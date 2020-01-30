Để thoát khỏi cuộc sống hôn nhân bất hạnh , phụ nữ có hai sự lựa chọn: Một là rời bỏ, hai là chấp nhận. Nếu đã chấp nhận thì hãy thay đổi những điều này để tìm niềm vui.

Muốn thoát khỏi bất hạnh, hãy biết làm ngơ với những việc không thuộc trách nhiệm của mình. Nhất là những chuyện của anh chị em bên chồng. Trước khi xen vào, hãy suy nghĩ thật kỹ. Vì có những chuyện khi vướng vào, bạn sẽ gặp nhiều rắc rối về sau. Thế nên hãy nhắm mắt làm ngơ, chuyện không phải của mình tuyệt đối đừng đụng đến.

Một trong những điều khiến đàn bà bất hạnh, lao đao trong hôn nhân là luôn trông chờ chồng thay đổi. Đàn ông thường vô tâm, dù bạn có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thay đổi được tâm tính của họ.

Phụ nữ đừng trông mong vào sự thay đổi của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng trông mong nữa, hãy dành thời gian yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Có câu “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, bạn chẳng thể nào thay đổi được lòng dạ của một người. Vì thế cứ để họ sống theo bản chất của họ, việc của bạn là yêu thương chính mình.

Thay đổi những thói quen xấu của mình

Phụ nữ hãy thay đổi những thói quen xấu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân thường có những thói quen xấu, đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra. Ví dụ như càm ràm, hay lo lắng thái quá, suy nghĩ nhiều, ảo tưởng và luôn dựa dẫm đàn ông... Những thói quen này dần dần khiến họ đánh mất đi giá trị của bản thân và khiến đàn ông xem thường, chê cười.

Nói không với những yêu cầu vô lý của chồng con

Đàn bà khôn ngoan hãy biết nói không đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan hãy biết nói không đúng lúc. Trước những yêu cầu vô lý, bạn phải biết cách từ chối. Phụ nữ hiện đại hãy loại bỏ ngay tư tưởng chồng bảo gì phải nghe nấy. Hãy biết nói không để đàn ông vừa nể vừa yêu và chứng tỏ rằng bản thân không dễ bị bắt nạt.