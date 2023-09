Phụ nữ có chồng chưa chắc đã hạnh phúc nhưng có 3 thứ này nhất định sẽ vui

Người phụ nữ lấy chồng còn dựa vào vận may của bản thân. May thì lấy đúng người tử tế, không may thì vớ phải người không ra gì. Thế nên phụ nữ khôn ngoan nhất định phải có công việc đàng hoàng. Nếu chồng không tốt, bạn còn có chỗ dựa tinh thần, lấy công việc làm niềm vui.

Phụ nữ có công việc chắc chắn sẽ vui - Ảnh minh họa: Internet

Khi kiếm được tiền, bạn có thể tự mua vui bằng việc mua sắm, du lịch. Khi kiếm được tiền, bạn sẽ có tiếng nói và được tôn trọng hơn.