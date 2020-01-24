Phụ nữ có chồng chưa chắc đã hạnh phúc nhưng có 3 thứ này nhất định sẽ vui

Phụ nữ yêu 24/01/2020 14:12

Cuộc đời phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, hên thì hạnh phúc, xui thì vướng phải cô đơn, tủi thân cả đời.

Tuy nhiên, chỉ cần có 3 thứ này thì cuộc đời của phụ nữ nhất định sẽ vui vẻ, nở nụ cười tươi mỗi ngày, dù chồng vô tâm cũng không thể khiến bạn buồn phiền, mệt mỏi.

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Phụ nữ lấy chồng chưa chắc đã hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Người phụ nữ lấy chồng còn dựa vào vận may của bản thân. May thì lấy đúng người tử tế, không may thì vớ phải người không ra gì. Thế nên phụ nữ khôn ngoan nhất định phải có công việc đàng hoàng. Nếu chồng không tốt, bạn còn có chỗ dựa tinh thần, lấy công việc làm niềm vui.

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Phụ nữ có công việc chắc chắn sẽ vui - Ảnh minh họa: Internet

Khi kiếm được tiền, bạn có thể tự mua vui bằng việc mua sắm, du lịch. Khi kiếm được tiền, bạn sẽ có tiếng nói và được tôn trọng hơn. 

Bạn bè

Lấy chồng chưa chắc đã vui nhưng có bạn bè bên cạnh lúc nào bạn cũng sẽ được cười sảng khoái. Nhiều phụ nữ khi lấy chồng rồi thường bỏ rơi những mối quan hệ xung quanh. Họ nghĩ bản thân đã có gia đình nên hạn chế giao du bên ngoài để có nhiều thời gian lo cho chồng con. Đây là suy nghĩ sai lầm.

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Phụ nữ phải có bạn bè mới vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Chồng con quan trọng nhưng bạn bè cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Chưa chắc bạn đã mở lòng chia sẻ, tâm sự được với chồng con của mình. Thế nên bạn nhất định phải có ít nhất một người bạn tri kỷ. Cuộc đời phụ nữ tìm chồng dễ, tìm được người bạn hiểu mình thật lòng mới khó.

Cha mẹ

Cha mẹ là người dù bạn tốt hay xấu cũng sẽ dang rộng vòng tay che chở. Họ không vì bạn nghèo mà quay lưng, không vì bạn thất bại mà xa lánh. Thế nên hãy biết trân trọng cha mẹ, đừng làm những chuyện khiến họ đau lòng, tổn thương.

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Người khôn ngoan không quên phụng dưỡng cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã có chồng, bạn cũng hãy dành thời gian về thăm cha mẹ thường xuyên. Cuộc sống dù có bận rộn đến mấy cũng hãy một lần nhìn lại phía sau và nhớ rằng ở đó có cha mẹ đang chờ.

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