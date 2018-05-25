Đàn bà khôn ngoan không giữ chồng mà chọn người toàn tâm ở bên mình

Tâm sự gia đình 25/05/2018 11:18

Cốt lõi của sự phản bội không nằm ở việc người đàn bà có biết giữ chồng hay không mà nằm ở lòng người. Đàn ông có tâm, lòng họ ở lại. Còn khi đã thèm khát, khi tâm đã không trọn vẹn cho vợ thì dù người vợ có làm cách nào trói buộc thì họ vẫn muốn đi.

Người ta bảo: “Đàn ông yêu bằng mắt", nên đàn bà phải đẹp mới giữ được chồng. Người ta cũng thường kháo với nhau rằng: “Tình yêu của người đàn ông thông qua dạ dày”, nên đàn bà phải biết nấu ăn ngon mới mong chồng thương yêu, chiều chuộng. Nhưng bất chấp người vợ có xinh đẹp, đảm đang, giỏi giang cỡ nào, lòng chồng đã tham lam thèm muốn thì ngoại tình cũng chỉ là việc sớm hay muộn.

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Tìm được một người đàn ông chung thủy với mình có phải khó khăn như việc hái sao trên trời? - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội đầy cám dỗ, có được một tình yêu chân thật có phải quá khó như việc hái sao trên trời? Bởi lòng đàn ông có thể yêu vợ thật sự nhưng đâu lường hết được những cám dỗ và lòng dạ của những người đàn bà vây quanh anh ta. Nhưng vẫn còn có những người đàn ông vượt qua cám dỗ, vượt bao khó khăn chỉ để bên cạnh người mà mình yêu thương. Người phụ nữ nào có được tình yêu như thế không nhất thiết phải là một người đàn bà đẹp, gợi cảm, giỏi giang nhất…

Đàn ông thủy chung sẽ hiểu rằng nhan sắc là điều không thể tồn tại mãi. Thay vì chê bai vợ sau sinh xấu xí họ sẽ biết trân trọng và thương yêu người đàn bà bên cạnh. Thương những nhọc nhằn sớm tối, thương những vết chân chim xuất hiện trên gò má người bạn đời. Đàn ông thủy chung không vì vợ nấu ăn không ngon mà tìm đến một người đàn bà khác. Bởi nhiều khi ngoại tình, một bữa ăn ngon lành của vợ không bằng một tô mì gói của nhân tình.

Cốt lõi của sự phản bội không nằm ở việc người đàn bà có biết giữ chồng hay không mà nằm ở lòng người. Đàn ông có tâm, lòng họ ở lại. Còn họ khi đã thèm khát, khi tâm đã không trọn vẹn cho vợ thì dù người vợ có làm cách nào trói buộc thì họ vẫn muốn đi. Nhiều người đàn bà điên cuồng níu giữ sắc đẹp, chi tiền thẩm mỹ, cố gắng nín nhịn chỉ mong giữ chân chồng ở nhà. Nhưng một con sói đã muốn thoát khỏi lồng, thì có người đàn bà nào đủ sức để theo giữ cả đời?

Đàn bà khôn ngoan không giữ chồng mà chọn người toàn tâm ở bên mình - Ảnh 2
Cốt lõi của phản bội không nằm ở việc phụ nữ có biết giữ chồng hay không mà nằm ở lòng người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn ngoan sẽ nhận biết lòng chồng ở bên mình hay là ở chỗ khác. Họ cũng sẽ làm đẹp, cũng sẽ nấu ăn ngon nhưng để cho cuộc sống mình thêm trọn vẹn chứ không nhằm mục đích chạy đua với một người đàn bà khác. Họ đủ khôn ngoan để nhận biết một điều rằng: “Đàn ông đã muốn đi không người đàn bà nào giữ nổi”.

Nhiều người đàn bà giữ chồng bằng cách đánh ghen, hùng hổ cắt tóc, xát ớt nhân tình. Họ minh chứng cho người đàn bà cướp chồng và cả những kẻ có ý định ve vãn chồng mình thấy mình chẳng phải hạng đàn bà hiền lành. Nhưng đánh ghen để giành lại chồng, đàn bà có lấy lại được lòng dạ một người đàn ông chung thủy?

Đàn bà khôn ngoan không giữ chồng mà chọn người toàn tâm ở bên mình - Ảnh 3
Đàn ông có tâm với vợ thì lòng họ ở lại - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, hãy cứ sống trọn vẹn với chồng. Bằng tất cả những gì tự bản thân mình có mà người chồng vẫn muốn ra đi thì đã đến lúc đàn bà suy nghĩ nghiêm túc về chuyện rời đi. Bởi đàn bà khôn ngoan sẽ chọn ở bên một người đàn ông toàn tâm với mình!

Đàn bà khôn ngoan không hơn thua bởi một chữ CHỒNG

Đàn bà khôn ngoan không hơn thua bởi một chữ CHỒNG

Chồng thương thì ở, chồng dở quá thì đi. Hạnh phúc hay đau khổ do chính mình quyết định, chứ không phải nằm trong tay người chồng.

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