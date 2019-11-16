Đàn ông hãy nhớ lấy: 1000 cô theo khi có tiền nhưng chỉ có vợ đợi khi sa cơ thất thế

Có câu nói: "Biết lòng phụ nữ lúc nghèo khó, tỏ lòng đàn ông khi giàu sang'', đàn ông lúc nghèo khó, tay trắng khởi nghiệp thường hứa hẹn, một lòng thủy chung với người vợ rằng mai này sẽ cho cô ấy cuộc sống đủ đầy, bên cạnh cô ấy lúc khỏe mạnh, không rời bỏ lúc ốm đau bệnh tật.

Đàn ông ngoại tình là những người không biết quý trọng những gì mình đang có.

Sau cùng người thiệt thòi nhất chính là những người vợ tào khang , dành cả thanh xuân, tuổi trẻ ở bên chồng lúc nghèo khó, rồi lúc chồng có tất cả thì người đàn bà mà anh ta cung phụng, bảo vệ lại chẳng phải là mình.

Nhưng tới khi sự nghiệp phất lên, trong tay có tiền, rất nhiều tiền thì lại có những người chồng tìm mọi lý do chê vợ xấu xí, già nua để cho mình cái quyền đi tìm những 'của lạ', 'ong bướm' ở bên ngoài.

Đàn ông ngoại tình thường không quý trọng những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói, đàn ông có tiền thì thứ nhất là đổi nhà, thứ hai là đổi xe và thứ ba chính là "đổi vợ''. Họ cho rằng một tay mình có thể che cả bầu trời, từ bỏ người vợ đồng cam cộng khổ để đến với nhân tình trẻ đẹp, giỏi chiều chuộng. Nhưng đàn ông ơi, sau vài năm sung sướng, hả hê ở bên bồ thì anh nhận về được gì? Ngoài kia đầy rẫy những câu chuyện chồng bỏ vợ, bỏ con theo bồ nhí rồi tán gia bại sạn, sự nghiệp long đong, con cái khinh rẻ...không lẽ các anh nghĩ nghiệp báo nó bỏ qua cho mình?

Rất nhiều người đàn ông phản bội sai lầm khi nghĩ rằng bồ đến với mình lúc sang giàu thì sẽ ở cạnh mình lúc sa cơ lỡ vận. Nhưng không có đâu các anh ạ, bồ dù có tới cả 1000 người đến với anh đơn giản vì yêu tiền của anh chứ đâu phải người nào cũng thật lòng thật dạ hy sinh như vợ đâu.

Rất nhiều người đàn ông ngoại tình sai lầm khi nghĩ rằng bồ đến với mình lúc sang giàu thì sẽ ở cạnh mình lúc sa cơ lỡ vận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông lúc muốn bỏ vợ thì có trăm ngàn lý do đưa ra, bởi một khi đã muốn chạy theo nhân tình thì cho dù vợ tốt đến mấy, hy sinh đến mấy các anh cũng coi là dư thừa. Nhưng rồi sau vào tháng, vài năm ở cạnh bồ, đàn ông mới thấu hiểu không ai tốt với mình bằng vợ. Nhất là cái lúc sa cơ thất thế, cô bồ mà các anh nghĩ là 'chân ái' của mình lập tức trở mặt, ruồng bỏ, quay lưng đi không thèm thương xót.

Lúc có tiền nhìn đâu cũng thấy gái sẵn sàng cung phụng mình, tới lúc hoạn nạn gọi bồ thì chẳng thấy đâu. Còn người vợ thì khác, dù cho bản thân họ đang gần như tay trắng nhưng vẫn muốn dành cho chồng con phần tốt nhất còn lại cuối cùng. Vợ đến với anh vì tình nghĩa thật sự, lúc nghèo khó không chê anh bần hàn thì họ cũng chẳng ngại gì cái việc cùng anh gây dựng lại thêm một lần nữa.

Đàn ông biết trên đời này kẻ đáng thương nhất là ai không? Đó không phải là kẻ thiếu thốn tình cảm mà chính là kẻ có nhiều mà lại không biết trân trọng. Cả đời này, khi anh phụ bạc vợ mình thì đừng mong sẽ tìm được người thứ hai giống như cô ấy.

Đàn ông ngoại tình rồi sớm muộn sẽ biết bản thân mình từng đánh mất đi điều gì quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có những thứ khi mất đi rồi, người ta mới cảm thấy tiếc nuối. Tới lúc đã không còn nữa rồi thì mới biết học cách trân trọng. Không phải lúc nào anh ra ngoài chơi bời, ngoại tình chán chê thì về nhà vẫn có người vợ dang tay đón chờ đâu đàn ông ạ. Bởi đàn bà lúc yêu thì nhiệt tình nhưng khi bị phản bội thì họ cũng tàn nhẫn lắm. Giây phút anh bỏ lại vợ con theo nhân tình thì cô ấy cũng đã tự xem mình là góa phụ, các con mồ côi bố rồi.

Cái gọi là 'nhà' có nghĩa vợ chồng cùng nhau vun vén, cùng nhau thấu hiểu, đồng cảm cho nhau những ngày giông bão. Chứ không phải 'nhà' chỉ là khái niệm, là định nghĩa cho có đâu.

Sống ở đời, vợ con mới chính là gốc rễ của hạnh phúc, của sự an yên. Đàn ông ngay đến điều này không biết trân quý thì rồi sẽ phải ân hận, lãnh quả báo nghiệt ngã. Đàn ông sống chết đòi bỏ vợ theo bồ sớm muộn rồi cũng nhận ra rời vòng tay vợ là bão tố.

Đàn ông ngoại tình rồi sớm muộn sẽ biết bản thân mình từng đánh mất đi điều gì quan trọng. Có thể họ sẽ tốn vài năm thậm chí là cả cuộc đời để thấu hiểu được bài học đó. Những hãy nhớ cho, không phải người vợ nào cũng đủ kiên nhẫn ở cạnh tha thứ và chờ đợi chồng về.