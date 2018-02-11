Đàn ông tồi thường hành động thế này, phụ nữ nên tránh xa!

Phụ nữ yêu 11/02/2018 11:25

Là một người phụ nữ khôn ngoan, cần tinh tế nhận ra đâu là 1 người đàn ông tốt, đáng tin cậy, và đâu là 1 người đàn ông tồi cần tránh xa.

Để không nhìn lầm người, hãy xem những hành động mà 1 người đàn ông tồi thường làm.

Lăng nhăng

Thiếu chung thủy là tính cách của rất nhiều người đàn ông, họ thường bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài nóng bỏng của 1 cô gái hơn là nội tâm của người đó. Nếu đang đi với bạn mà người đó vẫn hướng mắt nhìn theo 1 cô gái xinh đẹp thì bạn cần xem xét lại có nên tiến tới với anh ta không.

Phụ nữ nên nhớ, nếu thực sự yêu thương thì phải cùng anh ta nói chuyện rõ ràng, trường hợp người đàn ông của bạn có thể thay đổi thì hẵng chấp nhận anh ta, còn nếu anh ta vẫn chứng nào tật nấy thì phải buông tay nhanh trước khi quá muộn.

Đàn ông tồi thường hành động thế này, phụ nữ nên tránh xa! - Ảnh 1

Phụ nữ nên nhớ, nếu thực sự yêu thương thì phải cùng anh ta nói chuyện rõ ràng - Ảnh Internet

Vũ phu

Đáng sợ nhất là người đàn ông vũ phu, thường xuyên đánh đập phụ nữ. Khi yêu, có thể anh ta sẽ chưa bộc lộ bản chất này, nhưng bạn cần tỉ mỉ quan sát thái độ, hành động của anh ta với những người xung quanh. Người đàn ông thường xuyên nóng tính sẽ có tỉ lệ vũ phu rất cao.

Dù yêu đến mấy cũng nên tránh xa kiểu đàn ông này nếu không muốn sau này phải ân hận. Nếu lỡ cưới loại đàn ông này, không những bản thân phụ nữ mà cả con cái đều phải chịu ảnh hưởng về mọi mặt, đặc biệt là tâm lý.

Vì khi chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ, những đứa con sẽ có tâm lý bất ổn từ đó sinh ra nhiều tính cách không tốt.

Thiếu tôn trọng phụ nữ

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sự tôn trọng cũng là điều tối thiểu để duy trì. Và đương nhiên trong quan hệ nam nữ thì càng cần sự tôn trọng. Khi anh ta không bao giờ màng tới ý kiến của bạn mà chỉ khăng khăng làm theo những điều anh ta muốn thì bạn nên chia tay ngay.

Kiểu đàn ông như thế sẽ khiến người phụ nữ cả đời không được nói lên tiếng nói của mình cũng như sẽ biến cuộc sống hôn nhân thành địa ngục.

Đàn ông tồi thường hành động thế này, phụ nữ nên tránh xa! - Ảnh 2

Có nhiều anh chàng siêng ăn nhác làm - Ảnh Internet

Hay “nổ”

Có nhiều người đàn ông thích khoe khoang, yêu sĩ diện vì thế đi đâu họ cũng thể hiện mình là người giàu có, giỏi giang.

Kiểu đàn ông này không sớm thì muộn sẽ bán nhà chỉ vì tính cách đó của mình. Vì sĩ diện, thậm chí họ khiến vợ con khốn đốn và khổ cực. Nếu ở cạnh kiểu đàn ông này, bạn không những khổ sở mà còn bị người đời cười chê, khinh bỉ.

“Đào mỏ”

Có nhiều anh chàng siêng ăn nhác làm, chỉ chăm chăm kiếm được cô vợ có gia thế giàu có để được dựa dẫm nhà vợ, có tiền tiêu xả láng. Thậm chí khi mới yêu, mọi cuộc hẹn hò hay chi phí gì đều bắt phụ nữ thanh toán.

Có 1 số phụ nữ vì tình yêu mù quáng nên không nhận ra mình đang bị lợi dụng, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Kiểu đàn ông này không thể trở thành trụ cột gia đình, càng không thể giúp phụ nữ có 1 tổ ấm như họ mong muốn.

Nhận biết người phụ nữ khôn ngoan qua các dấu hiệu nào?

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Sau đây sẽ là những cách cho thấy sự khác nhau trong cách ứng xử của người phụ nữ khôn ngoan, thông minh, tinh tế thực sự và người phụ nữ thường tỏ vẻ mình là người hiểu biết nhưng thật ra lại không được như thế.

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