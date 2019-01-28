Dấu hiệu tình yêu của bạn sẽ bền vững bất chấp thời gian

Những người yêu nhau lâu nhất thường sẽ trở thành bạn tốt nhất của nhau. Vì khi ngắm nhìn những cặp yêu nhau lâu ngày, bạn sẽ thấy ở hành động của họ có sự tương đồng, như những cặp bạn thân. Bởi sự thấu hiểu họ trao nhau mỗi ngày, ảnh hưởng tính cách và quan niệm sống của nhau, từ đó mà gắn kết hai cuộc đời chặt chẽ hơn. Và nếu bạn thấy rằng giữa bạn và người yêu dần hình thành sự tương đồng thế này thì sẽ là một tín hiệu tốt cho tương lai.

Liệu bạn có từng tự hỏi tình yêu mình đang nuôi dưỡng sẽ đi đến đâu? Thật ra thì sẽ chẳng ai có thể cho bạn câu trả lời chính xác về thời hạn của một tình yêu. Nhưng bạn vẫn có thể thấy những dấu hiệu dự đoán về cái kết có lâu dài không.

Chắc chắn rằng cả hai không thể lúc nào cũng có quan điểm giống nhau nhưng ở những chuyện quan trọng thì phải có sự đồng thuận nhất định. Nhất là những vấn đề mang tính giá trị, có sức ảnh hưởng trong cuộc sống chung của cả hai. Khi bạn và đối phương có sự thống nhất ở một hệ giá trị nhất định thì mối quan hệ sẽ càng lâu dài và bền chặt hơn.

Khi yêu nhau, gần gũi, thân thiết là một điều cần nhưng cả hai phải tự có một cuộc sống riêng. Có thể là học hành, công việc hay những sở thích thói quen riêng biệt. Mỗi người có một khoảng không riêng sẽ duy trì được cảm giác thoải mái cũng như mong muốn gần nhau khi cần. Từ đó, mối quan hệ sẽ không lâm vào tình trạng nhàm chán. Điều này cũng hoàn toàn đúng khi cả hai đã thành vợ chồng. Giữa người và người, dù là gắn kết bằng tình yêu thì vẫn là nên cho nhau đủ khoảng cách để đủ tự do, đủ để khi với tay có thể ôm lấy nhau.

Khi bạn và đối phương có sự thống nhất ở một hệ giá trị nhất định thì mối quan hệ sẽ càng lâu dài và bền chặt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Biết lúc nào nên làm mới những gì đã nhàm chán

Khi mọi thứ đều theo một trình tự, lịch trình thì sẽ đảm bảo được sự an toàn nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện cảm giác nhàm chán. Và nếu bạn hay đối phương biết lúc nào nên phá bỏ sự nhàm chán thì sẽ giảm bớt cảm giác thất vọng. Để làm được điều này, dù đã quen bao năm, hay đã lấy nhau, cả hai vẫn nên giữ thời gian hẹn hò, hoặc những thói quen như lúc mới yêu. Bởi sau một thời gian dài bên nhau, đây sẽ là cách làm mới tình cảm hiệu quả nhất.

Nói chuyện về tình dục một cách thoải mái

Không chỉ là chia sẻ những chuyện đơn giản mỗi ngày, hay những vấn đề lớn trong cuộc sống, những người yêu nhau lâu năm sẽ thoải mái khi nói về chuyện ấy. Họ xem đó là một sự thấu hiểu căn bản và cần thiết để duy trì tình cảm. Và khi cả hai có thể cởi mở với nhau về chuyện này, thì mối quan hệ sẽ càng vững vàng hơn.

Dù đã quen bao năm, hay đã lấy nhau, cả hai vẫn nên giữ thời gian hẹn hò, hoặc những thói quen như lúc mới yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tranh cãi không làm cả hai xa nhau

Một bí quyết của những cặp đôi yêu nhau, hay ở với nhau lâu năm chính là cãi nhau là để gần nhau hơn. Họ xem việc tranh luận như cơ hội để thấu hiểu nhau hơn. Bởi vậy, dù có giận thế nào, cả hai đều sẽ biết chừng mực để giữ được nhau.

Luôn hỗ trợ nhau

Khi một trong hai thành công, người còn lại sẽ vui mừng tự hào. Hay một người gặp khó khăn, người còn lại nhất định tìm cách giúp đỡ. Sự hỗ trợ ở những cặp yêu nhau lâu dài thường rất khắng khít và đầy tin tưởng. Điều đó củng cố tình cảm và cả niềm tin của cả hai dành cho nhau.

Vẫn có những ngày mưa dù đã nhiều ngày nắng

Sự hỗ trợ ở những cặp yêu nhau lâu dài thường rất khắng khít và đầy tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Điều này chắc chắn phải có với những đôi yêu nhau. Đó là những lúc một trong hai cảm thấy tâm tình không tốt, khó kiểm soát cảm xúc của bản thân. Và họ sẽ “ra dấu” để đối phương biết mình đang không ổn, cần sự cảm thông hơn là bị trách móc. Điều này sẽ giúp sự thấu hiểu của cả hai sâu sắc hơn, cũng học được cách chấp nhận những ngày không vui của nhau dễ dàng hơn.

Thời gian không làm cả hai xa nhau hơn

Khi tình cảm đủ lớn thì thời gian càng trôi qua, cả hai sẽ càng trưởng thành để thấu hiểu và bên nhau dài lâu hơn. Quan trọng không phải là yêu nhau bao lâu, mà là tình cảm bên nhau được bao nhiêu. Thời gian vốn sẽ không phải là vấn đề nếu bạn đã có một tình đủ lớn dành cho nhau, một nỗ lực đủ vững vàng để giữ lấy nhau.