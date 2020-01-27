Quả báo của đàn ông ngoại tình không phải chỉ là thân bại danh liệt, mà còn bị những kiểu phụ nữ này bòn rút sạch sẽ, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần.

Kiểu phụ nữ này khá phóng khoáng trong đời sống tình dục nên có thể “lên giường” với rất nhiều người đàn ông. Dù ở bên người này nhưng họ vẫn tơ tưởng đến người khác. Đây là quả báo mà những kẻ phản bội vợ con phải gánh chịu.

Có câu “nồi nào úp vung nấy”, kẻ tệ bạc sẽ gặp người chẳng ra gì. Kẻ có nhân cách kém sẽ gặp phải kiểu người lẳng lơ. Đàn ông ngoại tình sẽ gặp phải kiểu người phụ nữ chỉ xem tình yêu là trò đùa.

Không chỉ bị bòn rút tiền bạc mà đàn ông còn phải gánh chịu những tổn thương vì bị cắm sừng. Thế nên những người phụ nữ có chồng ngoại tình đừng vội khóc, cũng đừng đánh ghen. Vì sớm muộn gì quả báo cũng sẽ đến với những gã chồng tệ bạc. Bạn cứ hãy thản nhiên ngồi yên, chờ đợi kẻ xấu bị trừng trị.

Phụ nữ đào mỏ

Người đàn ông phản bội rồi sẽ vớ phải kiểu đàn bà đào mỏ, ham mê vật chất. Họ thường chê bai, chỉ trích vợ ham tiền. Nhưng khi ngoại tình, đàn ông sẽ biết được bộ mặt thật của kẻ đào mỏ là như thế nào.

Phụ nữ đào mỏ sẽ bỏ rơi các anh khi nghèo khó - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ những cô gái xinh đẹp, chân dài eo thon ngoài kia đến với các anh đều là vì tình yêu. Đừng nghĩ họ yêu thương và có ý định lâu dài. Hãy nghĩ xem, liệu họ có ở bên cạnh khi anh trắng tay không?

Trên thực tế, những kẻ thứ ba này chỉ vây quanh đàn ông lắm tiền, nhiều của, chẳng ai bám lấy một kẻ chẳng có gì trong tay. Chung quy họ đến với các anh cũng chỉ vì tiền và khi hết tiền rồi sẽ rời đi. Thế nên đừng dại mà lao vào con đường ngoại tình, vì cái kết sẽ vô cùng ê chề.

Người vợ tào khang sẽ luôn ở bên cạnh dù các anh không có gì trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho đàn ông có vợ là hãy sống trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn. Dù nhan sắc của vợ có tàn phai theo năm tháng thì hãy trân trọng cô ấy nhiều hơn. Vì nhân tình hết thảy đều giống nhau, còn vợ chỉ có một, mất rồi đừng mong tìm lại được.