốn dĩ đã đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn là đàn ông Việt cho rằng những thói xấu đó là “hiển nhiên”. Hễ tư duy ngụy biện ấy còn tồn tại, thì họ chẳng bao giờ cải thiện được mình.

Phụ nữ hiện đại ngày càng thông minh hơn, nếu đàn ông không tốt lên, không văn minh lên, thì sẽ có lúc không còn ai đồng ý làm vợ của các anh nữa!