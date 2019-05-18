Dấu hiệu phụ nữ không được chồng yêu thương

Phụ nữ yêu 18/05/2019 05:06

Phụ nữ nên nhớ đã lấy chồng thì phải được chồng yêu thương. Bởi phụ nữ trong hôn nhân thường chịu nhiều thiệt thòi. Nếu ngay cả tình yêu của chồng bạn cũng không thể có thì cả đời khó mà hạnh phúc được…

Nếu bạn có những dấu hiệu này thì đáng buồn thay bạn dù hy sinh bao nhiêu cũng không được chồng yêu thương...

Thường xuyên thấy cô đơn và tủi thân

Một người vợ không được chồng yêu thương thường có cảm giác cô đơn và tủi thân. Cô đơn là vì ngay cả khi có chồng cạnh bên vẫn không được lắng nghe và cảm thông. Cô đơn còn là vì chuyện gì cũng phải tự làm, tự chịu đựng, tự gánh vác. Tủi thân là vì lắm lúc nhìn ngó người khác lại tự đặt câu hỏi, vì sao mình không được chồng yêu thương, chiều chuộng như họ? Tủi thân còn là vì bản thân đã cố gắng nhiều như thế, sao chồng một lần cũng không công nhận?

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Một người vợ không được chồng yêu thương thường có cảm giác cô đơn và tủi thân - Ảnh minh họa: Internet

Đằng sau một người vợ thiếu yêu thương từ chồng luôn là cảm giác chông chênh, buồn tủi. Và đàn ông khi còn yêu vợ sẽ không bao giờ để vợ có cảm giác này.

Không còn nhớ lần cuối cùng được chồng chiều chuộng là khi nào

Bạn không còn nhớ lần cuối nhận được những lời ngọt ngào hay sự chiều chuộng của chồng là khi nào. Phụ nữ sinh ra luôn có nhu cầu yêu thương từ đàn ông. Càng sống cùng chồng lâu năm, nhu cầu này lại càng nhiều hơn. Đây là một nhu cầu chính đáng, yêu thương là đòi hỏi hợp lý của phụ nữ trong hôn nhân.

Nhưng đã lâu lắm rồi, bạn không còn cảm giác ngọt ngào được chồng chiều chuộng và thấu hiểu. Chồng không còn nhớ những gì bạn thích, không còn muốn tạo cho bạn những bất ngờ, càng không ân cần dịu dàng để khiến bạn hạnh phúc.

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Nhưng đã lâu lắm rồi, bạn không còn cảm giác ngọt ngào được chồng chiều chuộng và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu thương vợ thì dù là sống với nhau bao năm vẫn không thay đổi thói quen yêu chiều người phụ nữ của mình. Họ xem đó là nhu cầu nam tính, vì thấy vợ vui họ cũng sẽ được thỏa mãn. Nhưng nếu đàn ông không còn muốn làm những điều dịu dàng ấy cho vợ thì cũng là lúc tình cảm của anh ấy không còn như trước.

Thiếu thốn chia sẻ và thấu hiểu

Bao lâu rồi bạn không được chồng lắng nghe và thấu hiểu? Lần cuối cùng bạn chia sẻ với chồng, hay nhận được sự cảm thông của anh ấy là khi nào? Nếu đã rất lâu rồi bạn không thể giao tiếp thân mật nhất với chồng, lâu rồi anh ấy không muốn nghe bạn nói bất cứ điều gì thì hãy xem lại cuộc hôn nhân của mình.

Chia sẻ và thấu hiểu là nền tảng phải có và chắc chắn để hôn nhân bền vững. Nếu thiếu thốn chia sẻ và thấu hiểu, người dễ tổn thương nhất chính là vợ, và gia đình cũng khó có thể dài lâu. Sự u uất trong tâm trạng, không được chồng thấu hiểu sẽ dễ khiến bạn buồn phiền, thậm chí là trầm cảm nếu gặp chuyện không vui.

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Bao lâu rồi bạn không được chồng lắng nghe và thấu hiểu? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi còn yêu thương vợ luôn cố gắng thấu hiểu và lắng nghe vợ nói. Với họ, đó không chỉ là đáp ứng nhu cầu của vợ, mà còn là sự đòi hỏi được hiểu vợ muốn gì và nghĩ gì. Nếu chồng không còn muốn làm những điều đó, bạn hãy xem liệu anh ấy có đang thay đổi không?

Một mình gánh vác nhiều việc

Một người vợ không được chồng yêu thương luôn phải một mình gánh vác rất nhiều việc. Không chỉ là việc nhà không được chồng giúp đỡ mà khi gặp khó khăn cũng phải một mình đương đầu. Đây là lúc phụ nữ có chồng đáng thương nhất. Vì đã lấy chồng, có người bạn đồng hành đi cùng nhưng phụ nữ vẫn một mình đương đầu mọi chuyện, vất vả với cuộc sống thì thật khổ tâm.

Phụ nữ nên nhớ đã lấy chồng thì phải được chồng yêu thương. Bởi phụ nữ trong hôn nhân thường chịu nhiều thiệt thòi. Nếu ngay cả tình yêu của chồng bạn cũng không thể có thì cả đời khó mà hạnh phúc được…

Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi đã hết tình cảm

Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác, phụ nữ chia tay khi đã hết tình cảm

Một khi đàn ông đã có người khác thì đã không còn cần người phụ nữ bên cạnh nữa. Và chuyện chia tay khi ấy dù muốn hay không cũng là điều sẽ xảy ra…

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