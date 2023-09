Ảnh minh họa: Internet

Tôi nào không biết những hối lỗi của anh chỉ là bao biện cho chính mình. Là say nắng, là dụ dỗ, là vui chơi qua đường… 10 năm dài, hơn 5 lần ngoại tình, anh luôn có ngần ấy những lý do như thế. Tôi biết hết, tất thảy đều là vì anh không đủ sức từ chối cám dỗ vì tôi và con. Đàn ông chỉ tình nguyện ngoại tình chứ chẳng ai bắt họ sa đọa. Anh không cho phép thì kẻ nào dám ngã vào lòng anh ? Và tôi biết nếu tôi không là người kéo anh lại, anh sẽ mãi mãi không thể quay về bên mẹ con tôi. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, tôi đã nghĩ chỉ cần bản thân dùng tâm can chi trả cho những bội bạc, lấy thứ tha bao dung mua đứt những chuyến trở về của anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ gia đình này được.