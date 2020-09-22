3 bí mật của phụ nữ khôn ngoan khiến đàn ông một khi đã yêu sẽ quyết lấy làm vợ cho bằng được

Phụ nữ yêu 22/09/2020 17:23

Dưới đây là những vũ khí bí mật khiến phụ nữ quyến rũ chết người, chẳng cần dùng bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say đứ đừ, đứng ngồi không yên.

Hóa ra đây chính là 3 vũ khí lợi hại giúp phụ nữ bình thường đến mấy cũng trở nên gợi cảm khó cưỡng, đàn ông gặp một lần mê một đời, muốn quên cũng chẳng được. 

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Phụ nữ càng bản lĩnh, khó chinh phục càng khiến đàn ông quyết tâm chinh phục, theo đuổi không mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ bạn hãy thuộc lòng những điều dưới đây.

Đôi môi căng mọng

Nếu nghĩ đàn ông nào cũng bị mê hoặc bởi phụ nữ ngực nở mông cong, phô bày da thịt thì bạn đã nhầm. Thực chất, khuôn mặt của một cô gái, đặc biệt là đôi môi của cô ấy mới là vị trí khiến đàn ông "dán mắt" vào ngay lần đầu gặp gỡ.

Một đôi môi căng mọng, đặc biệt nếu được tô bằng màu son đỏ ắt sẽ khiến chàng đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, màu son này không chỉ giúp phụ nữ gợi cảm, hấp dẫn và khác biệt so với những cô gái khác mà còn thể hiện sự tự tin của cô ấy.

Trong khi những cô nàng khác thường thích dùng những màu son dễ thương như cam đất, hồng đất thì màu son đỏ quyền lực ắt sẽ nổi bật giữa đám đông. Phụ nữ càng bản lĩnh, khó chinh phục càng khiến đàn ông quyết tâm theo đuổi đến cùng.

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Hãy xịt mùi hương nước hoa tươi mát, thuần khiết để khiến đối phương có cảm giác thoải mái, dễ chịu khi kề cận - Ảnh minh họa: Internet

Mùi nước hoa tươi mát

Mùi nước hoa được gợi ý cho buổi hẹn hò thường là những nốt trầm ấm, nồng nàn và gợi cảm. Tất nhiên, rất nhiều phụ nữ áp dụng công thức ấy cho những buổi tối lãng mạn mà quên mất rằng điều ấy vô tình tạo nên sự nhàm chán.

Thay vì cố gắng khiến bản thân phải thật gợi cảm, cuốn hút bạn hãy cứ là chính mình, hãy xịt mùi hương nước hoa tươi mát, thuần khiết để khiến đối phương có cảm giác thoải mái, dễ chịu khi kề cận.

Càng ít áp lực, càng tự nhiên và thân thiện, nội dung cuộc trò chuyện càng vô tư sẽ giúp bạn “bỏ bùa” đối phương dễ dàng. Chỉ cần sự khôn ngoan trong việc lựa chọn mùi hương nước hoa trước khi rời khỏi nhà bạn sẽ khiến bản thân trở nên "đắt giá" bội phần.

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Khi trò chuyện phụ nữ tinh tế đừng quên dùng ánh mắt để giao tiếp, thể hiện cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt biết nói

Câu thơ nổi tiếng “Uống lầm một ánh mắt/ Cơn say theo nửa đời” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Phụ nữ đừng cố trang điểm thật đậm để che đi những khuyết điểm trên gương mặt mình. Bởi lẽ, sự nhẹ nhàng mới giúp gương mặt bạn thanh thoát, toát lên khí chất hiếm có khó tìm.

Khi trang điểm, phụ nữ đừng quên nhấn nhá cho đôi mắt của mình có chiều sâu để đối phương dễ dàng bị nhấn chìm trong ánh mắt ấy. Cũng vậy, khi trò chuyện phụ nữ tinh tế cũng đừng quên dùng ánh mắt để giao tiếp, thể hiện cảm xúc của mình.

Đôi mắt đẹp chính là vũ khí lợi hại giúp phụ nữ trở nên thu hút, khiến  đàn ông đổ gục một cách dễ dàng.

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