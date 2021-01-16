Đàn ông ưu tú đến mấy nhưng không có đúng 1 điểm này, phụ nữ cũng đừng chọn làm chồng

Phụ nữ yêu 16/01/2021 06:00

Dù người đàn ông ưu tú, hoàn hảo đến mấy nhưng không có đúng 1 điểm quan trọng này, phụ nữ cũng đừng chọn làm chồng kẻo rước họa vào mình.

Người đàn ông ưu tú, hoàn hảo đến mấy nhưng không có được sự đồng điệu với bạn cũng xem như bỏ đi. Họ không nắm bắt được tần số, không hiểu những gì bạn đang nghĩ và đang nói. Nói đúng hơn là khi ở bên nhau nhưng không có chủ đề chung, quả thật là một cực hình. Gượng ép ở bên nhau vì một lý do gì đó chỉ làm khổ cả hai, chứ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho nhau.

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Đàn ông ưu tú nhưng không cùng tần số, phụ nữ cũng đừng nên tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều phụ nữ vì tiếc một người hoàn hảo nên nhắm mắt trao thân. Họ bất chấp tất cả, không cần biết người đó có cùng tần số với mình không, có hiểu được những gì mình đang trăn trở hay không. Cũng vì vậy mà họ phải chịu khổ trong hôn nhân, tiến không được lui cũng không xong.

Phụ nữ nên nhớ sự hoàn hảo không bằng phù hợp. Có thể người đàn ông đó rất tốt, rất đáng để lấy làm chồng, nhưng họ không hợp với mình thì có miễn cưỡng cũng không thể hạnh phúc. Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là sự hòa hợp, thấu hiểu. Chứ không phải lấy một người cực kỳ hoàn hảo về để làm đẹp mắt, đẹp lòng nhau.

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Phụ nữ nên chọn người đúng tần số, phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong mắt người đàn ông không cùng tần số với mình, những niềm vui của bạn đều là khoe khoang, làm màu hoặc cảm thấy sự chia sẻ của bạn vô cùng phiền phức. Còn ở bên người đàn ông có cùng tần số với bạn, những nỗi buồn, niềm vui của bạn luôn được họ chấp nhận và san sẻ. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy ở bên người giúp mình tốt hơn. Đừng ở bên người chỉ làm mình tệ hại hơn mỗi ngày.

Khi ở bên người đàn ông phù hợp, bạn sẽ cảm thấy mỗi ngày là một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Còn khi ở bên người không phù hợp, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ như cực hình vì không có chủ đề gì để nói với nhau.

Vì vậy nếu đã không hợp thì đừng kết bạn, càng không nên kết duyên vợ chồng. Sự ưu tú của anh ấy không thể nào che lấp được mọi sự rắc rối trong hôn nhân.

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Muốn hạnh phúc hãy chọn người phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh nên hiểu một điều thà lấy người không hoàn hảo nhưng phù hợp với mình. Còn hơn lấy người cực phẩm nhưng mãi mãi cũng không phải dành cho mình. Vì điều đó giống như bạn nhìn vào đôi giày cô gái khác đang mang, có vẻ đẹp đó nhưng chưa chắc đã hợp với gu thời trang của bản thân.

Hãy nhớ một điều ở bên người không phù hợp sẽ khiến bạn trở nên tầm thường. Ở bên người phù hợp sẽ giúp bạn ngày càng tiến bộ, phát triển hơn.

Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối, chẳng qua là bạn chấp nhận mọi khuyết điểm để cùng nhau tốt hơn mỗi ngày mà thôi. 

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