Bạn bè bảo tôi điên, cha mẹ trách tôi khờ, sao lại bằng lòng thứ tha hết lần này đến lần khác cho chồng? Đời này đâu phải có mình tôi là vợ, thử nhìn xem có ai phải hy sinh đến trầy tim tróc lòng như tôi không? Suốt 10 năm như thế, họ hỏi tim tôi có là sắt đá hay không mà chẳng biết đau mà buông bỏ? Tôi cười trừ cho qua hết thảy. Lòng dạ tôi có phải là không biết mỏi mệt, tổn thương đâu. Chỉ là, vẫn là không thể từ bỏ..

Tôi giật mình khi nghe tiếng con trai nhỏ gọi mình. Con trai tôi ngây ngô hỏi, “Ba đâu rồi?”. Tôi vội chạy đến, khoác lên người con thêm một chiếc áo ấm. Miệng tôi lại lặp lại máy móc vài câu quá quen thuộc, “Ba phải đi kiếm tiền nuôi Bin. Bin có thương ba không? Bin ngủ trễ ba sẽ buồn”. Đôi mắt tròn xoe của con tôi khẽ cụp xuống, thằng bé lại quay vào phòng ngủ tiếp. Tôi quay người đi, tự cười chính những lời nói dối với con trẻ của mình. Chồng tôi nào có biết con mỗi đêm đều trông anh về ngủ cùng. Những khi con đòi ba, tôi biết anh lại đang trên giường của nhân tình…

Tôi nào không biết những hối lỗi của anh chỉ là bao biện cho chính mình. Là say nắng, là dụ dỗ, là vui chơi qua đường… 10 năm dài, hơn 5 lần ngoại tình, anh luôn có ngần ấy những lý do như thế. Tôi biết hết, tất thảy đều là vì anh không đủ sức từ chối cám dỗ vì tôi và con. Đàn ông chỉ tình nguyện ngoại tình chứ chẳng ai bắt họ sa đọa. Anh không cho phép thì kẻ nào dám ngã vào lòng anh ? Và tôi biết nếu tôi không là người kéo anh lại, anh sẽ mãi mãi không thể quay về bên mẹ con tôi. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, tôi đã nghĩ chỉ cần bản thân dùng tâm can chi trả cho những bội bạc, lấy thứ tha bao dung mua đứt những chuyến trở về của anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình này được.

Đàn bà như tôi vì một tiếng yêu mà bằng lòng ngu ngốc, nguyện ý khờ khạo như vậy. Tôi thừa nhận. Chỉ là, chẳng điều gì trên thế gian này có thể ngăn được trái tim của người đàn bà còn yêu thương. Tôi còn thương anh, thương anh hơn cả những vết thương sâu hoắm trong tim mình thì còn có thể làm gì khác đây? Tôi còn muốn anh là chồng của tôi, là cha của con tôi. Tôi cần anh, con tôi cũng cần anh. Tôi bằng lòng tha thứ cho anh, rút cạn hết vốn liếng trong lòng bao dung cho tội lỗi của anh. Tôi chỉ biết ngoài nắm lấy cho bằng được, bản thân vốn không thể làm gì khác hơn…

Cho đến năm thứ 10 bên nhau, anh nói với tôi anh yêu một người đàn bà khác. Tôi thấy anh cài quai nón cho cô ta như cách anh làm cho tôi ngày mới yêu nhau. Tôi thấy anh đeo chiếc tạp dề cùng cô ta dọn dẹp nhà cửa như thưở tôi mới gọi anh một tiếng “chồng”. Và tôi thấy cả đôi mắt anh nhìn người phụ nữ ấy, nồng nàn và thiết tha như từng một lòng yêu tôi. Để rồi, anh nguyện vì một tiếng yêu cô ta mà ký vào đơn ly hôn, ra đi tay trắng như không.

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Tôi đứng chết sững giữa ngôi nhà đã không còn bóng dáng anh quay về. Tôi cười mà lòng như rách toạc từng đoạn. Những thứ tha, bao dung suốt 10 năm của tôi cuối cùng lại không bằng một tiếng thương của anh dành cho người phụ nữ đó. Gia đình nhỏ bé anh từng hứa hẹn sẽ bảo bọc một đời, vậy mà có lúc vì kẻ khác, anh đành lòng vứt bỏ. Anh cứ thế ra đi, như chưa từng ở lại, như chưa bao giờ là chồng, là cha…

Đàn ông, một khi đã ngoại tình rồi thì bạc lắm. Tôi đã không biết khi anh đã đổi lòng thay dạ thì dù tôi có dùng cả mấy lần 10 năm thanh xuân cũng không đủ sức kéo anh quay về. Đàn bà dại chính là hy vọng có thể lấy thứ tha để lấp đầy chút ít nghĩa tình còn sót lại của đàn ông ngoại tình. Đàn bà vốn không hiểu, với đàn ông đã biết mùi bội bạc, thứ tha và yêu thương của đàn bà rồi sẽ thành cái gai trong mắt họ. Đàn bà muốn đàn ông quay về là vì còn thương. Nhưng đàn ông muốn quay về lại là vì họ sợ mình không thể tìm được bến đỗ nào an toàn được như vợ. Cho đến khi họ gặp được người phụ nữ khác khiến họ dám bất chấp hy sinh bến bờ quen thuộc kia, đàn ông sẽ cạn tình cạn nghĩa ra đi. Chỉ là thời gian, chỉ là sớm hay muộn, đàn ông rồi cũng sẽ đi, bạc bẽo và tàn nhẫn.

Đàn bà, ngàn vạn lần đừng biến mình trở thành nơi chỉ để đàn ông trở về sau những cám dỗ triền miên. Đừng phung phí thứ tha cho kẻ chưa từng muốn ở lại một đời. Đừng ảo vọng nghĩ rằng ta càng hy sinh thì đàn ông càng nể trọng. Càng dễ có được, càng dễ được bao dung, tội lỗi của đàn ông sẽ càng chồng chất. Đàn bà dại chính là hùa theo tham lam dục vọng của đàn ông. Nên nhớ, đàn ông đã ngoại tình rồi thì bạc lắm. Đã thế thì bỏ đi, đừng tiếc, đừng dây dưa. Vì đến cuối cùng, đau lòng, bất công cũng chỉ đàn bà chịu…