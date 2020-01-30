Đàn bà khôn ngoan dù cạy miệng cũng đừng hé nửa lời về những điều này của chồng

Đây là những điểm yếu của đàn ông, đàn bà khôn ngoan đừng dại hé nửa lời với người ngoài. Nếu không bạn sẽ rước họa cho mình.
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Đàn ông có những “tử huyệt” mà nếu đụng đến bạn phải trả giá rất đắt. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy biết giữ im lặng về những điều này của chồng để hôn nhân hạnh phúc, gia đình trong ấm ngoài êm.
Lỗi lầm của chồng trong quá khứ
Đàn ông ghét ai đó nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm của mình. Vợ khôn ngoan nếu đã tha thứ cho chồng, tuyệt đối đừng nhắc lại hoặc kể xấu về anh ấy trước mặt mọi người. Bạn phải làm những điều khiến chồng vừa nể vừa yêu.
Chuyện chồng bừa bộn, không ngăn nắp
Đa phần đàn ông có tính bừa bộn. Do đó, vợ đừng dại kể tội chồng trước mặt người khác. Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Nếu chồng không ngăn nắp, bạn phải nói nhẹ nhàng để anh ấy thay đổi. Đàn ông thích ngọt, phụ nữ hãy biết dùng những lời đường mật để anh ấy “phục tùng” mệnh lệnh của mình.
Gia đình chồng đối xử không tốt với mình
Người đàn bà thông minh không than phiền về chuyện gia đình chồng đối xử với mình như thế nào. Chuyện trong nhà, họ sẽ không mang ra nói với người ngoài. Thay vì than vãn, họ luôn biết cách vun vén, lấy lòng cha mẹ chồng. Dù cha mẹ chồng không tốt, họ cũng sẽ tự tìm cách vượt qua, chứ không rêu rao, bêu xấu với người khác.
Lương tháng của chồng
Đàn ông rất trọng sĩ diện. Họ không thích ai nhắc đến tài chính hay lương bổng của mình quá nhiều. Vì vậy bạn nên tránh việc này khi ngồi tâm sự với bạn bè. Đừng mang lương bổng của chồng ra khoe khoang hoặc so sánh. Nếu không, đàn ông sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.