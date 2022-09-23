Đàn bà từng ly hôn đừng vội vàng yêu, đừng bao giờ chấp nhận thứ yêu đương không được công khai…

Đến một ngày, tôi còn nhớ đó là một tối muộn. Tôi giật mình khi nghe tiếng cô bạn ấy nức nở trong điện thoại. Với tính cách có phần cứng rắn của bạn tôi thì đây rõ ràng là dấu hiệu cô ấy đang suy sụp. Cô ấy phải mất một hồi lâu mới có thể bình tĩnh lại. Rồi bạn tôi nói về mối quan hệ không công khai kia. Người đàn ông đó bảo rằng muốn giữ sự riêng tư cho cả hai. Mối tình này cả thế giới kia đều chẳng ai biết, ngồi trừ hai người họ.

Bạn tôi là phụ nữ từng ly hôn. Cô ấy đang có người yêu. Thật ra thì cô ấy chưa từng muốn ai biết về mối quan hệ này. Trên mạng xã hội hay với bạn bè và ngay cả gia đình cũng không hề hay cô ấy có bạn trai. Chúng tôi từng nghĩ chắc vì cuộc hôn nhân từng đổ vỡ mà bạn không còn muốn để ai biết về chuyện tình cảm của mình. Chỉ trong một lần gần lễ tình nhân, bắt gặp cô ấy chăm chú lựa socola tôi mới giật mình. Gương mặt có phần gượng gạo của bạn khiến tôi cũng vờ như không biết. Chúng tôi chơi thân với nhau từ thời cấp 3, quan tâm nhau nhưng sẽ tôn trọng quyết định của nhau. Bạn tôi không muốn chúng tôi biết thì tôi cũng sẽ làm đúng theo ý bạn.

Bạn tôi vì mặc cảm phụ nữ từng ly hôn nên cũng không ép anh ta. Chứ cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, chút ý muốn khoe khoang tình yêu của bản thân cũng là đương nhiên. Bạn tôi từng nghĩ đến đúng thời điểm, khi tình cảm đã vững vàng, anh ta sẽ cho bạn tôi một danh phận rõ ràng. Nhưng suốt 3 năm dài, chưa từng một lần người đàn ông đó chịu nắm tay bạn tôi trước mặt gia đình và bạn bè.

Cho đến khi bạn tôi phát hiện thật ra cái lý do giữ riêng tư kia chỉ là ngụy biện cho tội lỗi ngoại tình của anh ta. Bạn tôi không hề biết anh ta có vợ ở một thành phố khác. 3 năm dào bạn tôi cứ nghĩ là yêu đúng người, hóa ra lại tự mình trở thành tình nhân của kẻ có gia đình mà không hề hay biết. Bạn tôi khó khăn lắm mới có thể yêu lại, lại yêu phải kẻ chẳng ra gì. Nỗi đau này quá lớn với một người từng tổn thương quá nhiều như cô ấy. Tôi chỉ có thể khuyên bạn, bỏ đi, 3 năm hay là 10 năm cũng nhất quyết phải bỏ.

Tôi lại càng phải thẳng thắn nói với bạn, lỗi một phần cũng do bạn. Thứ yêu đương không được công khai, đàn bà từng ly hôn vốn đừng bao giờ chấp nhận. Người ta có thể giữ im lặng về chuyện tình yêu của mình nhưng chắc chắn phải có một danh phận rõ ràng. Với đàn bà, đáng thương nhất chính là khi không thể khiến đàn ông cho mình một vị trí trong cuộc sống của anh ta. Cũng đừng quan niệm, đàn bà từng ly hôn thì cứ là tình nhân thôi, cưới sinh làm gì. Phải hiểu, phụ nữ ly hôn lại càng cần cho mình một cuộc tình rõ ràng đàng hoàng. Chỉ có danh phận rõ ràng mới đảm bảo cho đàn bà một cái kết không đánh mất lòng tự trọng của chính mình.

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Phải nhớ, đàn ông không chịu công khai mối quan hệ chính là không muốn lâu dài cùng bạn. Tôi luôn quan niệm, đàn bà muốn hạnh phúc, một khi yêu, phải nghĩ đến chuyện mình rồi sẽ là gì trong cuộc sống của người đàn ông kia. Dù rằng ta từng trải qua đổ vỡ thế nào, sợ hôn nhân ra sao cũng phải hiểu thứ tình yêu không rõ ràng vốn không có cái kết tốt đẹp. Đàn bà từng ly hôn, chẳng phải đã qua không ít đổ nát rồi sao, thế thì đã yêu thì phải yêu cho đúng, thương cho xứng. Bạn có thể khó bước vào hôn nhân một lần nữa, nhưng đừng hạ thấp giá trị của mình trong một mối quan hệ không được công khai.

Hãy nhớ, người đàn ông yêu bạn sẽ không ngần ngại nắm tay bạn dù quá khứ của bạn là gì. Anh ấy cũng không sợ thị phi ngoài kia. Đơn giản vì khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ đặt bạn vào tương lai của anh ấy, bằng lòng cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. Chứ không phải là giấu nhẹm sự hiện diện của bạn, càng không vì quá khứ của bạn mà phủ nhận quan hệ của hai người. Như thế mới là người đàn ông xứng đáng để bạn yêu và đợi chờ, nhớ nhé đàn bà từng ly hôn!