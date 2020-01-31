Đàn bà khôn ngoan không nhớ QUÁ LÂU những lời nói này của đàn ông

Phụ nữ yêu 31/01/2020 10:51

Người đàn bà khôn ngoan không yêu quá sâu đậm, không nhớ quá lâu về những lời thề non hẹn biển sáo rỗng của đàn ông. Thay vào đó, họ luôn nhắc nhở bản thân phải thật tỉnh táo trước lời đường mật.

Có câu “đàn ông hay hứa, phụ nữ hay tin”, lời từ miệng đàn ông thốt ra luôn khiến phụ nữ nuôi hy vọng rồi thất vọng ê chề. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết tỉnh táo trước những lời ngọt ngào này của đàn ông.

"Anh hứa sẽ không yêu ai khác ngoài em"

Ở một thời điểm nào đó, những lời đàn ông nói với bạn là thật. Nhưng khi trải qua năm dài tháng rộng, những lời hứa hẹn đó có thể chẳng còn chút giá trị. Đó là điều vô cùng bình thường. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng tự dìm chết mình trong những điều ngọt ngào đó.

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Đàn bà khôn ngoan không tin những lời đường mật của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay họ có thể yêu bạn nhất nhưng sau này chưa chắc bạn là người duy nhất trong trái tim họ. Vì vậy hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả, lòng người sâu rộng ra sao cứ để mọi biến cố của cuộc đời phơi bày.

"Anh có thể nuôi em được, em không cần phải lo lắng"

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Phụ nữ đừng trông chờ vào việc đàn ông nuôi mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, anh ấy có thể nuôi bạn, cho bạn cuộc sống đủ đầy nhất. Nhưng sau này, chưa chắc anh ấy còn đủ sức và sự rộng lượng để nuôi mãi một người ăn không ngồi rồi. Thế nên phụ nữ trong hôn nhân đừng trông chờ vào việc đàn ông nuôi mình. Mà hãy tự làm việc để nuôi bản thân, còn những lời đàn ông nói chỉ nên nghe cho vui chứ đừng nên tin.

"Anh chưa bao giờ làm điều có lỗi với em"

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Đàn ông ai cũng đã từng nói dối bạn - Ảnh minh họa: Internet

Con người chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai có thể đứng vững trước những cám dỗ. Nếu người đàn ông đó nói chưa bao giờ làm điều có lỗi với bạn, có lẽ họ đang lừa dối. Người đàn bà khôn ngoan hãy tin vào những gì mình thấy, đừng tin vào những gì mình nghe. Muốn hạnh phúc, đừng nghe quá nhiều lời ngọt ngào từ người đàn ông.

"Anh sẽ không để em phải thất vọng"

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Phụ nữ đừng tin tưởng quá mức mà thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Những lời hứa hẹn của đàn ông chỉ nên nghe cho vui, đừng nên tin tưởng tuyệt đối. Phụ nữ khi bước vào hôn nhân hãy hiểu rằng càng hy vọng sẽ càng thất vọng. Do đó, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng ai rồi cũng sẽ thay lòng.

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