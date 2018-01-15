Đàn bà sau ly hôn phải nhớ, chỉ cần mình còn sống, chính là còn có thể hạnh phúc. Vì vậy, đừng từ bỏ, nhất định phải kiên nhẫn...

Không quên mình còn con Ly hôn nào có nghĩa là mất nửa cuộc đời. Dở dang cũng không có nghĩa là tận cùng bất hạnh. Đừng quên mình còn con để bảo bọc, còn chính mình để yêu thương. Đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con. Chồng hôm trước là người thân, ngày mai cũng có thể là người dưng. Nhưng con thì cả đời là máu mủ, không cần chồng nhưng nhất định phải giữ con. Cũng đừng mang suy nghĩ mình chỉ sống vì con, mà là phải sống hạnh phúc vì con. Mình có thể hạnh phúc thì mới đủ khả năng khiến con hạnh phúc. Con cần mình bảo bọc, con cần mình dẫn đường, con còn cần mình chỉ cách để hạnh phúc. Đàn bà cần chỗ dựa, đàn bà cần chồng, cũng như con cần cha, con cần đủ đầy gia đình. Nhưng đàn ông tệ thì không thể là chồng tốt, cha gương mẫu. Bản thân có thể đau lòng, con cũng có khi khóc đòi cha. Nhưng rồi bản thân sẽ mạnh mẽ, con cũng tự học được cách kiên cường. Con cần một hạnh phúc chân thật, dù là không trọn vẹn.

Ly hôn nào có nghĩa là mất nửa cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Không bỏ rơi nhan sắc Đàn bà ly hôn rồi thì càng phải đẹp, đẹp nhất có thể. Bạn đẹp không phải chỉ để tự tin, mà còn để thế gian thấy ly hôn chỉ khiến đàn bà càng mạnh mẽ và mặn mà nhan sắc hơn. Đừng mãi chìm mình trong nước mắt, đừng đày đọa mình với khổ đau. Nhan sắc là thứ đàn bà cả đời phải giữ gìn. Đàn bà đẹp, luôn có quà. Đàn bà đẹp, luôn được ưu tiên. Đơn giản vì khi bạn tự biết yêu lấy mình thì cuộc sống cũng tự khắc dễ dàng với bạn. Hơn hết, nhan sắc còn làn thứ kiêu hãnh duyên dáng nhất của đàn bà. Càng đi qua đổ vỡ, càng phải tự vuốt ve kiêu hãnh của chính mình, vậy mới là sang! Không để mình thiếu tiền Đàn bà sống đừng thực dụng, nhưng nhất thiết phải thực tế. Đàn bà có chồng cần tiền, đàn bà ly hôn lại cần càng nhiều tiền. Không phải là tiền của đàn ông, mà là tiền của chính mình. Đàn bà không cần quá giàu sang, nhưng phải tự sức có tiền. Đàn bà cần tiền để bảo vệ mình khi cần, bảo bọc con khi nên và phù phiếm khi muốn. Tiền không như đàn ông, tiền sẽ không bội bạc, tiền cũng không bỏ đi. Tiền cho đàn bà cảm giác an toàn nhất. Có tiền đàn bà sẽ có tiếng nói, có quyền làm chủ cuộc sống và cho con cuộc sống tốt đẹp nhất.

Đàn bà có buồn cũng phải buồn ở một nơi tốt đẹp, có khóc thì trong túi cũng phải có tiền. Đàn bà vừa mất chồng, nghe tiếng con khóc, trong túi lại không có lấy một đồng thì còn gì khổ sở hơn? Đàn bà vừa mất chồng, nghe tiếng con khóc, trong túi lại không có lấy một đồng thì còn gì khổ sở hơn? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà sau khi ly hôn: Muốn khóc bao nhiêu cứ khóc, muốn đau bao lâu cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng quên mình không được bỏ cuộc, nhất định phải đi tiếp. Ly hôn không là đường cùng. Ly hôn cũng không giết được đàn bà. Ngược lại, đàn bà ly hôn rồi sẽ mạnh mẽ như cỏ dại, càng trải qua bão táp, càng dẻo dai đến bất tận. Đừng xem thường chính mình, đàn bà luôn có thể mạnh mẽ hơn chính mình nghĩ rất nhiều. Chỉ cần bất cứ khi nào mỏi mệt quá, cứ làm vài điều mình thích, cứ nhìn sang con ngây ngô hồn nhiên ra sao, cứ quay về thấy mái tóc ba mẹ đã bạc thế nào, lúc đó sẽ biết mình vẫn còn những điều quý giá phải bảo vệ. Lúc ấy mới hiểu với đàn bà, đâu cứ nhất thiết phải một chồng một vợ đến cuối đời mới là đúng đắn nhất. Tờ hôn thú cũng chỉ là một tờ giấy không hơn không kém. Còn hạnh phúc của mình, vẫn là nằm trong tay mình, gọn ghẽ trong những người yêu thương mình. Đàn bà sau ly hôn phải nhớ, chỉ cần mình còn sống, chính là còn có thể hạnh phúc. Vì vậy, đừng từ bỏ, nhất định phải kiên nhẫn, nhé!

Đàn bà 40, nghĩ là úa tàn hết thời, hóa ra lại ngát hương nhất đời… Tôi luôn nghĩ, đàn bà đẹp nhất vẫn là khi bước sang độ tuổi 40. Khi ấy, đàn bà đẹp nét đẹp chẳng cần son phấn mỹ miều hay trang sức xa xỉ, cứ vậy mà đậm đà, cứ thế mà mặn mà.

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