Đàn ông nghiêm túc ngoại tình một cách nghiêm túc

Phụ nữ yêu 06/06/2019 05:15

Đàn ông nào cũng có thể ngoại tình. Đàn ông hư ngoại tình một cách hư hỏng, còn đàn ông nghiêm túc lại ngoại tình một cách nghiêm túc.

Nhiều bà vợ không bao giờ nghĩ được có ngày chồng sẽ ngoại tình. Vì chồng của họ luôn là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Với phụ nữ thì đó là kiểu đàn ông an toàn và khó ngoại tình nhất. Mỗi ngày anh ấy đều về nhà đúng giờ, đều phụ giúp vợ việc nhà, chưa từng say xỉn quá đà, cũng chưa từng làm vợ buồn phiền. Nhưng đàn ông mà, ngoan đến mấy, nghiêm túc đến mấy thì vẫn có thể ngoại tình.

Đàn ông nghiêm túc ngoại tình một cách nghiêm túc - Ảnh 1
Đàn ông mà, ngoan đến mấy, nghiêm túc đến mấy thì vẫn có thể ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghiêm túc ngoại tình thường có hai kiểu. Một là kiểu đàn ông luôn né tránh cám dỗ vì nghĩ cho gia đình nhưng lại có lúc bị cuốn vào lúc nào không hay. Như kiểu đàn ông tốt thì đúng thật mà phụ nữ ngoài kia chiêu trò cũng là thật. Những cô nhân tình luôn muốn giành lấy một người đàn ông tốt khi vợ của họ sơ hở.

Lúc phát hiện người chồng này ngoại tình, sự ghen tuông, khổ đau của vợ sẽ khiến anh ấy thấy có lỗi. Vì dù sao người đàn ông này vẫn có bản ngã tự chủ riêng, ngoại tình khiến anh ấy thấy đau khổ, có lỗi vì không có trách nhiệm với vợ con. Anh ấy sẽ cầu mong vợ tha thứ, sẽ cố gắng để quay lại như trước.

Đàn ông nghiêm túc ngoại tình một cách nghiêm túc - Ảnh 2
Đàn ông tốt thì đúng thật mà phụ nữ ngoài kia chiêu trò cũng là thật - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu thứ hai chính là kiểu đàn ông ngoại tình một cách nghiêm túc khó cứu vãn nhất. Thường thì người đàn ông này ngoại tình vì vợ anh ấy không biết quý trọng người chồng có trách nhiệm vì gia đình. Anh ấy không được sự tôn trọng nhất định từ vợ, càng không được vợ lắng nghe, thấu hiểu.

Bởi thế, khi tìm được người phụ nữ khác hiểu anh ấy hơn, anh ấy sẽ ngoại tình nghiêm túc nhất. Có nghĩa là người đàn ông này sẽ có sự chân thành đối đãi nhất định với nhân tình. Và một khi bị phát hiện, anh ấy sẽ rõ ràng với vợ về tình cảm của mình, cũng có thể sẽ chọn rời đi nếu vợ không nhận ra sai lầm của mình.

Có câu nói, trong con người của đàn ông luôn có một dòng máu bội phản. Đàn ông nào cũng có thể ngoại tình, đều tiềm tàng sự phản bội. Đàn ông tệ sẽ ngoại tình một cách tệ bạc. Đàn ông ngoan sẽ ngoại tình một cách nghiêm túc. Đàn ông che giấu giỏi sẽ ngoại tình lén lút. Đàn ông đê hèn sẽ ngoại tình một cách công khai. Quan trọng là dòng máu ấy nhiều hay ít, vốn sẵn tính hay bị khơi dậy.

Đàn ông nghiêm túc ngoại tình một cách nghiêm túc - Ảnh 3
Trong con người của đàn ông luôn có một dòng máu bội phản - Ảnh minh họa: Internet

Nói thế không có nghĩa là đàn ông nào cũng ngoại tình. Kiểu đàn ông nghiêm túc, tử tế với vợ con dù có thể ngoại tình nhưng đó không bao giờ là điều họ muốn. Họ tìm đến ngoại tình có thể vì một phút sai lầm nhưng vẫn sẽ tìm cách quay về nếu còn có thể cứu vãn. Không phải đàn ông yêu gia đình là không ngoại tình, mà là đàn ông không được vợ thấu hiểu, nắm giữ đúng lúc mới dễ ngoại tình hơn hết.

Do đó, phụ nữ đừng chủ quan khi bên cạnh mình là một người chồng ngoan. Đàn ông của mình tốt thì không sai, nhưng xã hội ngoài kia lại đầy cái xấu muốn cướp lấy anh ấy. Bởi thế, thay vì nghĩ rằng chồng ngoan thì chẳng biết ngoại tình thì bạn nên nghĩ chồng ngoan thế nào cũng có thể ngoại tình nếu bạn không biết giữ, biết quý trọng anh ấy. Đàn ông tốt đã khó tìm, cũng không dễ giữ. Phụ nữ không cần phải giữ chồng khư khư, nhưng hãy biết bảo vệ gia đình của mình trước những tiềm tàng nguy hại. 

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình

Người thứ 3 đừng mong chờ tình yêu thật lòng từ đàn ông ngoại tình

Người ta luôn nghĩ khi hết yêu rồi mới ngoại tình, nhưng thực tế không phải như vậy. Đàn ông, họ ngoại tình ngay cả khi vẫn còn yêu vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình đàn ông nghiêm túc ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này