Đàn bà khôn và 3 thói quen đặc biệt khiến chồng mê mệt, nguyện vì vợ mà làm tất cả

Phụ nữ lấy chồng thường dốc hết lòng dạ cho gia đình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. Họ lo toan việc nhà, chăm sóc con cái, đối nội đối ngoại chu toàn mà quên mất rằng nếu cứ ôm hết mọi trách nhiệm vào người thì ắt chồng vô tâm, ỷ lại và trở nên lười nhác.

Chỉ cần thủ sẵn 3 thói quen này trước khi bước chân vào hôn nhân đàn bà khôn ắt sẽ viên mãn hạnh phúc, sóng gió nhường nào cũng dễ dàng vượt qua.

Sống trong không khí ngột ngạt, căng thẳng ấy đàn ông ắt sẽ muốn thoát khỏi, muốn được ngã vào vòng tay người đàn bà dịu dàng, ngọt ngào bên ngoài.

Thay vì chấp nhận thua thiệt để lấy lòng chồng, để giữ chân người đàn ông trong gia đình phụ nữ hãy biết cách sống cho riêng mình. Bởi lẽ, nếu cứ quay cuồng với việc nhà, với những áp lực trong cuộc sống thì bạn sẽ khó có thể vui vẻ, thảnh thơi nói cười với chồng con.

Vậy nên, ngay hôm nay, đàn bà thông minh hãy ngừng hy sinh, đừng nhìn nét mặt của chồng để sống. Có như thế bạn mới đắt giá, mới cuốn hút và được chồng trân trọng.

Chỉ cần làm được điều này bạn ắt sẽ tránh được rất nhiều đau khổ thừa thãi, sẽ biến hôn nhân của mình trở nên ấm áp, an yên - Ảnh minh họa: Internet

Biết đòi hỏi quyền lợi chính đáng

Đời đàn bà, dù là đàn bà dại hay đàn bà khôn bạn cũng đừng bao giờ hy sinh vô điều kiện cho đàn ông. Hôn nhân muốn bền vững, hạnh phúc cần có sự cho đi và nhận lại. Nếu bạn cứ cho đi mà chẳng hề nhận lại được bất cứ một cử chỉ yêu thương, sự quan tâm của bạn đời thì thay vì bất mãn, tủi thân hãy đứng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho bản thân.

Hãy đòi hỏi chồng phải chia sẻ việc nhà với vợ, đòi hỏi anh ấy phải chăm sóc con cho vợ nghỉ ngơi vào buổi tối, hay đơn giản là những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm.

Chỉ cần làm được điều này bạn ắt sẽ tránh được rất nhiều đau khổ thừa thãi, sẽ biến hôn nhân của mình trở nên ấm áp, an yên.

Trong một số trường hợp bạn cần cứng rắn để bảo vệ quan điểm của bản thân, để chồng biết cách tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Mềm mỏng khi cần, cứng rắn khi muốn

Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng nên dùng sự mềm mỏng, ngọt ngào trong lời nói, hành động để ứng xử với người đàn ông của mình. Hãy nhớ, đàn ông dù khô khan, kiệm lời đến mấy vẫn sẽ tan chảy hoàn toàn trước người phụ nữ mềm yếu, nhu mì của mình.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn cần cứng rắn để bảo vệ quan điểm của bản thân, để chồng biết cách tôn trọng vợ.

Chỉ cần dắt túi 3 thói quen này đàn bà ắt sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn, dù đàn bà khác có dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ chồng vẫn nhất quyết từ chối vì chỉ có mỗi vợ trong lòng.