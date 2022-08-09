Trong hôn nhân , phụ nữ muốn được thấu hiểu lắng nghe. Người đàn ông yêu vợ, thành công trong cả sự nghiệp và hôn nhân thường là người biết vợ mình muốn gì, thích gì và thấu hiểu cho suy nghĩ của vợ,

Đàn ông mong muốn được gần gũi với vợ thông qua sự thân mật về thể xác. Phụ nữ lại muốn có kết nối trong tâm hồn, để tạo cảm giác hạnh phúc thì mới nảy sinh khao khát tình dục. Vì thế, một khi đàn bà ngoại tình thì có nghĩa là họ không có được sự kết nối cảm xúc như mong muốn, hơn là việc không được thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Với phụ nữ, cay đắng nhất là nỗi đau bị chính bạn đời phản bội. Phụ nữ luôn đặt hết lòng tin vào chồng, một khi bị dối lừa thì chẳng khác gì cốc nước bị đánh đổ, gom thế nào cũng không thể đầy lại.

Người ta thường nói, phụ nữ có thể thứ tha nhưng không bao giờ quên. Dù họ có cắn răng chấp nhận sự dối gian của chồng thì tình cảm cũng đã giảm đi nhiều, và bản thân họ dù muốn hay không cũng chẳng thể quên được.

Không thấy sự gắn bó từ chồng

Phụ nữ luôn đặt hết tình cảm, suy nghĩ của mình vào bạn đời. Vì thế một khi cho đi nhiều và không được nhận lại tương xứng thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt dần đi. Khi cảm thấy với chồng mình không còn là điều quan trọng nhất, không thấy được nâng niu, thấu hiểu, thì phụ nữ dù có từng yêu chồng nhiều đến mấy cũng có lúc cạn tình.

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Chồng xem vợ là “người máy vạn năng”

Nhiều ông chồng có suy nghĩ vợ làm được mọi thứ, xem vợ như người máy vạn năng. Cũng chính suy nghĩ này của đàn ông “tạo” ra những người phụ nữ chán chồng.

Phụ nữ ngày nay không chỉ biết đến bếp núc, họ đã ra ngoài kiếm tiền nhưng vẫn giữ nhiệm vụ chăm lo cho gia đình khi về nhà. So với đàn ông, họ cũng chịu nhiều áp lực không kém. Nhưng đàn ông lại cho rằng chỉ cần vợ làm được thì bản thân không cần lên tiếng phụ giúp. Cách sống này của chồng sẽ dần rút mòn tình cảm vợ chồng.

Bản năng của phụ nữ trong gia đình là hy sinh nhưng họ muốn được ghi nhận, được chồng thấu hiểu và tôn trọng. Phụ nữ không ngại vất vả bươn chải cả ngày, điều họ muốn chỉ là tối đến chồng có thể lắng nghe, trò chuyện, giúp họ thấy thoải mái hơn.

Chồng vô tâm

Đây là “căn bệnh” chung của đa số đàn ông sau khi lấy vợ. Nhiều người có suy nghĩ đã lấy được vợ rồi thì chẳng phải kiểu cách như thời yêu nhau. Lúc còn yêu thì nhắn tin gọi điện hỏi han mỗi ngày, đến dịp lễ là hoa, quà và lời chúc không bao giờ thiếu. Nhưng khi cưới nhau về rồi, đàn ông lại cho rằng đó là những việc làm vô ích, tốn thời gian và tiền của. Nhưng họ quên rằng, phụ nữ luôn thích và cần những điều như thế. Họ muốn được yêu thương, được tự tin về người chồng mình đã chọn với người khác.

Đàn ông chỉ nghĩ được vợ chăm sóc là đương nhiên. Nhưng chẳng mấy người để ý vợ hôm nay có tâm sự gì, sao trông có gì không ổn. Đàn ông uống say về nhà đã có vợ lo, phụ nữ trong người không khỏe chưa chắc chồng biết được.

Bởi vậy mới nói, đáng sợ nhất là đàn ông vô tâm với vợ. Đàn ông không chịu sửa đổi thì đừng trách phụ nữ ngày nay to gan ly hôn chồng.

Không chịu giải quyết những mâu thuẫn

Đã là vợ chồng thì chắc chắn có lúc cãi vã, xung đột. Quan trọng là nhận ra vấn đề, tìm hiểu khác biệt và cùng nhau giải quyết.

Theo kết quả một nghiên cứu, cách để giải quyết những xung đột giữa vợ chồng là nên bình tĩnh đối mặt trò chuyện để lắng nghe, thấu hiểu quan điểm của nhau. Một người chồng thương vợ phải biết kiềm bớt cơn giận, cái tôi của mình để lắng nghe, hiểu vợ và cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. Ngược lại, đàn ông luôn bỏ qua những xung đột giữa vợ chồng sẽ dễ nhận phải lá đơn ly hôn từ vợ hơn.