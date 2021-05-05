Trên thế gian này chỉ có bố mẹ bạn mới thật lòng yêu bạn nhất. Nhưng thật tiếc họ sẽ không thể sống cả đời với bạn được. Theo quy luật sinh già bệnh tử, họ sẽ rời bỏ bạn mà đi.

Con cái là người mà bạn yêu thương nhất, có thể hơn cả mạng sống mình. Nhưng con cái có cuộc đời riêng của nó. Bạn sinh nó ra nuôi dưỡng nó lớn khôn là trách nhiệm của một người mẹ. Bạn không thể vì mình có công nuôi dưỡng mà bắt nó phải thế này thế kia theo ý muốn của bạn. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Đó là thuận theo lẽ tự nhiên của cuộc sống.

Chồng bạn có thể yêu bạn tha thiết nhưng chỉ là trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời mà thôi. Chẳng có một tình yêu nào là mãi mãi. Dù sao họ cũng chẳng có quan hệ ruột thịt gì. Một ngày nào đó họ cũng sẽ rời xa bạn nếu như hai người không còn yêu thương nhau nữa.

Tóm lại những người dù có yêu thương bạn bao nhiêu cũng không thể hơn chính bản thân bạn được. Đừng bỏ mình, hãy chăm sóc và quan tâm đến mình ngay từ bây giờ phụ nữ nhé!

Vì thời gian không chờ đợi ai cả

Phụ nữ sợ nhất là thời gian - Ảnh: Internet

Phụ nữ sợ nhất là thời gian. Không những nhan sắc bị phai tàn theo năm tháng mà sức khỏe cũng sẽ dần mai một. Đặc biệt phụ nữ đã qua nhiều lần sinh nở thì lại càng tàn khốc hơn. Bạn thử lắng nghe cơ thể mình mà xem, sau tuổi 35, da bạn sẽ chẳng còn hồi, xương bạn sẽ chẳng còn chắc khỏe nữa. Nếu bạn còn bỏ bê bản thân mình thì chẳng bao lâu nữa bạn sẽ trở thành một bà già vừa xấu xí vừa bệnh tật. Lúc đó cuộc đời hẳn là như sống trong địa ngục rồi còn gì.

Chỉ khi bạn tốt mới có thể lan tỏa được năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh

Chỉ khi bạn tốt mới có thể lan tỏa được năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh - Ảnh: Internet

Bạn muốn người khác yêu thương bạn nhưng nếu chính bản thân bạn còn không đối xử tốt với bản thân mình thì chẳng ai có thể đối xử tốt với bạn được đâu. Ngược lại, bạn yêu thương người thân của mình nhưng suốt ngày cứ cau có, bệnh tật thì có thể yêu thương được ai chứ? Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, con người có năng lượng tích cực sẽ tỏa ra xung quanh khiến mọi người cũng tích cực theo. Vì vậy, chỉ khi bạn đối xử tốt với bản thân mới có thể lan tỏa được những năng lượng tích cực đến những người xung quanh mà bạn yêu thương.

Yêu thương bản thân mình hơn không phải là ích kỉ. Yêu thương bản thân mình cũng chính là cách mà bạn đang báo đáp cha mẹ và bảo vệ con cái đó bạn ạ. Phụ nữ hãy nhớ nhé!