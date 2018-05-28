Đàn bà khôn ngoan sẽ không biến mình thành con ếch, xem đàn ông là cả bầu trời

Khi chỉ còn mình tôi, bạn mới bảo bây giờ sống còn khổ hơn chết. Tỉnh dậy chỉ thấy cuộc đời toàn dối trá, bạc bẽo, phản bội. Ngủ một giấc sẽ thấy bình yên, chứ ngày ngày đối diện với nỗi đau khổ sở vô cùng...

Đàn bà dù ở độ tuổi nào, với tình yêu họ vẫn sống bằng trái tim hơn là lí trí. Khi yêu thật lòng, họ yêu đến cạn kiệt lòng mình, hiến dâng tất cả những gì mình có. Đàn ông là cả bầu trời, cả nguồn sống của họ. “Bầu trời” bình yên thì họ vui vẻ, sung sướng. Lỡ chẳng may gặp phải kẻ chẳng ra gì, đàn bà chìm trong những nỗi đau thương không cách nào thoát ra được. Đàn bà khi yêu thật lòng thường hiến dâng tất cả những gì mình có - Ảnh minh họa: Internet Gần ba giờ sáng, điện thoại tôi reo dồn dập. Đang còn ngái ngủ, tôi bật dậy lập tức khi đầu dây bên kia hốt hoảng: “Ngân nhập viện cấp cứu rồi cháu ơi, vào bệnh viện gấp”. Tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Mẹ Ngân sốt ruột đứng trước cửa phòng cấp cứu, miệng liên tục cầu nguyện. Bác bảo: “Khổ quá, nó tự tử...”.

Khi bình tĩnh hơn một chút, bác mới kể rằng Ngân tình cờ phát hiện chồng sắp cướp phản bội. Hai đứa đã lên lịch chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng, thiệp cũng đã in xong. "Vậy mà thằng đó lại dắt người yêu cũ đi nhà nghỉ. Khi Ngân phát hiện ra, ngất xỉu ngay tại chỗ phải đi chuyền nước. Bác biết nó rất đau khổ nên ở bên lựa lời khuyên ngăn. Nào ngờ, đêm qua không chịu nổi. nó uống thuốc sâu tự tử. May bác phát hiện kịp, không thì…" Bác ấy bỏ lửng câu nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. Cả đêm hôm ấy, chẳng thấy mặt mũi chồng sắp cưới đâu. Khi Ngân tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn như để hỏi mình đang ở đâu. Sau khi nhận thức được rằng mình vừa được cấp cứu, bạn tôi lại khóc. Mẹ Ngân khổ sở nhìn con gái. Tôi bảo bác về nghỉ, đã có tôi ở bên Ngân rồi.

Bạn bảo chỉ muốn ngủ một giấc dài bởi tỉnh dậy chỉ thấy cuộc đời toàn bạc bẽo, dối trá - Ảnh minh họa: Internet Khi chỉ còn mình tôi, bạn mới bảo bây giờ sống còn khổ hơn chết. Tỉnh dậy chỉ thấy cuộc đời toàn dối trá, bạc bẽo, phản bội. Ngủ một giấc sẽ thấy bình yên, chứ ngày ngày đối diện với nỗi đau khổ sở vô cùng. Tôi bảo: “Mày hèn vừa thôi. Mày có thể chết vì một thằng như thế nhưng mày có nghĩ khi chết rồi mẹ mày sẽ như thế nào không? Mày chỉ như con ếch, ngồi dưới đáy giếng mà nhìn ngược lên. Chỉ thấy mỗi thằng chồng sắp cưới là bầu trời. Mày còn mẹ, còn cha, còn gia đình, bạn bè. Tất cả không bằng một thằng hèn mạt đó à. Bỏ đi”. Quá khó với bạn để buông bỏ người bạn xem là cả cuộc đời mình. Nhưng khó chứ không phải là không thể làm được. Tôi cũng đã từng vui mừng khi bạn tìm được tình yêu đích thực đời mình. Những lần gặp nhau, thấy vẻ điển trai cùng sự lịch thiệp của người đàn ông ấy tôi đã từng nghĩ bạn mình may mắn. Nhưng đâu ngờ rằng, trước ngày cưới lại nhẫn tâm dắt người yêu cũ đi nhà nghỉ. Đàn bà khôn ngoan không xem đàn ông là cả nguồn sống, cả cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà xem đàn ông là tất cả, lúc anh ta bạc bẽo thay lòng thì sẽ mất tất cả. Bởi thế, đàn bà khôn ngoan khi yêu thậm chí khi sống với chồng không bao giờ xem họ là cả nguồn sống, cả cuộc đời. Yêu chồng, thương chồng nhưng vẫn có những bầu trời khác. Đó là gia đình, là con cái, là công việc, bạn bè. Đừng mãi làm con ếch ngước nhìn lên chẳng thấy gì ngoài hình bóng của một người đàn ông. Mất bầu trời này, đàn bà khôn ngoan còn vô vàn những bầu trời khác!

Đàn bà khôn ngoan không giữ chồng mà chọn người toàn tâm ở bên mình Cốt lõi của sự phản bội không nằm ở việc người đàn bà có biết giữ chồng hay không mà nằm ở lòng người. Đàn ông có tâm, lòng họ ở lại. Còn khi đã thèm khát, khi tâm đã không trọn vẹn cho vợ thì dù người vợ có làm cách nào trói buộc thì họ vẫn muốn đi.

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