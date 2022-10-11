Đàn ông khi muốn bỏ vợ sẽ có những biểu hiện cho việc nhất quyết muốn ly hôn, phụ nữ không nên bỏ qua

Phụ nữ yêu 11/10/2022 10:26

Đàn ông xuất hiện phần lớn các dấu hiệu này chứng tỏ anh ta đã thực sự muốn bỏ vợ, nhất quyết ly hôn

Thường xuyên kiếm cớ ra ngoài

Sự xung đột trong quan điểm, tư tưởng và tình cảm khiến cho những người đàn ông muốn giải tỏa. Có những lúc, khi sống cùng một nhà nhưng giữa vợ và chồng không dành nhiều tình cảm cho nhau, họ sẽ có xu hướng giày vò nhau trong suy nghĩ. Đàn ông thường xuyên bỏ bê gia đình, tìm cớ đi ra ngoài nhiều hơn. Họ cảm thấy thoải mái hơn khi bỏ lại căn nhà lạnh lẽo, trống trải để tìm niềm vui bên ngoài. Khi đàn ông có ý định ly hôn, họ sẽ tìm cớ đi ra ngoài, bỏ vợ ở nhà một mình và thờ ơ với trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.

Đàn ông khi muốn bỏ vợ sẽ có những biểu hiện cho việc nhất quyết muốn ly hôn, phụ nữ không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thích ở một mình

Nếu như tự nhiên anh ấy lại chỉ thích được ở một mình mà không rõ nguyên nhân, điều này thực sự không ổn chút nào. Bởi nếu tình cảm hai vợ chồng vẫn tốt đẹp chắc chắn ông chồng nào cũng muốn được ở bên vợ, dành sự quan tâm, thân thiết và tình cảm cho nhau. Thế nhưng nếu anh ấy không còn muốn ngủ cùng giường với bạn, luôn muốn có không gian riêng thì bạn cần cẩn trọng vì rất có thể anh ấy đang có ý định ly hôn đấy. Hoặc đấy cũng là cách để anh ấy có thời gian “tâm sự” với người phụ nữ khác nhưng không muốn cho bạn biết.

Không muốn có thêm con

Nếu cả hai bạn đã lên kế hoạch cho việc sinh con kế tiếp. Tuy nhiên tự nhiên anh ấy lại trì hoãn thì bạn cần tìm hiểu nguyên nhân. Có thể do áp lực công việc căng thẳng, anh ấy quá bận rộn hay chưa sẵn sàng hoặc không còn yêu bạn nữa. Lúc này bạn cũng không nên quá gượng ép việc có con làm gì sẽ khiến anh ấy khó chịu và áp lực hơn. Thay vào đó hãy tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Và kế hoạch sinh con có thể thực hiện sau khi chồng bạn hồi tâm. chuyển ý cũng chưa muộn.

Đàn ông khi muốn bỏ vợ sẽ có những biểu hiện cho việc nhất quyết muốn ly hôn, phụ nữ không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hay tìm cách gây xích mích, cãi vã

Dạo gần đây tự nhiên chồng bạn thường xuyên tìm cách gây xích mích, cãi vã với bạn với những lý do chẳng đâu vào đâu. Rất có thể anh ấy làm như vậy vì không còn yêu bạn nữa, vì có lý do để ra ngoài hẹn hò với người phụ nữ khác. Lúc này bạn cần hết sức bình tĩnh, xem xét tình hình để đánh giá chính xác thực hư sự thay đổi tính khí đột ngột này của anh ấy. Đừng dại dột nóng nảy để đẩy anh ấy rời xa mái ấm gia đình.

Đàn ông khi muốn bỏ vợ sẽ có những biểu hiện cho việc nhất quyết muốn ly hôn, phụ nữ không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Lạnh nhạt hết quan tâm tới vợ

Người ta thường nói sau thời gian vợ chồng son các cặp vợ chồng dần dần hết đi sự lãng mạn, ngọt ngào. Thế nhưng nếu như anh ấy tự nhiên không còn quan tâm tới bạn và các con nữa, thường xuyên không ăn cơm cùng gia đình; đi sớm và về muộn thì rất có thể anh ấy đang ngoại tình. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra mà không được kiểm soát hay can thiệp rất có thể ý. định ly hôn sẽ sớm đến với anh ấy.

Đàn ông khi muốn bỏ vợ sẽ có những biểu hiện cho việc nhất quyết muốn ly hôn, phụ nữ không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hay nhắc đến những phụ nữ khác

Ý định ly hôn của người đàn ông nhiều khi bắt nguồn từ những yếu tố bên ngoài. Nguyên nhân dẫn đến đàn ông muốn bỏ vợ là sự xuất hiện của người thứ ba. Tuy nhiên, dù có người thứ ba hay không, khi muốn ly hôn, đàn ông cũng thường hay nhắc đến người phụ nữ khác. So sánh vợ với một người phụ nữ nào đó, thỉnh thoảng nhắc đến một cách bâng quơ nhưng đó là cách để người vợ ngầm hiểu ý định và khiến cho mối quan hệ trở nên tệ hơn. Phụ nữ hãy nhớ nhé, nếu đột nhiên bỗng một ngày nọ, chồng bạn nhắc đến một hoặc nhiều người phụ nữ nào đó trước

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Nếu phụ nữ được mệnh danh là "sinh vật khó hiểu nhất" thì ngược lại, đàn ông chính là "sinh vật dễ thay đổi nhất". Có thể bản chất họ không phải người lăng nhăng, nhưng họ lại chẳng thể vượt qua cám dỗ từ những người phụ nữ khác.

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Từ khóa:   hôn nhân ly hôn đàn ông bỏ vợ

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