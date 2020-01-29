Những câu nói giúp phụ nữ thức tỉnh, sống yêu đời hơn mỗi ngày

Phụ nữ yêu 29/01/2020 05:30

Người phụ nữ bản lĩnh không tận tụy hết lòng vì người khác, không vì kẻ tệ bạc mà biến bản thân thành đóa hoa ủ rũ không có sức sống.

Dưới đây là những câu nói giúp phụ nữ thức tỉnh, sống bản lĩnh và yêu đời hơn mỗi ngày, không còn vì kẻ tệ bạc mà u sầu, mệt mỏi.

1. Phụ nữ sinh ra là những đóa hoa đẹp, vì vậy hãy sống mạnh mẽ, kiên cường, đừng vì bất cứ ai mà trở nên ủ rũ không có sức sống.

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Phụ nữ bản lĩnh phải nhận ra những điều này - Ảnh minh họa: Internet

2. Tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng không có tiền, bạn chẳng thể nào vui vẻ. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra phụ nữ khôn ngoan cũng hãy kiếm tiền và tiêu chính đồng tiền mình làm ra.

3. Người phụ nữ bản lĩnh phải biết gạt nước mắt, buông bỏ kẻ làm mình đau để sống tiếp phần đời còn lại trong nụ cười.

4. Hôn nhân không phải là “kết thúc hạnh phúc” mà là một hành trình mới. Đừng quá mơ mộng, hãy đối mặt với hiện thực dù có phũ phàng như thế nào.

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Phụ nữ hãy sống như những đóa hoa - Ảnh minh họa: Internet

5. Trong hôn nhân, tình yêu, im lặng đồng nghĩa với kết thúc. Nếu người kia im lặng quá lâu, bạn nên biết họ đã không còn cảm giác với bạn chứ không hề bận rộn như họ thường biện minh. Chỉ nên yêu những người cần yêu, thương những người cần thương. Còn những người không tốt với mình, đừng phí công, tốn thời gian theo đuổi.

6. Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không từ chối bất cứ điều gì bạn muốn. Đặc biệt là không tiếc dành thời gian ở bên bạn. Còn người không yêu bạn, họ luôn tính toán từng giờ từng ngày khi ở bên bạn.

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Đàn bà khôn ngoan đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

7. Hôn nhân là trò chơi mạo hiểm. Nếu chưa thật sự sẵn sàng và chưa tìm đúng người, hãy sống độc thân vui vẻ. Phụ nữ thà lấy chồng muộn còn hơn lấy nhầm chồng.

8. Độc thân không đáng sợ bằng việc sợ cô đơn mà yêu vội một người. Cuộc đời phụ nữ hãy cưới người yêu mình, đừng chạy theo người mình yêu. Vì trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó phải chịu thiệt thòi.

9. Hãy sống như những đóa hoa nở rộ và tỏa hương thơm nhất. Đừng vì bất cứ ai mà đánh mất vẻ xinh đẹp của mình.

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Phụ nữ thông minh đừng tin tưởng quá nhiều vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

10. Đừng chỉ nghe 3 chữ “anh yêu em” thốt ra từ miệng đàn ông. Thay vào đó, hãy xem những gì anh ấy làm cho bạn.

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