Dấu hiệu bạn và anh ấy chỉ tạm bợ bên nhau, sớm muộn gì cũng chia tay

Người hay so sánh, chê bai người khác sẽ không bao giờ biết lắng nghe. Họ không quan tâm ai khác ngoài bản thân mình. Họ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ đối phương. Trong từng câu nói của bạn, họ đều có thể tìm được lý do để chê bai, phê bình. Trong hôn nhân và tình yêu, hạnh phúc hay không là ở sự chấp nhận, thỏa mãn và tôn trọng nhau. Bởi thế, ở bên họ, bạn khó có thể hạnh phúc, bản thân họ cũng không dễ thỏa mãn khi bên bạn.

Đây là người cho rằng việc họ nhận được gì từ bạn đều là đương nhiên. Như việc bạn nấu cho họ những bữa cơm, họ chẳng xem đó là cách bạn thể hiện tình yêu. Như việc bạn âm thầm hy sinh vì họ, họ cũng không thể nhìn thấy. Đôi khi họ xem đó là những việc bạn phải làm, hơn là cảm kích bạn. Đây là kiểu người thích nhận và cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên. Bởi thế, họ sẽ thờ ơ với những gì bạn cố gắng nỗ lực vì họ. Và nếu ở bên người này, bạn sẽ không bao giờ thấy được trân trọng. Và bạn xứng đáng với một người biết quý trọng và yêu thương bạn hơn.

Anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Dấu hiệu yêu sai người rõ nhất là bạn cho đi nhiều mà không được đối phương trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy không quan tâm bạn nghĩ gì, thấy thế nào, cảm xúc của bạn ra sao. Đây là kiểu đàn ông vô tâm khiến phụ nữ khổ tâm nhiều nhất. Thay vì cùng chia sẻ cảm xúc, quan tâm đến bạn, anh ấy chỉ biết đến bản thân mình. Bạn có thể chịu đựng người này vài năm, nhưng không thể chịu đựng cả đời. Vì ai cũng có nhu cầu được sẻ chia, và đến một lúc khi không còn chịu đựng được nữa, bạn sẽ muốn tìm một người thấu hiểu mình.

Anh ấy hay nhờ vả, dù là chuyện nhỏ nhặt

Giữa những người yêu nhau, hay vợ chồng thì chuyện giúp đỡ nhau là bình thường. Nhưng nếu chuyện gì anh ấy cũng nhờ bạn, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất anh ấy có thể làm thì sẽ là điều bạn cần xem xét lại. Vì nếu chuyện gì anh ấy cũng muốn bạn làm thì có nghĩa là anh ấy quá dựa dẫm vào bạn. Ở bên một người đàn ông thế này, bạn không bao giờ có được cảm giác được cậy nhờ, chở che.

Anh ấy không bao giờ biết nhận lỗi

Không bao giờ nhận được lời xin lỗi dù đã chính là dấu hiệu yêu sai người ở bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không bao giờ nhận được lời xin lỗi là dấu hiệu yêu sai người ở bạn. Lời xin lỗi luôn không thể thiếu trong tình yêu hay hôn nhân. Dù cái tôi của đàn ông có lớn đến đâu, nhưng nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ luôn nhận lỗi khi sai. Đó không chỉ là cách anh ấy giữ lấy bạn, mà còn là tình nguyện thay đổi tốt hơn để có thể ở lại bên bạn. Ngược lại, đàn ông không bao giờ biết nhận lỗi thì có nghĩa là anh ấy yêu bản thân mình hơn bạn. Ở bên cạnh người đàn ông thế này, ngoài ấm ức, tổn thương thì bạn không thể nhận được gì khác nữa.