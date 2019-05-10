Dấu hiệu bạn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của đàn ông

Phụ nữ yêu 10/05/2019 05:27

Với đàn ông, cái gì ít quá thì thấy thiếu, mà có nhiều quá lại cho là dư thừa. Phụ nữ phải có cách cho đàn ông cảm giác vừa thấy đủ nhưng vẫn muốn có thêm thì mới có thể giữ được trái tim của họ.

Đây là 5 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang giữ đàn ông đúng cách, trái tim của họ đã hoàn toàn nằm trong tay bạn!

Anh ấy thường xuyên khen bạn đẹp

Dù là mới yêu hay đã bên nhau lâu, đàn ông một khi yêu nhiều luôn thấy người phụ nữ của họ là xinh đẹp nhất. Anh ấy sẽ luôn để bạn biết rằng với anh ấy bạn luôn đẹp nhất, vì trái tim của anh ấy chỉ có mình bạn. Và vì anh ấy không thể yêu thêm ai khác nên anh ấy chỉ thấy duy nhất mình bạn đẹp, dù bạn có không xinh đẹp như anh ấy nghĩ. Bởi phụ nữ đẹp hay không là ở đôi mắt của kẻ si tình. Tình yêu của đàn ông càng nhiều, bạn sẽ càng trở thành mỹ nhân trong lòng anh ấy.

Dấu hiệu bạn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của đàn ông - Ảnh 1
Tình yêu của đàn ông càng nhiều, bạn sẽ càng trở thành mỹ nhân trong lòng anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Luôn lắng nghe bạn

Đàn ông ai cũng có thể nói lời đường mật nhưng không phải ai cũng biết lắng nghe. Một người đàn ông luôn kiên nhẫn lắng nghe bạn nói thì chứng tỏ rằng anh ấy rất tôn trọng bạn. Anh ấy lắng nghe cũng một phần vì muốn biết về những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của bạn. Điều này nói lên rằng với anh ấy, bạn quan trọng đến mức anh ấy luôn muốn biết bạn đang nghĩ gì, muốn gì.

Sẵn sàng nhận lỗi

Đàn ông có tự trọng rất cao, và ít khi họ chủ động nhận sai, dù là họ có đúng hay không. Nhưng với người phụ nữ của mình, đàn ông sẵn sàng nhận sai ngay cả khi họ đúng. Vì họ thật lòng yêu thương bạn, họ ưu tiên bạn và mối quan hệ của cả hai hơn những đúng sai không cần thiết.

Dấu hiệu bạn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của đàn ông - Ảnh 2
Vì họ thật lòng yêu thương bạn, họ ưu tiên bạn và mối quan hệ của cả hai hơn những đúng sai không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Khi anh ấy biết sai và nhận lỗi về mình, anh ấy muốn sửa đổi để tốt hơn trong mắt bạn. Khi anh ấy không sai nhưng vẫn chủ động nhận lỗi, anh ấy quan tâm đến cảm xúc và mối quan hệ của cả hai. Tất cả đều nói lên một điều là người đàn ông này luôn ưu tiên bạn hơn tự tôn của bản thân. Và chỉ khi yêu nhiều, đàn ông mới có thể làm được việc khó khăn này.

Luôn nhớ tất cả những gì liên quan tới bạn, dù là nhỏ nhất

Chỉ khi thật sự quan tâm đến bạn, đàn ông mới có thể nhớ hết mọi thứ về bạn. Từ những thói quen, sở thích, những gì khiến bạn vui, sợ hãi, buồn phiền… anh ấy đều nhớ kỹ. Đây chỉ có thể là vì anh ấy luôn đặt tâm của mình vào thế giới của bạn, xem bạn là một phần quan trọng trong những gì anh ấy có. Bởi thế, dù là ở gần hay xa bạn, thậm chí là ngay cạnh bạn, anh ấy đều nhớ tới bạn.

Dấu hiệu bạn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của đàn ông - Ảnh 3
Chỉ khi thật sự quan tâm đến bạn, đàn ông mới có thể nhớ hết mọi thứ về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Sẵn sàng thay đổi vì bạn

Dù là ai thì bản tính là điều khó thay đổi nhất, đôi khi là không bao giờ đổi thay được. Nhưng khi yêu đủ nhiều và chân thành, người ta có thể vì đối phương và thay đổi. Đàn ông cũng như thế. Khi trái tim anh ấy hoàn toàn thuộc về bạn, anh ấy có thể sẵn sàng sửa hết những thói hư tật xấu, hoặc tốt hơn mỗi ngày để bên bạn. Anh ấy cũng có thể thay đổi đôi chút thói quen, sở thích của mình để cùng bạn tận hưởng cuộc sống. Vì yêu bạn nên anh ấy muốn hoàn thiện mình. Vì yêu bạn nên anh ấy muốn đem đến cho bạn sự hài lòng và hạnh phúc.

Nếu người đàn ông bên cạnh bạn có những dấu hiệu này thì bạn đã hoàn toàn thành công trong việc nắm giữ trái tim của anh ấy!

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn cố gắng để bạn biết điều này

Điều hạnh phúc nhất không phải là có bao người yêu chiều, cung phụng bạn mà là khi trời tối có một người không để bạn một mình, khi đi xa có một người sẽ đợi bạn về, và dù bạn là ai thì bạn vẫn sẽ là người đặc biệt với người ấy.

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