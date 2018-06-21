Đàn ông làm vợ khóc trong những thời điểm này không đáng một xu, bỏ cũng chẳng tiếc

Phụ nữ yêu 21/06/2018 16:04

Một người chồng tốt, tận tâm sẽ không bao giờ để người phụ nữ mình yêu phải rơi nước mắt. Đặc biệt trong những giai đoạn này mà khiến vợ phải khóc, người đàn ông đó không đáng để bạn nương tựa suốt đời.

Phụ nữ chỉ nên khóc đúng ba lần trong đời: khi chào đời, lên xe hoa và lúc cha mẹ mất. Đừng phung phí nước mắt của mình vì những điều không đáng, đặc biệt cho một người đàn ông tệ bạc. Nếu người đó làm bạn rơi nước mắt trong những thời điểm này, hãy bỏ đi đừng tiếc làm gì.

Khi vợ mang thai

Đàn ông làm vợ khóc trong những thời điểm này không đáng một xu, bỏ cũng chẳng tiếc - Ảnh 1
Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này phụ nữ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ một câu nói hay hành động nhỏ của đàn ông cũng khiến họ suy nghĩ nhiều và tổn thương. Có thể nói trong khi mang thai, tâm trạng của người phụ nữ biến đổi thất thường. Đây là những vấn đề tâm sinh lý hết sức bình thường. Nếu người chồng chửi mắng vợ vì điều này, thật sự vô cùng tàn nhẫn. Trong những tháng thai kỳ, tâm trạng của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của thai nhi. Theo nghiên cứu khoa học, nếu người mẹ khóc và căng thẳng khi mang thai, đứa bé sẽ phát triển không toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Thế nên, người chồng nên tinh tế một chút, đừng làm chuyện gì khiến vợ phải tủi thân. Khiến vợ phải khóc trong giai đoạn này, người đàn ông đó dù có giỏi giang đến mấy cũng bị chê trách.

Khi vợ chấp nhận bỏ hết công việc ở nhà làm nội trợ hoặc thất nghiệp

Đàn ông làm vợ khóc trong những thời điểm này không đáng một xu, bỏ cũng chẳng tiếc - Ảnh 2
Vợ đã tận tụy hết lòng, hãy thương cô ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy chồng, có nhiều người muốn gác lại công việc để chuyên tâm lo cho chồng con. Vả lại một mình cáng đáng nhiều việc, họ không thể nào kham nổi. Vì vậy chị em thường chọn công việc nội trợ để có nhiều thời gian cho gia đình. Nếu vợ chọn cách này, chồng hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn. Bởi cuộc sống đang suôn sẻ, công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, giờ lại giam mình trong căn nhà chật hẹp, cô ấy vô cùng khủng hoảng. Khi đó cô ấy sẽ cảm thấy bản thân vô dụng. Vì thế đàn ông nên tâm lý một chút, đừng khiến vợ phải đau lòng.

Khi kinh tế gia đình gặp khó khăn

Đàn ông làm vợ khóc trong những thời điểm này không đáng một xu, bỏ cũng chẳng tiếc - Ảnh 3
Vợ chồng phải cùng nhau đồng lòng, mọi khó khăn mới nhanh chóng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ được xem là tay hòm chìa khóa của gia đình. Bởi vậy khi kinh tế khó khăn, trách nhiệm của phụ nữ cũng nặng nề không kém gì đàn ông. Một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm vợ khóc khi gia đình đang gặp rắc rối. Đặc biệt, đừng bao giờ chỉ trích cô ấy. Vì khi kinh tế gặp trục trặc, vợ chính là người tìm cách quản lý chi tiêu sao cho hợp lý. Trong cuộc sống hôn nhân cả hai phải cùng nhau có trách nhiệm, không phải khi khó khăn chỉ tìm cách đổ lỗi cho nhau.

Khi gia đình cô ấy gặp khó khăn

Khi kết hôn, đàn ông cần quan tâm đến gia đình vợ. Như vậy bạn mới hoàn thành được trách nhiệm của một người chồng, một người con rể. Đàn ông nên biết trân trọng gia đình của vợ vì có những đấng sinh thành đó, bạn mới có được một người vợ tốt. Có nhiều người chọn cách lảng tránh khi gia đình vợ cần giúp, hành động này không đáng mặt đàn ông chút nào. Vì thế khi gia đình cô ấy gặp khó khăn, bạn đừng bỏ mặc. Nếu giúp đỡ được hãy giúp, còn không hãy ở bên cạnh an ủi, động viên cô ấy vượt qua khó khăn. 

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