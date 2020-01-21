Không cần son phấn, đây là 5 tâm thế tạo nên người phụ nữ khí chất, xinh đẹp rạng ngời ngày Tết

Phụ nữ yêu 21/01/2020 09:46

Người phụ nữ khí chất nắm chắc những tâm thế này ngày Tết, chắc chắn đi đến đâu bạn cũng sẽ được yêu thương, giúp chồng con gặp nhiều may mắn.

Không chỉ dựa vào son phấn, quần áo mới làm nên người phụ nữ xinh đẹp ngày Tết. Nhờ vào những tâm thế này, chị em sẽ đẹp từ trong ra ngoài.

Bình thản

phu nu khi chat 1
Phụ nữ khí chất khi giữ thái độ bình thản trước mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Dịp Tết đến xuân về, chị em hãy giữ thái độ hòa nhã nhất có thể. Dù có chuyện gì cũng hãy giữ tâm thế bình thản đối mặt với mọi thứ. Ngày Tết, dù đứng trước mặt người mình ghét, hãy dành cho họ một nụ cười, đừng sân si. Khi giữ được tâm thế này, bạn sẽ có một mùa Tết an khang, vui vẻ.

Buông bỏ sự tức giận

phu nu khi chat 2
Phụ nữ khôn ngoan hãy buông bỏ sự tức giận ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết, hãy vui vẻ đừng giận hờn, đừng mang những chuyện xưa cũ để chỉ trích nhau. Người phụ nữ khí chất cần biết buông bỏ những tức giận trong lòng. Hãy mặc kệ sự gièm pha của thiên hạ. Chỉ cần bản thân lương thiện, bạn chẳng sợ những lời đàm tiếu.

Chăm sóc bản thân

phu nu khi chat 3
Phụ nữ nên biết chăm sóc chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhân dịp nghỉ lễ, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều một chút. Không nhất thiết phải đầu tắt mặt tối trong bếp. Không nhất thiết phải dọn dẹp nhà cửa, nếu mệt cứ nghỉ ngơi thoải mái. Phụ nữ phải yêu thương bản thân, dù không phải ngày lễ Tết cũng phải biết tự chăm sóc cho mình. 

Bao dung

phu nu khi chat 4
Hãy bao dung cho những sai lầm của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan hãy biết rộng lượng, bao dung những sai lầm của người khác. Nếu người đó làm những chuyện không đúng với mình, hãy nhẹ nhàng bỏ qua. Năm mới đừng nhắc lại những chuyện cũ khiến mình đau lòng và tổn thương. Đặc biệt hãy rộng lượng với bản thân. Ai cũng có những lúc sai lầm, ai cũng có những thời điểm chán ghét bản thân đến cực độ. Khi tha thứ cho bản thân, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Luôn tươi cười

phu nu khi chat 5
Luôn tươi cười, may mắn sẽ đến với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp không phải là người mặc chiếc đầm sang trọng hay trang điểm đậm mà là người có nụ cười đẹp. Khi giữ được sự lạc quan, yêu đời, may mắn sẽ tự động tìm đến bạn. Không những vậy, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Đàn bà đừng ngây thơ nữa, đàn ông ngoại tình hơn 80% đều làm 2 điều ‘tàn nhẫn’ này với vợ

Đàn bà đừng ngây thơ nữa, đàn ông ngoại tình hơn 80% đều làm 2 điều ‘tàn nhẫn’ này với vợ

Người đàn ông ngoại tình sẽ làm những điều này với vợ. Phụ nữ nên biết để chuẩn bị tinh thần, đừng quá ngây thơ để rồi tự chuốc khổ cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ xinh đẹp đàn bà khôn ngoan phụ nữ ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 40 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này