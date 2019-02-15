Đàn bà sống sung sướng nhờ có những ‘đặc quyền’ này chứ không phải bởi tấm chồng

Phụ nữ yêu 15/02/2019 14:59

Phụ nữ muốn cả đời sung sướng thì hãy loại bỏ tư tưởng dựa dẫm chồng và thay vào đó là những “đặc quyền” này.

Cuộc đời phụ nữ sướng khổ không chỉ dựa vào người đàn ông. Bạn có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Nếu muốn ngày nào cũng mỉm cười hạnh phúc thì hãy tìm cách nắm giữ những "đặc quyền" này.

Đặc quyền về độc lập tự do

Dù đã lấy chồng, bạn đừng tự ràng buộc mình. Hãy tôn trọng tự do của bản thân cũng như đối phương. Yêu nhau chưa hẳn lúc nào cũng bên nhau mới hạnh phúc. Đôi khi bạn nên tạo cho đối phương cũng như bản thân những khoảng không gian tự do.

Đàn bà sống sung sướng nhờ có những ‘đặc quyền’ này chứ không phải bởi tấm chồng - Ảnh 1
Đàn bà có quyền được sống tự do - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, đừng tự ép buộc người khác. Đồng thời, đừng tự đánh mất đi quyền tự do của chính mình. Tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác cũng là một dạng của hạnh phúc.

Khi yêu đừng quản thúc sự tự do của người kia. Cuộc đời của ai người đó sống, chỉ cần tâm hướng về nhau là đủ. Vả lại bạn cũng cần thời gian và không gian riêng để thoải mái làm những điều mình thích. Khi có cuộc sống tự do, bạn sẽ xinh đẹp và quyến rũ hơn.

Đặc quyền hưởng thụ

Tiền làm ra là để hưởng thụ, vì vậy vậy đừng quá keo kiệt với bản thân. Cũng đừng quá hà tiện mà khiến bản thân không thoải mái. Muốn mua gì cứ mua, muốn mặc gì cứ mặc. Bạn nên nhớ tiền có thể kiếm lại được nhưng thời gian và tuổi trẻ thì không.

Đàn bà sống sung sướng nhờ có những ‘đặc quyền’ này chứ không phải bởi tấm chồng - Ảnh 2
Phụ nữ kiếm tiền là để hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên khi còn trẻ hãy dùng số tiền mình kiếm được đi đến nơi mình muốn, ăn món mình thích. Tận hưởng hết những thú vui trên cuộc đời này để khi về già, bạn sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Phụ nữ hãy tâm niệm một điều tiền là vật ngoài thân, chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống, chẳng thể theo chúng ta sang thế giới bên kia.

Đặc quyền tự tin và sống kiêu hãnh

Dù đẹp hay xấu, bạn cũng có đặc quyền tự tin. Có người tự tin về gương mặt, thân hình, cũng có người tự tin về số tài khoản trong ngân hàng. Thậm chí là tự tin về đầu óc thông minh của mình. Vì vậy phụ nữ đừng dễ dàng đánh mất đi sự tự tin của bản thân. Đừng trở nên lúng túng khi đứng trước mặt người khác.

Đàn bà sống sung sướng nhờ có những ‘đặc quyền’ này chứ không phải bởi tấm chồng - Ảnh 3
Phụ nữ phải sống kiêu hãnh với đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi! Sinh ra không là công chúa thì hãy sống kiêu hãnh như nữ hoàng. Đừng cúi đầu kẻo vương miện trên đầu sẽ rơi xuống. Đừng đánh mất đi thần thái tự tin vốn có của bản thân. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ phong thái bình tĩnh và sáng suốt nhất.

Đặc quyền sống cho bản thân

Bạn không có nhiệm vụ sống vì ai cả. Nếu cứ tận tụy vì người khác, đến một ngày, bạn sẽ nhận lại những đắng cay. Thế nên đừng dại mà đối xử quá tốt với bất cứ ai.

Đừng nghĩ chỉ cần cho đi thì sẽ nhận lại được hết thảy những điều tốt đẹp. Bạn nên nhớ đời bạc lắm. Bạn đối xử tốt với người ta, chưa chắc người ta đã hiểu và yêu thương bạn vô điều kiện.

Đàn bà sống sung sướng nhờ có những ‘đặc quyền’ này chứ không phải bởi tấm chồng - Ảnh 4
Sống vì chính mình là điều nên làm - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy thương bản thân trước rồi hãy nghĩ đến chuyện thương yêu người khác. Bởi đến bản thân bạn còn không trân trọng thì quyền hạn đâu mà đòi người khác yêu thương, nâng niu.

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