Càng giữ 3 thứ này ‘nhỏ’ phụ nữ càng khiến chồng mê đắm không rời

Phụ nữ yêu 25/02/2020 05:23

Một người vợ thông minh sẽ biết cách “thu nhỏ” những thứ này để giữ đàn ông, khiến chồng dù đi đâu, với ai cũng muốn về với vợ ngay.

Đàn ông cả đời say mê phụ nữ khéo léo, tinh tế. Một người vợ thông minh sẽ có cách giữ chồng bằng những điều càng "nhỏ" càng lợi hại này.

Cái tôi nhỏ

Đàn ông không thích kiểu phụ nữ có cái tôi quá lớn, đặc biệt là trong hôn nhân. Đàn ông có thể thích vợ đẹp, hãnh diện vì vợ tài giỏi nhưng sẽ không thể chịu nổi người vợ sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân.

Đàn ông luôn có tự tôn cao, muốn là người đàn ông lớn trong gia đình, có sức ảnh hưởng lớn với người thân. Họ sẽ cảm thấy bị tổn thương khi bị vợ lấn lướt. Đặc biệt là trong cách hành xử, nếu vợ không tinh tế thì đàn ông sẽ cảm thấy ức chế, chán nản.

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Người vợ thông minh sẽ khôn khéo “mài giũa” cái tôi của mình trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan sẽ khôn khéo “mài giũa” cái tôi của mình trước mặt chồng. Họ không hạ thấp bản thân, nhưng sẽ tùy chuyện mà nhường nhịn để chồng quyết định. Họ cũng biết tinh tế kiểm soát cảm xúc, giữ bản thân khiêm tốn để chồng cảm thấy được vợ tôn trọng, muốn là người đàn ông đích thực trong gia đình.

Trái tim nhỏ

Người phụ nữ có trái tim nhỏ thì chỉ có thể chứa đựng duy nhất hình bóng của một người đàn ông. Một khi đã chọn lựa ai làm chồng, họ sẽ chỉ biết đến đối phương. Kiểu phụ nữ này luôn khiến đàn ông vừa yêu vừa nể. Vì với đàn ông, phản bội là điều không thể chấp nhận. Và một người phụ nữ có trái tim “rộng lớn”, dễ bị lung lay sẽ khiến họ thấy bất an. Quan trọng với đàn ông không phải là ngoại hình hay học thức của vợ, mà là lòng chung thủy chỉ có duy nhất một người.

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Một người vợ thông minh thì dù được bao nhiêu người theo đuổi cũng cố gắng chứng minh rằng trong lòng chỉ có mình chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh thì dù được bao nhiêu người theo đuổi cũng cố gắng chứng minh rằng trong lòng chỉ có mình chồng. Bởi họ hiểu đàn ông có sức chiếm hữu cao, và lòng chung thủy sẽ là điều kiện bắt buộc để giữ chồng cả đời.

Tham vọng nhỏ

Đàn ông khi độc thân sẽ thích kiểu phụ nữ giỏi giang trong công việc. Nhưng khi đàn ông đã có gia đình thì sẽ quý trọng kiểu phụ nữ lui về sau để chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Phụ nữ còn trẻ có thể giàu tham vọng, theo đuổi sự nghiệp không mệt nghỉ. Nhưng phụ nữ một khi đã có chồng, nhận thiên chức làm vợ, làm mẹ thì phải sống vì gia đình nhiều hơn.

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Một người vợ có tham vọng nhỏ, giàu yêu thương cho gia đình sẽ khiến đàn ông phải trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ có tham vọng nhỏ, giàu yêu thương cho gia đình sẽ khiến đàn ông phải trân trọng. Vì dù phụ nữ có kiếm nhiều tiền, địa vị có cao thế nào trong xã hội mà không thể chăm lo cho gia đình chu đáo thì cũng không thể là người vợ có sức hấp dẫn với chồng. Với đàn ông, tiền vợ đem về có nhiều thế nào cũng không bằng ngôi nhà có hơi ấm từ bếp núc, từ sự chăm lo yêu thương của vợ.

Kỳ thực, phụ nữ muốn giữ chồng không cần phải có điều gì quá to tát, phô trương. Chỉ cần biết chồng cần gì, muốn gì, và bản thân nên cho chồng quyền được bảo vệ, chở che cho gia đình. Và hơn hết, một người vợ biết giữ lửa cho căn bếp, giữ yêu thương cho gia đình, giữ chồng không phút giây mệt mỏi, chán nản thì dù bao năm vẫn đầy sức hấp dẫn với chồng.

Đàn ông làm được 4 điều này vợ sẽ nghe lời rẳm rắp, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ấm êm

Đàn ông làm được 4 điều này vợ sẽ nghe lời rẳm rắp, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ấm êm

Chỉ với 4 chiêu thức này cho dù bạn không có gì cả trong tay cũng chẳng sợ không nắm bắt được trái tim của bất cứ người phụ nữ nào. Hôn nhân của bạn có bền chặt hay không cũng chính là ở điều này.

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Từ khóa:   vợ khôn ngoan giữ chồng giữ hôn nhân

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