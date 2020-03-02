Đàn ông vốn không sợ mất vợ thì sao phụ nữ lại sợ mất chồng?

Có phải là vì phụ nữ thiếu tự tin vào cả bản thân và bạn đời trong hôn nhân? Hay là họ không có lòng tin rằng cuộc sống hôn nhân của mình có thể bình yên và hạnh phúc? Hoặc là họ quá sợ ly hôn, sợ rằng không thể sống thiếu đàn ông? Vì vậy mà họ phải tìm mọi cách để giữ lấy chồng, một khắc cũng không dám lơ là.

Phụ nữ thường truyền nhau những bí quyết giữ chồng . Có người nói rằng cứ phải giữ chồng thật kỹ thì mới yên tâm. Có người lại cho rằng giữ chồng thì phải “buông” để chồng tự do, phải giàu yêu thương, hy sinh để chồng cảm động… Nhưng thực tế thì có mấy ông chồng nói với nhau về cách giữ vợ?

Phụ nữ thường ưu tiên việc giữ chồng là kim chỉ nam để gia đình hạnh phúc. Nhưng chồng rốt cuộc là gì, là đồ vật để phải trông nom sợ mất? Đàn ông là sinh vật thích tự do, họ cũng có chân để đi, để rời xa khỏi gia đình. Phụ nữ càng giữ thì đàn ông lại càng thích đi. Phụ nữ càng sợ mất thì đàn ông càng không sợ mất vợ. Vậy thử ngược lại một chút, sao phụ nữ không để chồng phải giữ lấy mình? Vì căn bản, phụ nữ có muốn giữ chồng mà anh ta đã muốn rong chơi thì cũng vô ích!

Đàn ông lại khác phụ nữ. Hiếm có người đàn ông nào bày ra cách giữ vợ, hiếm có người chồng nào sợ vợ chạy mất nếu họ không về nhà. Nhưng lại đầy đàn ông chỉ cần phát hiện vợ ngoại tình sẽ không chút đắn đo ân đoạn nghĩa tuyệt. Cũng nhiều người chồng không khi nào sợ mất vợ, vì họ nghĩ vợ luôn ở nhà, chăm con và chẳng bao giờ dám rời đi. Đó luôn là suy nghĩ của đàn ông, vì thế họ chẳng bao giờ phải tốn công nghĩ cách giữ vợ.

Có nghĩa là phụ nữ tự ti thì chỉ càng khiến đàn ông không sợ mất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cũng cho rằng chỉ cần vợ ngoại tình thì họ không có lý do để giữ lại. Họ không chấp nhận được sự phản bội, vì phụ nữ ngoại tình chính là “hư thân mất nết”, không đáng để làm vợ. Thế thì khi đàn ông ngoại tình, có phải các chị chỉ nghĩ được việc làm sao để giữ gia đình, làm sao để giữ cha cho con?

Đó chính là sự khác nhau, khiến đàn ông và phụ nữ có quan niệm giữ hôn nhân khác nhau. Đàn ông có khi chẳng mất công giữ vợ, cũng không muốn giữ người vợ đã phạm sai lầm. Nhưng phụ nữ lại luôn nhọc công giữ chồng, cũng bằng lòng tha thứ cho chồng ngoại tình. Đàn ông luôn đặt mình ở vị trí cao hơn, cho mình quyền chọn và không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào vợ. Phụ nữ khi đặt mình ở vị thế bị động, phải lo được lo mất thì đã dần phụ thuộc quá nhiều vào chồng.

Có nghĩa là phụ nữ tự ti thì chỉ càng khiến đàn ông không sợ mất. Ngược lại, phụ nữ tự tin, biết rõ giá trị của mình thì đàn ông sẽ biết giữ vợ hơn.

Cao tay hơn giữ chồng chính là...

Và hơn hết, phụ nữ đừng sợ mất chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích ràng buộc, cũng không muốn bị giữ. Với đàn ông, bạn cho họ càng nhiều họ lại càng muốn hơn. Bạn càng giữ họ chặt thì họ càng muốn thoát ra. Nếu bạn muốn giữ chồng, thì phải giữ trái tim, sự chú ý và tự nguyện của anh ấy. Đừng cho anh ấy dư điều gì, chỉ nên cho đủ. Đừng cho đàn ông cảm giác thỏa mãn, phải để anh ấy đòi hỏi, tìm tòi, không ngừng khám phá bạn.

Và hơn hết, phụ nữ đừng sợ mất chồng. Hãy cho đàn ông suy nghĩ bình đẳng trong hôn nhân. Khi bạn cũng đi làm, có tiền, có đàn ông nhìn ngắm thì anh ấy cũng phải biết giữ lấy vợ. Hôn nhân là công cuộc của hai người, phải có cả hai cùng cố gắng giữ gìn.

Phụ nữ trước khi nghĩ cách giữ chồng, hãy học giữ mình trước. Khi bạn luôn rực rỡ, không ngừng tốt hơn, giá trị bản thân ngày một cao thì không cần giữ chồng, anh ấy cũng phải cuống lên giữ lấy bạn.