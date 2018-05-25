Gửi người thứ ba: Đừng nghĩ đàn ông đến với mình là vì tình yêu

Tâm sự gia đình 25/05/2018 11:20

Để có được tình dục dĩ nhiên đàn ông phải rỉ tai vào người thứ ba rằng yêu họ thật sự. Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao người kẻ thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ?

Ở đời có những người đàn bà trơ trẽn đến mức biết đàn ông có vợ vẫn cố tình mồi chài, lẳng lơ. Khi lên giường với chồng người, họ vỗ ngực tự hào về tình yêu của người đàn ông phản bội. Tự bản thân họ nghĩ rằng mình đẹp hơn, được yêu hơn vợ, giữ địa vị cao nhất trong trái tim người đàn ông đó. Có đúng như thế hay không hay những kẻ thứ ba đang tự ru ngủ mình bằng sự ảo tưởng?

Gửi người thứ ba: Đừng nghĩ đàn ông đến với mình là vì tình yêu - Ảnh 1
Ăn nằm với chồng người khác, bao kẻ thứ ba vẫn huênh hoang rằng đó là tình yêu đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Bao người đàn ông có vợ mắt còn liếc dọc liếc ngang ngực mông của những người đàn bà khác. Đàn ông khôn ngoan lắm, khi cưới vợ họ chọn lựa rất kĩ người đáng để họ tin tưởng. Người vợ có thể làm tròn bổn phận dâu con, nuôi dưỡng những đứa con của họ thành người. Bởi thế, họ không dễ dàng gì vì một người đàn bà ngoài đường mà vứt bỏ người vợ ở nhà. Họ đến với người khác đơn thuần chỉ vì tình dục. Thèm khát của lạ, chìm đắm trong những đam mê xác thịt bình thường.

Chị hẹn gặp tôi, gương mặt thất thần. Phải mất một lúc lâu chị mới bình tĩnh được. Chị bảo, mới phát hiện chồng cặp bồ với gái. Đang chưa biết xử trí thế nào thì ả đàn bà trơ trẽn, không biết xấu hổ kia tự tìm đến chị. Chị không ngờ ả có thể thốt lên được như thế: “Em xin chị, hãy buông tha cho anh ấy. Em và anh ấy yêu nhau thật sự, nếu chị chỉ mang đến cho anh ấy toàn là bất hạnh thì chị hãy ly hôn đi. Anh ấy nói sống với chị rất khổ sở, em mới là tình yêu đích thực của cuộc đời anh ấy".

Chị cười chua chát. Đó là một cô gái hãy còn rất trẻ, nhìn kĩ lại thì cũng xinh đẹp. Chị không hiểu nổi tại sao một cô gái như thế lại đâm đầu vào yêu người đã có vợ như anh ta. Cô ta không những khóc, còn quỳ xuống xin chị buông tha cho chồng chị. Chị cười ra nước mắt, không ngờ trên cuộc đời này lại có những lúc tréo ngoe thế này.

Gửi người thứ ba: Đừng nghĩ đàn ông đến với mình là vì tình yêu - Ảnh 2
Đàn ông khôn ngoan lắm, họ không dễ gì bỏ vợ mà đến với nhân tình cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thái độ của cô ta chị biết cô này yêu chồng chị thật. Nhưng chị còn lạ gì chồng mình. Dăm bữa nữa tháng lại có nhân tình. Đây đâu phải lần đầu chị biết anh ta có bồ nhí. Chị nghĩ lẽ ra anh ta phải làm nghề diễn viên mới đúng. Với cô nào anh ta cũng thề thốt đầu môi rằng yêu họ thật lòng. Đàn bà thật ngu dại, cứ yêu cứ tin mà tự nghĩ rằng bản thân mình đang đến với tình yêu đích thực.

Vài bữa sau, chị hẹn ả nhân tình của chồng đi cà phê. Một lát sau gọi chồng đến. Chồng chị ngớ người, mặt biến sắc. Ả nhân tình thấy anh, đang hùng hổ chợt như con mèo nũng nịu. Chị bảo: “Cô ấy nói tình yêu của hai người là thật, nói tôi buông tha cho anh để hai người đến với nhau. Đơn ly hôn tôi kí rồi đấy, anh kí xong là đường ai nấy đi".

Lúc này, chồng chị như con rùa rụt cổ, quay qua năn nỉ chị: “Anh xin em, đây chỉ là chơi bời của đàn ông thôi. Làm sao anh có thể ngu ngốc bỏ em và con được. Hãy tha lỗi cho anh, xin thề không dám nữa…”. Ả đàn bà mặt ngớ ra nhìn chồng năn nỉ vợ. Như nhận thấy vị trí mình thừa thãi đến mức nào. Ả quay sang tát chồng chị một cái, ôm túi xách vừa chạy vừa khóc ra khỏi quán.

Gửi người thứ ba: Đừng nghĩ đàn ông đến với mình là vì tình yêu - Ảnh 3
Người thứ ba à, chẳng có tình yêu đích thực nào được xây dựng trên nỗi đau của người khác  - Ảnh minh họa: Internet

Để có được tình dục dĩ nhiên đàn ông phải rỉ tai vào người thứ ba rằng yêu họ thật sự. Rằng mình có một cuộc hôn nhân bất hạnh, khao khát tìm kiếm tình yêu đích thực đời mình. Đàn bà cả tin là đàn bà dại. Bao người kẻ thứ ba ăn nằm với chồng người khác vẫn huênh hoang về thứ tình yêu đích thực của kẻ phản bội vợ? Người thứ ba à, chẳng có tình yêu nào được xây dựng bằng sự lén lút và dựa trên nỗi đau của người khác.

Đàn bà khôn ngoan không hơn thua bởi một chữ CHỒNG

Đàn bà khôn ngoan không hơn thua bởi một chữ CHỒNG

Chồng thương thì ở, chồng dở quá thì đi. Hạnh phúc hay đau khổ do chính mình quyết định, chứ không phải nằm trong tay người chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba gửi người thứ ba đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm