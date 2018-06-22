Đàn ông có vợ con mà còn vướng vào những thứ này, hại đời con cái, tan nát gia cang

Phụ nữ yêu 22/06/2018 14:39

Nếu đàn ông cứ tiếp tục làm những điều này, sớm muộn gì gia đình cũng tan nát, ảnh hưởng đến cuộc đời của con cái.

Không chỉ có phụ nữ mới để lại phúc đức cho con, đàn ông cũng phải tốt, cuộc đời con cái mới hạnh phúc được. Trong quá trình lớn khôn của con cái, người cha luôn đóng vai trò quan trọng, định hướng nhận thức của đứa trẻ. Đồng thời đàn ông còn là trụ cột của gia đình, chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Vì thế, nếu cánh mày râu đang mắc phải những thói xấu này nên bỏ càng sớm càng tốt kẻo ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Nát rượu, nghiện hút thuốc

Đàn ông có vợ con mà còn vướng vào những thứ này, hại đời con cái, tan nát gia cang - Ảnh 1
Đàn ông nghiện rượu chỉ mang muộn phiền đến cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có thói quen này sẽ ảnh hưởng đến nhận thức cũng như sức khỏe của con cái. Có nhiều người khi say rượu còn đánh đập, mắng nhiếc vợ trước mặt con. Khi đó con cái sẽ nghĩ cha chúng là những người xấu, thậm chí còn hình thành thói quen bạo lực cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, đàn ông hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Khi hít phải khói thuốc, trẻ sẽ mắc phải bệnh liên quan đến phổi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường hô hấp. Vì thế, đàn ông đừng tự tay hủy hoại cuộc đời và tương lai của con cái. Hãy để những đứa con trưởng thành trong môi trường lành mạnh, gia đình hòa thuận.

Không thấu hiểu và yêu thương vợ mình

Trên thực tế, trẻ nhỏ sẽ bắt chước những hành động của cha mẹ. Khi người cha hành động như thế nào, chúng sẽ nhìn và học theo. Vì vậy, là người cha có trách nhiệm, bạn nên đối xử tốt với vợ một chút, đồng thời cũng hình thành nhận thức tốt của con cái. Đừng để chúng phải sống trong một môi trường chỉ toàn tiếng cãi vã, mắng nhiếc nhau. Có một người cha tốt, sau này lớn lên chúng cũng sẽ trở thành những người tốt, tôn trọng người khác.

Bên cạnh đó, chồng phải thương vợ, đừng bỏ mặc vợ suốt ngày quanh quẩn bên bếp núc. Hãy về nhà sớm cùng cô ấy ăn bữa cơm, cùng xem phim, rảnh rỗi thì hẹn hò, cà phê để thắt chặt tình cảm. Phụ nữ vốn rất giản dị. Họ không muốn đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một người yêu thương mình thật lòng là đủ.

Cần điện thoại hơn cần vợ con

Đàn ông có vợ con mà còn vướng vào những thứ này, hại đời con cái, tan nát gia cang - Ảnh 2
Người nghiện điện thoại và mạng xã hội chỉ làm khổ vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay nhiều người bị nghiện điện thoại, thậm chí còn nghiện nặng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà cả cuộc sống thường ngày của gia đình. Có nhiều người cha suốt ngày chỉ dán mắt vào điện thoại, không có thời gian vui chơi, dạy dỗ con. Con đến gần lại cảm thấy khó chịu hoặc phớt lờ những hành động của đứa trẻ, vợ hỏi cũng không trả lời. Hành vi này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cảm xúc của vợ và con cái. Điều này còn khiến cho không khí của gia đình ngày càng tẻ nhạt và buồn chán. Vì thế, đàn ông đừng ôm khư khư chiếc điện thoại, hãy dành thời gian vui chơi, trò chuyện với vợ con. Đừng để đứa trẻ phải chơi một mình, đừng để vợ phải cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Không tham gia dạy con

Đàn ông có thói quen đùn đẩy trách nhiệm dạy con cho phụ nữ. Vì các ông nghĩ bản thân đã quá bận rộn với công việc bên ngoài, không có thời gian dành cho gia đình. Những chuyện nhỏ nhặt như việc nhà, dạy con cứ giao hết cho vợ là được. Tuy nhiên những suy nghĩ này vô tình ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con cái. Bởi cha mẹ là hai người cùng đồng hành chứng kiến quá trình trưởng thành của con trẻ, phải có cả hai, con cái mới phát triển toàn diện. Nếu chỉ có mẹ dạy dỗ, con cái sẽ không cảm nhận được tình cảm của cha còn vợ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì không ai phụ giúp. Suy cho cùng, cánh mày râu nên có trách nhiệm trong việc giáo dục con cái, đừng để con cái trưởng thành trong môi trường thiếu thốn tình cha. Đồng thời làm việc gì cũng nên suy nghĩ đắn đo một chút, bởi những đứa trẻ là “bậc thầy bắt chước”.

Ngoại tình, lăng nhăng

Đàn ông có vợ con mà còn vướng vào những thứ này, hại đời con cái, tan nát gia cang - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành vi mang lại nhiều ảnh hưởng nhất cho cuộc đời của con cái. Chúng sẽ cảm thấy xấu hổ vì có người cha như vậy và không cảm nhận được tình cảm đầy đủ trong một gia đình. Điều này không chỉ ảnh hưởng quá trình phát triển của con, mà còn gây mất hòa khí vợ chồng. Đàn ông ngoại tình nhưng vợ con cũng phải chịu vạ lây. 

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