Đàn ông không thể cho vợ 3 thứ này, suy cho cùng là vì không đủ yêu thương!

Đàn bà lấy chồng, sợ nhất là khi chồng vô tâm. Dù rằng, đàn ông mang sẵn tính không để ý những điều nhỏ nhặt nhưng tình yêu thì phải thể hiện bằng hành động, quan tâm cụ thể. Không thể chỉ nói mình thương vợ mà đến cả cảm xúc, vợ cần gì cũng không biết.

Đàn ông nên hiểu, thay vì nghĩ rằng vợ đòi hỏi, lắm chuyện hay phiền phức, sao các anh không nghĩ rằng vì mình chưa hiểu hết vợ muốn gì? Đàn bà, suy cho cùng đều đơn giản lắm, nếu các anh đủ yêu thương cho họ 3 thứ này.

Mọi hờn dỗi của vợ đều là từ sự vô tâm không để ý của chồng mà ra. Còn đàn ông lại không nhận ra, chỉ nghĩ những giận hờn của phụ nữ là từ sự vớ vẩn chẳng cần thiết. Người ta hay cho rằng phụ nữ lấy chồng thường vì những điều lớn lao, nhưng thật ra họ chỉ mưu cầu những gì nho nhỏ, như sự quan tâm của chồng. Và chỉ cần chồng dành vài giây ngó nhìn, chút ít yêu thương để ý thì sẽ thấy vợ chỉ cần mình yêu thương hơn. Và khi đủ quan tâm, thương yêu, thì vợ đều là những người phụ nữ thích cười, nũng nịu và giản đơn nhất.

Thật ra, phụ nữ cũng chẳng cần chồng phải nhớ ti tỉ những thứ thuộc về mình. Họ chỉ muốn nếu họ mệt mỏi, kiệt sức, chồng có thể hỏi han liệu họ có ổn không. Hay chỉ đơn giản là vài câu nhẹ nhàng “Em mệt thế nào, để anh giúp em một tay nhé”. Nghe thế thôi nhưng phụ nữ cũng chẳng mấy ai để chồng làm đâu, chỉ là muốn ấm lòng khi được chồng quan tâm.

Thấu hiểu

Phụ nữ luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng đàn ông lại cho rằng vợ thật lắm lời, vì cả những chuyện vặt vãnh họ cũng phải lắng nghe vợ nói mỗi ngày.

Phụ nữ luôn cần được lắng nghe và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, phụ nữ thể hiện tình cảm bằng lời nói. Khi họ yêu càng nhiều và chân thành, họ sẽ càng muốn nói nhiều với đối phương, như tìm kiếm sự đồng điệu trong giao tiếp. Một người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân chính là không còn muốn nói lời nào. Đó mới là bi kịch đàn ông sẽ không muốn nhìn thấy nhất.

Đàn ông nên hiểu vợ cần được mình lắng nghe, để kể hết những khó chịu, không vui, hay những niềm vui nho nhỏ nhất mỗi ngày. Đó là cách phụ nữ san sẻ yêu thương với chồng một cách trực tiếp nhất. Cũng là cách phụ nữ giải tỏa những mệt mỏi mỗi ngày. Bởi thế, đàn ông chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để nghe vợ nói, cho vợ sự an tâm nhất khi được thấu hiểu. Từ đó, đàn ông sẽ chẳng bao giờ phải thấy hình ảnh một người vợ khó chịu và hay bực bội.

Có trách nhiệm

Đàn ông có trách nhiệm với gia đình mới là đàn ông bản lĩnh với thiên hạ. Phụ nữ cần trách nhiệm của đàn ông như một sự đảm bảo cho hạnh phúc và yên bình trong đời họ. Đàn ông có trách nhiệm là người thủy chung, luôn đặt vợ con lên hàng đầu.

Đàn ông có trách nhiệm với gia đình mới là đàn ông bản lĩnh với thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngày trước chưa vợ có thể tự do muốn làm gì thì làm. Nhưng khi lấy vợ rồi, hãy hiểu luôn có một gia đình đang đợi mình ở nhà. Làm gì, quyết định gì, cũng hãy nghĩ không chỉ mình chịu trách nhiệm, mà còn cả vợ con ở đằng sau. Nụ cười của vợ, hạnh phúc của gia đình, yên ấm của một mái nhà, đàn ông đều phải có trách nhiệm giữ gìn và một lòng vun đắp.

Nói là trách nhiệm thì có vẻ nặng nề quá với đàn ông, nhưng thật ra thì chỉ cần đàn ông đủ yêu thương để thủy chung, nghĩ suy cho vợ con trước nhất. Suy cho cùng, một người đàn ông trách nhiệm cũng chỉ đơn giản là một người đủ yêu thương, trân quý gia đình.