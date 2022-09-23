Đàn bà một đời chồng cứ ngẩng cao đầu sống và mạnh mẽ yêu...

Phụ nữ yêu 23/09/2022 05:01

Đàn bà từng ly hôn thì càng phải sống kiêu hãnh, càng phải ngẩng cao đầu để sống hạnh phúc. Một lần đổ vỡ thì nên phải biết trân trọng tình yêu hơn nữa.

Mẹ bế cu Bon vào cũi, thằng bé ngủ ngoan y như con ngày còn nhỏ. Mẹ đến nằm bên con, lau vội giọt nước mắt còn chưa khô  trên gương mặt gầy đi của con. Con gái mẹ, vất vả quá rồi, phải không?

Ngày con ươn ướt mắt hỏi mẹ, “Con bỏ chồng, mẹ có trách con không?”, tim mẹ như dừng hẳn một nhịp khó khăn. Mẹ luôn biết, thế gian chẳng khi nào dễ dàng với đàn bà ly hôn. Những dèm pha nghi kị sẽ khó mà buông tha con. Mẹ cũng hiểu bỏ chồng rồi, đàn bà như tự hằn lên đời mình một vết thương dài. Gió mưa chuyển mùa thôi cũng đủ âm ỉ đau buốt một đời. Nhưng làm sao mẹ có thể trách được đây khi mẹ biết con đã mỏi mệt, đã cạn kiệt lòng dạ thế nào trong cuộc hôn nhân kia?  Con à, ngay cả khi thế giới ngoài kia mỗi ngày đều muốn chống đối lại con, mẹ vẫn luôn là người duy nhất ủng hộ con. Đơn giản vì mẹ mong con có thể hạnh phúc, một mong muốn vô điều kiện…

 

Đàn bà một đời chồng cứ ngẩng cao đầu sống và mạnh mẽ yêu... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con biết không, đàn bà sinh ra đã mang kiếp phận thua thiệt. Con dù có xinh đẹp, giỏi giang thế nào vẫn khó tránh khỏi những bất hạnh phải có của đời đàn bà. Những khuôn khổ chật chội của xã hội, ánh nhìn khắc khe của thế gian, mệt mỏi lắm. Vì vậy, từ nhỏ mẹ luôn muốn con sống theo ý mình, chỉ cần con có thể hạnh phúc. Mẹ muốn con hiểu, đời đàn bà không phải hơn nhau chút ít nhan sắc dễ tàn phai, hay tấm chồng giàu sang hiển hách. Đàn bà hơn nhau, chính là có thể hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để buông bỏ ký ức, trách nhiệm và lắm ràng buộc để kết thúc bất hạnh. Con dám can trường kết thúc một cuộc hôn nhân bất hạnh để tìm kiếm hạnh phúc mới thì cớ gì lại phải sợ hả con?

Mẹ biết, những tháng ngày sau này sẽ lắm khó khăn với con. Ly hôn, như tự tay đập nát tòa thành ấm cúng mà con cùng người con yêu trang hoàng bao năm tháng. Rồi từ đó mà một mình gom nhặt từng chút xây lại thế giới của riêng con. Ký ức quẩn quanh, đau lòng không ngớt, mẹ biết đều rất nhọc nhằn. Nhưng con à, đời người vốn không nên sợ va vấp, chỉ ngại ta không thể đứng dậy làm lại từ đầu. Cũng như đàn bà đừng sợ ly hôn, hãy sợ có lúc ta quên mất mình đã từng sống tốt thế nào trước khi biết đau lòng. Con đã từng là cô gái yêu đời ra sao, hạnh phúc thế nào, con có còn nhớ?  Đừng dốc lòng cho quá khứ đã cũ kỹ, hãy tìm lấy bản ngã mai một bao lâu nay của chính mình. Rồi con sẽ thấy đàn bà mạnh mẽ hơn ta nghĩ nhiều. Đàn bà một đời chồng kiên cường hơn ta biết. Hãy nhớ, chuyện gì, có đau lòng thế nào, rồi cũng sẽ qua, chắc chắn là vậy…

Hôm qua con hỏi mẹ, nếu con không thể tìm được người đàn ông nào tốt dành cho con ở ngoài kia, thì phải làm thế nào? Mẹ biết, qua những đỗ vỡ ê chề con đã e dè với yêu thương. Nhưng hãy tin mẹ, ai rồi cũng sẽ tìm được yêu thương đúng nghĩa dành cho mình. Ngay cả khi hôm nay con có tổn thương và tuyệt vọng thế nào, cũng không có nghĩa là cả đời đều bất hạnh. Có trải qua hợp tan phũ phàng ở đời ra sao cũng đừng cam đoan kết thúc là đường cùng. Chỉ cần con còn có thề sống thì mọi cánh cửa đều đang đợi chờ con, con đều có cơ hội để hạnh phúc. Quan trọng là, liệu con có chịu bước tiếp hay không. Con ơi, đừng ngại đi tiếp, đừng sợ chờ đợi. Mọi thứ trên thế gian này đều phải trả giá để sở hữu, hạnh phúc cũng vậy. Cái giá con phải trả giá cho cái kết sau cùng vẹn tròn chính là những vết nứt khó lành của ngày hôm nay.

Đàn bà một đời chồng cứ ngẩng cao đầu sống và mạnh mẽ yêu... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con ơi, đàn bà một đời chồng cứ ngẩng cao đầu sống và mạnh mẽ yêu. Đàn bà ly hôn thì sao, một đời chồng thì thế nào? Con không làm gì sai, đổ vỡ kia nào do con đạp đổ, sao phải gục mặt cam chịu? Đàn bà từng ly hôn thì càng phải sống kiêu hãnh, càng phải ngẩng cao đầu để sống hạnh phúc. Một lần đổ vỡ thì nên phải biết trân trọng tình yêu hơn nữa. Con chỉ nên sửa lại cách yêu, chọn đúng lại con một con người, chứ đừng từ bỏ tình yêu. Tình yêu, đến cuối cùng vẫn nên là thứ đáng để con hy vọng. Càng bất hạnh, lại càng phải khao khát hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cứ yêu hết mình, cứ mạnh mẽ thương đủ đầy. Phải nhớ, con có hạnh phúc thì mới đủ sức khiến con của con hạnh phúc.

Và con gái, đừng quên rằng mẹ luôn dõi theo con. Dù con đi đâu, làm gì, trải qua những gì cũng đừng quên bất cứ khi nào quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy mẹ. Mẹ luôn ở sau lưng con, một lòng, ủng hộ con vô điều kiện, chỉ cần con có thể hạnh phúc. Vì vậy, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, dù đã từng qua vấp váp thế nào, con nhé… 

Đàn ông đã ngoại tình rồi thì bạc lắm… Đàn bà đừng tiếc, đừng dây dưa...

Đàn ông đã ngoại tình rồi thì bạc lắm… Đàn bà đừng tiếc, đừng dây dưa...

Đừng phung phí thứ tha cho kẻ chưa từng muốn ở lại một đời. Đừng ảo vọng nghĩ rằng ta càng hy sinh thì đàn ông càng nể trọng. Càng dễ có được, càng dễ được bao dung, tội lỗi của đàn ông sẽ càng chồng chất.

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Từ khóa:   Hôn nhân chuyện gia đình phụ nữ và hôn nhân

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