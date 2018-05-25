Gửi người thứ ba: Đừng nghĩ đàn ông đến với mình là vì tình yêu

Để có được tình dục dĩ nhiên đàn ông phải rỉ tai vào người thứ ba rằng yêu họ thật sự. Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao người kẻ thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ?

Ở đời có những người đàn bà trơ trẽn đến mức biết đàn ông có vợ vẫn cố tình mồi chài, lẳng lơ. Khi lên giường với chồng người, họ vỗ ngực tự hào về tình yêu của người đàn ông phản bội. Tự bản thân họ nghĩ rằng mình đẹp hơn, được yêu hơn vợ, giữ địa vị cao nhất trong trái tim người đàn ông đó. Có đúng như thế hay không hay những kẻ thứ ba đang tự ru ngủ mình bằng sự ảo tưởng? Ăn nằm với chồng người khác, bao kẻ thứ ba vẫn huênh hoang rằng đó là tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet Bao người đàn ông có vợ mắt còn liếc dọc liếc ngang ngực mông của những người đàn bà khác. Đàn ông khôn ngoan lắm, khi cưới vợ họ chọn lựa rất kĩ người đáng để họ tin tưởng. Người vợ có thể làm tròn bổn phận dâu con, nuôi dưỡng những đứa con của họ thành người. Bởi thế, họ không dễ dàng gì vì một người đàn bà ngoài đường mà vứt bỏ người vợ ở nhà. Họ đến với người khác đơn thuần chỉ vì tình dục. Thèm khát của lạ, chìm đắm trong những đam mê xác thịt bình thường.

Chị hẹn gặp tôi, gương mặt thất thần. Phải mất một lúc lâu chị mới bình tĩnh được. Chị bảo, mới phát hiện chồng cặp bồ với gái. Đang chưa biết xử trí thế nào thì ả đàn bà trơ trẽn, không biết xấu hổ kia tự tìm đến chị. Chị không ngờ ả có thể thốt lên được như thế: “Em xin chị, hãy buông tha cho anh ấy. Em và anh ấy yêu nhau thật sự, nếu chị chỉ mang đến cho anh ấy toàn là bất hạnh thì chị hãy ly hôn đi. Anh ấy nói sống với chị rất khổ sở, em mới là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ấy". Chị cười chua chát. Đó là một cô gái hãy còn rất trẻ, nhìn kĩ lại thì cũng xinh đẹp. Chị không hiểu nổi tại sao một cô gái như thế lại đâm đầu vào yêu người đã có vợ như anh ta. Cô ta không những khóc, còn quỳ xuống xin chị buông tha cho chồng chị. Chị cười ra nước mắt, không ngờ trên cuộc đời này lại có những lúc tréo ngoe thế này.

Đàn ông khôn ngoan lắm, họ không dễ gì bỏ vợ mà đến với nhân tình cả đời - Ảnh minh họa: Internet Nhìn thái độ của cô ta chị biết cô này yêu chồng chị thật. Nhưng chị còn lạ gì chồng mình. Dăm bữa nữa tháng lại có nhân tình. Đây đâu phải lần đầu chị biết anh ta có bồ nhí. Chị nghĩ lẽ ra anh ta phải làm nghề diễn viên mới đúng. Với cô nào anh ta cũng thề thốt đầu môi rằng yêu họ thật lòng. Đàn bà thật ngu dại, cứ yêu cứ tin mà tự nghĩ rằng bản thân mình đang đến với tình yêu đích thực. Vài bữa sau, chị hẹn ả nhân tình của chồng đi cà phê. Một lát sau gọi chồng đến. Chồng chị ngớ người, mặt biến sắc. Ả nhân tình thấy anh, đang hùng hổ chợt như con mèo nũng nịu. Chị bảo: “Cô ấy nói tình yêu của hai người là thật, nói tôi buông tha cho anh để hai người đến với nhau. Đơn ly hôn tôi kí rồi đấy, anh kí xong là đường ai nấy đi". Lúc này, chồng chị như con rùa rụt cổ, quay qua năn nỉ chị: “Anh xin em, đây chỉ là chơi bời của đàn ông thôi. Làm sao anh có thể ngu ngốc bỏ em và con được. Hãy tha lỗi cho anh, xin thề không dám nữa…”. Ả đàn bà mặt ngớ ra nhìn chồng năn nỉ vợ. Như nhận thấy vị trí mình thừa thãi đến mức nào. Ả quay sang tát chồng chị một cái, ôm túi xách vừa chạy vừa khóc ra khỏi quán. Người thứ ba à, chẳng có tình yêu đích thực nào được xây dựng trên nỗi đau của người khác - Ảnh minh họa: Internet Để có được tình dục dĩ nhiên đàn ông phải rỉ tai vào người thứ ba rằng yêu họ thật sự. Rằng mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh, khao khát tìm kiếm tình yêu đích thực đời mình. Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao người kẻ thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ? Người thứ ba à, chẳng có tình yêu nào được xây dựng bằng sự lén lút và dựa trên nỗi đau của người khác.

Đàn bà khôn ngoan không hơn thua bởi một chữ CHỒNG Chồng thương thì ở, chồng dở quá thì đi. Hạnh phúc hay đau khổ do chính mình quyết định, chứ không phải nằm trong tay người chồng.

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