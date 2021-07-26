Đàn bà trở nên ‘rẻ tiền’ trong mắt đàn ông vì 4 hành động trong phòng ngủ

Người vợ khôn ngoan sẽ hạn chế thay đồ trước mặt chồng. Vì khi đàn ông nhìn quá quen cơ thể của vợ khi thay đồ thì họ sẽ dễ mất cảm hứng khi trên giường. Phụ nữ khôn ngoan sẽ khéo léo phô bày ưu điểm cơ thể khi trên giường, nơi đặc quyền cho việc gần gũi. Ngoài ra, họ sẽ hạn chế để chồng thấy cơ thể của mình vào những lúc khác. Với đàn ông, thứ giữ họ khó “cai” được vợ chính là sức hút bí ẩn.

Nếu không muốn trở thành đàn bà dại trở nên “rẻ tiền” trong mắt đàn ông thì phụ nữ hãy bỏ ngay những thói quen này khi trong phòng ngủ.

Đây là hành động sai lầm của phụ nữ trong phòng ngủ. Một người đàn bà khôn ngoan sẽ bỏ những căng thẳng, mệt mỏi bên ngoài phòng ngủ. Chốn riêng tư vợ chồng thì chỉ dành riêng cho những cuộc hội thoại thân mật đầy kích thích hoặc chia sẻ cảm thông nhẹ nhàng.

Giữa vợ chồng nên có những lúc giữ riêng tư, giữ đôi mắt đàn ông vẫn ham muốn nhìn ngắm vợ khi gần gũi.

Đừng cho đàn ông cảm giác mệt mỏi khi nằm gần vợ, họ cần những phút giây ít ỏi gần nhau để thăng hoa cảm xúc, để ủi an và thấu hiểu nhau hơn. Đặc biệt, đàn ông sẽ thấy phụ nữ kém cỏi khi than vãn quá nhiều. Một người vợ chia sẻ những điều tích cực cùng chồng sẽ khiến anh ấy thấy thoải mái và nể phục hơn.

Đề cập đến chuyện tiền bạc thiếu hụt

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân, chuyện tiền nong thiếu hụt là vấn đề không nên nhắc trong phòng ngủ. Đàn ông thường nhìn nhận mình là trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm đảm đương tài chính trong nhà. Vì thế nếu nghe vợ thở than chuyện thiếu hụt tài chính sẽ khiến họ có cảm giác có lỗi, thậm chí là tự ái.

Một người vợ thông minh sẽ hạn chế đề cập đến vấn đề này trong phòng ngủ. Thay vì khiến chồng thấy áp lực, mỏi mệt, họ sẽ lựa lời để động viên chồng, cùng bạn đời chia sẻ căng thẳng vất vả.

Trách chồng không có trách nhiệm với gia đình

Trong chốn phòng ngủ của vợ chồng, chỉ có đàn bà dại mới la mắng chồng thiếu trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trong chốn phòng ngủ của vợ chồng, chỉ có đàn bà dại mới la mắng chồng thiếu trách nhiệm với gia đình. Giường ngủ là nơi để nghỉ ngơi, đừng khiến đàn ông thấy khó chịu khi gần gũi vợ. Thói quen này của phụ nữ lặp lại nhiều lần sẽ làm đàn ông cảm thấy chán nản khi nằm cạnh vợ. Đây sẽ là nguồn cơn cho việc đàn ông không thích ngủ ở nhà, thậm chí là tìm cơ hội để qua đêm bên ngoài.

Phụ nữ hãy trở thành những người vợ thông minh nói những lời chồng muốn nghe ở những nơi chốn thích hợp. Lời nói càng khôn khéo thì càng khiến đàn ông tôn trọng, ít khi nào lơ là. Ngược lại, nếu phụ nữ chỉ thích nói những gì mình muốn, tùy tiện không để ý thì rất dễ khiến chồng cảm thấy khó chịu, không muốn nghe vợ nói.