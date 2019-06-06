Đàn ông nào cũng có thể ngoại tình. Đàn ông hư ngoại tình một cách hư hỏng, còn đàn ông nghiêm túc lại ngoại tình một cách nghiêm túc.

Nhiều bà vợ không bao giờ nghĩ được có ngày chồng sẽ ngoại tình. Vì chồng của họ luôn là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Với phụ nữ thì đó là kiểu đàn ông an toàn và khó ngoại tình nhất. Mỗi ngày anh ấy đều về nhà đúng giờ, đều phụ giúp vợ việc nhà, chưa từng say xỉn quá đà, cũng chưa từng làm vợ buồn phiền. Nhưng đàn ông mà, ngoan đến mấy, nghiêm túc đến mấy thì vẫn có thể ngoại tình. Đàn ông mà, ngoan đến mấy, nghiêm túc đến mấy thì vẫn có thể ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nghiêm túc ngoại tình thường có hai kiểu. Một là kiểu đàn ông luôn né tránh cám dỗ vì nghĩ cho gia đình nhưng lại có lúc bị cuốn vào lúc nào không hay. Như kiểu đàn ông tốt thì đúng thật mà phụ nữ ngoài kia chiêu trò cũng là thật. Những cô nhân tình luôn muốn giành lấy một người đàn ông tốt khi vợ của họ sơ hở.

Lúc phát hiện người chồng này ngoại tình, sự ghen tuông, khổ đau của vợ sẽ khiến anh ấy thấy có lỗi. Vì dù sao người đàn ông này vẫn có bản ngã tự chủ riêng, ngoại tình khiến anh ấy thấy đau khổ, có lỗi vì không có trách nhiệm với vợ con. Anh ấy sẽ cầu mong vợ tha thứ, sẽ cố gắng để quay lại như trước. Đàn ông tốt thì đúng thật mà phụ nữ ngoài kia chiêu trò cũng là thật - Ảnh minh họa: Internet Kiểu thứ hai chính là kiểu đàn ông ngoại tình một cách nghiêm túc khó cứu vãn nhất. Thường thì người đàn ông này ngoại tình vì vợ anh ấy không biết quý trọng người chồng có trách nhiệm vì gia đình. Anh ấy không được sự tôn trọng nhất định từ vợ, càng không được vợ lắng nghe, thấu hiểu.

Bởi thế, khi tìm được người phụ nữ khác hiểu anh ấy hơn, anh ấy sẽ ngoại tình nghiêm túc nhất. Có nghĩa là người đàn ông này sẽ có sự chân thành đối đãi nhất định với nhân tình. Và một khi bị phát hiện, anh ấy sẽ rõ ràng với vợ về tình cảm của mình, cũng có thể sẽ chọn rời đi nếu vợ không nhận ra sai lầm của mình. Có câu nói, trong con người của đàn ông luôn có một dòng máu bội phản. Đàn ông nào cũng có thể ngoại tình, đều tiềm tàng sự phản bội. Đàn ông tệ sẽ ngoại tình một cách tệ bạc. Đàn ông ngoan sẽ ngoại tình một cách nghiêm túc. Đàn ông che giấu giỏi sẽ ngoại tình lén lút. Đàn ông đê hèn sẽ ngoại tình một cách công khai. Quan trọng là dòng máu ấy nhiều hay ít, vốn sẵn tính hay bị khơi dậy. Trong con người của đàn ông luôn có một dòng máu bội phản - Ảnh minh họa: Internet Nói thế không có nghĩa là đàn ông nào cũng ngoại tình. Kiểu đàn ông nghiêm túc, tử tế với vợ con dù có thể ngoại tình nhưng đó không bao giờ là điều họ muốn. Họ tìm đến ngoại tình có thể vì một phút sai lầm nhưng vẫn sẽ tìm cách quay về nếu còn có thể cứu vãn. Không phải đàn ông yêu gia đình là không ngoại tình, mà là đàn ông không được vợ thấu hiểu, nắm giữ đúng lúc mới dễ ngoại tình hơn hết. Do đó, phụ nữ đừng chủ quan khi bên cạnh mình là một người chồng ngoan. Đàn ông của mình tốt thì không sai, nhưng xã hội ngoài kia lại đầy cái xấu muốn cướp lấy anh ấy. Bởi thế, thay vì nghĩ rằng chồng ngoan thì chẳng biết ngoại tình thì bạn nên nghĩ chồng ngoan thế nào cũng có thể ngoại tình nếu bạn không biết giữ, biết quý trọng anh ấy. Đàn ông tốt đã khó tìm, cũng không dễ giữ. Phụ nữ không cần phải giữ chồng khư khư, nhưng hãy biết bảo vệ gia đình của mình trước những tiềm tàng nguy hại.

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

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