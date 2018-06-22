Nếu chồng đưa cho vợ những thứ này, chúc mừng bạn đã chọn được người đàn ông chung thủy

Dù trước hay sau kết hôn, đàn ông vẫn muốn giữ thứ gì đó cho riêng mình. Họ không muốn bất cứ ai đụng vào những vật dụng cá nhân hoặc không gian riêng. Tuy nhiên khi họ tình nguyện giao nộp cho vợ những thứ này, chắc chắn đó là người chung thủy, hết lòng tận tụy vì bạn.

Đây là vật dụng cá nhân ít người đàn ông nào giao cho vợ. Bởi anh ấy không muốn vợ quản lý chuyện tiền bạc, cũng như những bí mật trong ví. Có nhiều người đàn ông tuy đã kết hôn rồi nhưng vẫn vương vấn mối tình đầu, người yêu cũ nên thường để hình họ trong ví. Nhưng một khi đã đưa cho vợ giữ ví, chắc chắn anh ấy không có bất cứ điều gì giấu giếm. Có thể đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng mang ý nghĩa và sự tin cậy vô cùng lớn. Bởi đa số đàn ông không bao giờ thích vợ đụng chạm vào những vật dụng cá nhân như chìa khóa tủ, ví và thẻ tín dụng.

Anh ấy tình nguyện cho vợ biết hết những mật khẩu cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

Mạng xã hội là mảnh đất màu mỡ giúp các ông thoải mái trêu hoa ghẹo nguyệt và tán tỉnh những cô gái đẹp. Thường đàn ông sẽ không để vợ biết mật khẩu để tiện bề “hành sự” mà không bị phát hiện. Hoặc đa số đàn ông đều có quỹ đen. Nhưng một khi cho vợ biết hết tất cả, chứng tỏ anh ấy là người trong sạch, chẳng có chút bí mật hay chuyện gì mờ ám giấu giếm bạn. Người đàn ông sẵn sàng đưa hết mật khẩu két sắt, ngân hàng, mạng xã hội… cho vợ là người chung thủy, sẽ không bao giờ phản bội vợ.

Để túi xách đi làm để vợ sắp xếp

Trong túi xách đi làm của đàn ông luôn chứa đựng nhiều tài liệu quan trọng. Nhưng một khi anh ấy đã tin tưởng giao cho bạn, hãy mừng vì anh ấy thật sự xem trọng bạn. Bởi có nhiều người thường nghĩ vợ vụng về làm mất tài liệu hay những thứ quan trọng, nên không bao giờ để vợ đụng vào túi xách của mình. Người đàn ông chung thủy sẽ không sợ vợ phát hiện điều gì đó trong túi xách. Vì anh ấy biết bản thân không làm gì sai trái hay có lỗi với vợ.

Đưa điện thoại cho vợ giữ

Đưa cho vợ quản lý điện thoại chứng tỏ anh ấy không có gì giấu giếm - Ảnh minh họa: Internet

Điện thoại là vật bất ly thân của nhiều người. Đặc biệt là với đàn ông ngoại tình, họ luôn muốn giữ khư khư chiếc điện thoại bên người, sợ vợ phát hiện tin nhắn hay hình ảnh gì đó. Có thể nói điện thoại là nơi chứa đựng nhiều bí mật nhất của đàn ông. Bởi vậy đàn ông rất sợ để vợ đụng vào điện thoại của mình. Nhưng một khi đã tình nguyện để vợ giữ, chắc chắn anh ấy không làm chuyện gì mờ ám sau lưng bạn.

Máy tính/Laptop

Ngoài điện thoại, máy tính là nơi lưu trữ nhiều bí mật nhất của đàn ông. Có thể trong ổ đĩa sẽ chứa vô số những hình ảnh mật, cũng như tài liệu quan trọng. Vì vậy đàn ông thường khó chịu, thậm chí không cho vợ đụng vào máy tính cá nhân của mình. Nhưng khi anh ấy vui vẻ để bạn sử dụng và còn cung cấp đầy đủ mật khẩu, chắc chắn bạn là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh ấy. Với anh ấy, bạn là tất cả, không gì có thể thay thế được.