Với đàn ông, càng giữ chặt, họ lại càng muốn đi... Đàn bà khôn biết cách khiến chồng thấp thỏm sợ mất vợ...

Nhân duyên lựa đi chọn lại đôi ba lần con mới tìm thấy chồng mình. Hãy hiểu, tìm thấy nhau đã chẳng dễ dàng, giữ được nhau lại càng khó. Con giữ được thể xác, được danh phận và trách nhiệm của đàn ông thì dễ đó. Chứ còn khiến trái tim của họ chỉ có con một đời thì vốn khó đấy. Cách giữ đàn ông tốt nhất là cứ buông đi con, đừng nắm. Đàn bà khôn luôn biết cách khiến đàn ông thấp thỏm sợ mất vợ. Với đàn ông, con càng giữ chặt, họ lại càng muốn đi. Mà đàn bà thì chân yếu tay mềm lắm, sao có thể khư khư theo chân đàn ông cả đời được. Cứ là người vợ khôn ngoan, để đàn ông tự do nhưng vẫn nguyện ý quay về vì con.

Thứ nhất, con đừng bao giờ quên khiến mình xinh đẹp lên mỗi ngày. Nhan sắc là thứ vũ khí đàn bà đừng dại dột buông bỏ. Đừng chỉ để hình ảnh bản thân xinh đẹp chỉ là hồi ức trong tâm trí chồng con. Đàn ông có chết vẫn yêu cái đẹp. Con đẹp không phải để mình thêm tự tin mà còn là cách để giữ chồng. Cũng đừng nghĩ là vợ, là mẹ thì phải xấu đi. Làm mẹ là thiên chức, con lựa chọn làm mẹ, là con may mắn được làm mẹ. Vì vậy, đừng lấy đó là lý do khiến mình tệ hơn. Và chồng con cũng không là nguyên nhân khiến con không còn xinh đẹp như thời con gái. Phải hiểu, mình có xinh đẹp hay xấu đi cũng một phần do bản thân mình. Dành thời gian chăm chút mình, giữ gìn nhăn sắc cũng là do con sắp xếp. Đừng cứ gồng mình ôm hết việc vào người. Cũng phải để chồng con hiểu nó có thời gian đi nhậu nhẹt với bạn bè thì con cũng phải có thời gian làm đẹp Hôn nhân là sự gánh vác thay nhau, con nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, chính là đừng cho đàn ông dư thừa tha thứ và bao dung. Cái gì có càng nhiều, người ta sẽ không bao giờ trân trọng. Chỉ nên tha thứ đủ, bao dung đúng thì mới có giá trị con à. Đàn ông sai đường một lần thì hãy tha thứ, nhưng đừng dễ dàng. Phải để họ hiểu, một lần lầm lỗi, họ phải trả giá thế nào. Để họ nếm mùi một lần đánh mất gia đình vợ con. Con phải học cách tàn nhẫn để cho chồng bài học trước khi tha thứ. Có như thế chồng con mới sợ, mới không dám tái phạm. Là vợ rồi thì đừng bao giờ dễ dàng mềm lòng. Cứng rắn và mạnh mẽ hơn con nhé.

Thứ ba, con phải hiểu, trong hôn nhân, con phải hạnh phúc. Đừng nghĩ đã là vợ thì phải sống cho gia đình, là mẹ thì chỉ nghĩ đến con. Con có hạnh phúc thì mới đủ sức khiến người con thương hạnh phúc. Đàn bà dại chính là chấp nhận bất hạnh trong hôn nhân, vùi chôn hạnh phúc của chính mình. Nếu một ngày, có lỡ không may, con không thể thấy hạnh phúc trong hôn nhân, hãy mạnh dạn kết thúc. Dù mẹ biết điều này sẽ chẳng dễ dàng nhưng hãy một lần nghĩ cho hạnh phúc của riêng con. Đừng cam chịu, đừng bất lực trước hoàn cảnh. Con càng mưu cầu hạnh phúc, càng thương lấy bản thân con thì đàn ông mới càng tôn trọng con.

Hãy nhớ, hôn nhân vốn không dễ dàng, hãy kiên nhẫn con nhé. Và đừng quên, mẹ luôn bên con, dù con có phải trải qua bất cứ điều gì. Hạnh phúc, hãy nói cùng mẹ. Bất hạnh, cũng hãy kể mẹ nghe. Có thế nào, mẹ đều cùng con đi qua con đường khó khăn này, con gái nhỏ !